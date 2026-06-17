Estados Unidos

El Mundial 2026 dispara las reservas hoteleras y aéreas en Dallas y Houston

Las reservas indican que los hinchas llegan desde destinos más lejanos, compran con mayor anticipación y elevan el gasto, aunque varias sedes aún no reflejan ese movimiento en su ocupación hotelera

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Copa Mundial FIFA dorada y balón oficial Trionda en primer plano. Detrás, el skyline de Dallas, Texas, bajo un cielo azul. Los objetos están sobre una superficie blanca.
La demanda turística en las ciudades sede de Estados Unidos del Mundial 2026 avanza de forma desigual, aunque los aficionados reservan antes, viajan desde más lejos y gastan más (Imagen Ilustrativa Infobae)

La demanda turística en las 11 ciudades sede en Estados Unidos del Mundial 2026 arrancó de forma desigual: los datos de reservas muestran que los aficionados viajan desde más lejos y gastan más que en ediciones anteriores, pero el impacto económico no se distribuye de manera uniforme entre los destinos.

La FIFA proyecta USD 3.300 millones en impacto económico total y más de 1,2 millones de visitantes solo para la región de Nueva York y Nueva Jersey, que albergará la final del torneo. Entre las ciudades con mejor desempeño hasta ahora destacan Dallas y Houston.

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Melanie Fish, de Expedia Group —propietaria de Expedia, Hotels.com y Vrbo—, explicó a ABC News que la situación es “probable que sea desigual según el mercado”. “Algunas ciudades sede deberían ver un beneficio real, mientras que otras pueden no estar a la altura de las expectativas iniciales”, señaló.

La FIFA proyecta USD 3.300 millones de impacto económico y más de 1,2 millones de visitantes para Nueva York y Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026 (REUTERS)
La FIFA proyecta USD 3.300 millones de impacto económico y más de 1,2 millones de visitantes para Nueva York y Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026 (REUTERS)

Fish precisó que los datos de Expedia muestran con claridad que los aficionados reservaron con más anticipación, viajan desde destinos más lejanos y gastan más para ser parte del torneo. “La demanda existe, solo que no aparece de manera uniforme en cada ciudad”, afirmó.

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Según Expedia, las ciudades sede que albergaron partidos en la ronda de 32 y los octavos de final no registraron grandes aumentos en las búsquedas, con cifras similares a las de una temporada de verano regular.

Lo que viene con los cruces eliminatorios

El torneo tiene un total de 16 ciudades sede repartidas entre Canadá, México y Estados Unidos. En el territorio estadounidense, Dallas lidera con nueve partidos; Nueva York/Nueva Jersey, Los Ángeles y Atlanta tienen ocho cada una; Miami, Houston y Boston acogen siete; y Seattle, el Área de la Bahía de San Francisco, Filadelfia y Kansas City reciben seis.

Fish anticipó que la dinámica cambiará a medida que avance la competencia. “A medida que el torneo entre en las rondas eliminatorias, la acción se concentra en menos ciudades, y espero que eso genere una demanda de viaje más concentrada y urgente”, dijo a ABC News.

Primer plano de un balón de fútbol blanco con patrones rojos, azules y verdes, y el logo de la FIFA, sobre césped verde y líneas blancas, con un estadio borroso al fondo
La FIFA proyecta USD 3.300 millones de impacto económico y más de 1,2 millones de visitantes para Nueva York y Nueva Jersey, sede de la final del Mundial 2026 (IG: @fwc26dallas)

La Asociación Americana de Hoteles y Alojamiento —que representa a más de 30.000 miembros del sector— reconoció el mes pasado que los hoteleros en ciudades sede registran una demanda más baja de lo esperado, atribuida en parte a barreras de viaje y al alza en los costos.

Rosanna Maietta, presidenta y directora ejecutiva de la asociación, explicó a ABC News que la demanda hotelera “evolucionó de manera diferente a lo que muchos anticipaban, impulsada en parte por una visitación internacional menor a la esperada”.

Maietta señaló que muchos miembros informan que la demanda va en aumento, “consistente con una tendencia reciente hacia ventanas de reserva más cortas para eventos de esta envergadura”.

Dallas y Houston, los que más crecen en vuelos y hoteles

Dallas se perfila como uno de los que más crecen en términos de conectividad aérea. Zane Harrington, director de comunicaciones de Visit Dallas, informó a ABC News que las reservas de vuelos internacionales hacia los aeropuertos Dallas Fort Worth y Dallas Love Field van 78% por encima del mismo período del año anterior.

Las reservas aéreas totales para llegadas en junio superan en un 24,4% las del año pasado.

Pelota oficial del Mundial FIFA 2026 y Copa del Mundo dorada en primer plano con el skyline de Dallas, incluyendo Reunion Tower, al atardecer, reflejado en agua.
Dallas registra un fuerte crecimiento para el Mundial 2026, con reservas de vuelos internacionales 78% por encima del año anterior y un alza total de 24,4% en llegadas de junio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad recibe equipos de Argentina, Inglaterra, Croacia, Países Bajos, Austria, Jordania, Japón, República Checa y Suecia, y ofrece vuelos directos hacia la mayoría de esos países.

Según Fish, Japón y el Reino Unido lideran la demanda de viajes internacionales hacia Dallas.

En Houston, que recibe siete partidos hasta el 4 de julio, los representantes de Houston First Corporation confirmaron a ABC News reservas hoteleras “mejores de lo normal” en comparación con el período de junio a julio del año pasado.

Airbnb registra su mayor pico de búsquedas del año

Airbnb informó a ABC News un aumento del 80% en las búsquedas en ciudades sede respecto al año anterior. Las mayores alzas en reservas efectivas se concentran en Filadelfia y Miami. La plataforma también sumó más de 100.000 nuevos alojamientos listados en ciudades del Mundial por primera vez desde octubre pasado.

Ali Killam, directora de comunicaciones de Airbnb, detalló que las familias y grupos representan cerca de la mitad de los viajes reservados hasta ahora. “Muchos eligen casas más grandes donde pueden quedarse juntos y compartir la experiencia, a menudo por menos del costo de varias habitaciones de hotel”, precisó a ABC News.

La semana pasada, Airbnb registró su mayor pico de búsquedas del año, con un alza del 35%. Killam anticipó que esa cifra continuará subiendo conforme avance el torneo, que se extiende hasta el 19 de julio.

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