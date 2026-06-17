El estado que ya registra 145 tornados en 2026 enfrenta ahora una peligrosa amenaza de tormentas violentas

El NWS y el SPC emitieron una advertencia de tormentas severas en el Midwest con riesgo de tornados EF-3, vientos destructivos e inundaciones repentinas. (ABC News)

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (National Weather Service, NWS) y el Centro de Predicción de Tormentas (Storm Prediction Center, SPC) emitieron este miércoles 17 de junio una advertencia de tormentas severas en el Midwest con potencial de tornados de intensidad EF-3 o superior, vientos destructivos y riesgo de inundaciones repentinas. El aviso afecta a millones de personas en amplias zonas de Illinois, Indiana y áreas circundantes, tras una temporada marcada por récords de actividad tornádica en la región.

Según reportó el SPC, el nivel de riesgo se ubica en 4 sobre 5 para un área crítica que incluye el norte de Illinois y el noroeste de Indiana, justo al sur de Chicago. El informe oficial detalla que las condiciones atmosféricas favorecen la formación de superceldas de larga trayectoria, capaces de generar tornados violentos, vientos con fuerza superior a 120 kilómetros por hora (75 mph) y granizo de gran tamaño. CNN y portales meteorológicos especializados corroboraron la proyección de episodios de tiempo severo para la tarde y noche del miércoles.

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Este nuevo brote ocurre en un contexto de alta frecuencia de tormentas severas en el Medio Oeste durante 2026. Illinois lidera el conteo nacional de tornados en el año, con más de 140 eventos confirmados, según información divulgada por el propio NWS y medios como CBS News Chicago.

¿Cuál es el pronóstico del tiempo para Illinois y el Midwest hoy?

El pronóstico oficial para el miércoles 17 de junio, elaborado por el SPC, anticipa “una jornada de alto riesgo de tormentas severas en el centro y norte de Illinois, así como el noroeste de Indiana”. El sistema atmosférico que afecta la región se caracteriza por una intensa corriente en chorro en niveles bajos y un frente cálido que avanza por el área, condiciones que incrementan la inestabilidad y el potencial tornádico.

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De acuerdo con el parte matutino del SPC, “los valores de energía disponible para convección (CAPE) superan los 2.000 julios por kilogramo en sectores de Illinois y Missouri, lo que, sumado a perfiles de cizalladura extremos, favorece la formación de superceldas discretas y tornados intensos”. Además, se esperan dos rondas principales de tormentas: la primera durante la mañana, con vientos y granizo, y la segunda hacia la tarde y noche, cuando el riesgo de tornados alcanza su punto máximo.

El NWS Quad Cities informó que “varias áreas del norte de Illinois y el sur de Wisconsin están bajo vigilancia de tormenta severa y de inundaciones repentinas, con avisos activos a lo largo del día”. Las autoridades recomiendan monitorear canales oficiales ante la posibilidad de cambios rápidos en la situación meteorológica.

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El SPC ubicó en 4 sobre 5 el nivel de riesgo para el norte de Illinois y el noroeste de Indiana, al sur de Chicago. (ABC News)

¿Por qué hay tantos tornados en Illinois en 2026?

Según datos del NWS y del Illinois State Climatologist’s Office, Illinois contabiliza 145 tornados confirmados en lo que va de 2026, cifra que supera en más de 60 eventos a cualquier otro estado de Estados Unidos y que casi triplica el promedio histórico de 54 tornados anuales para Illinois. AccuWeather y The Weather Channel atribuyen este récord a una combinación de factores meteorológicos excepcionales:

Persistencia de un patrón en la corriente en chorro que canaliza aire cálido y húmedo desde el sur hacia el Midwest.

Abril más cálido registrado en Illinois y la tercera primavera más cálida desde 1895, según la NOAA .

Frecuencia inusual de sistemas frontales y bajas presiones intensas, que han favorecido una sucesión de brotes tornádicos en la región.

El productor de redes sociales de AccuWeather, Jesse Ferrell, explicó que “el conteo de Illinois en 2026 ya casi iguala el total anual récord de 147 del año pasado, superando cifras vistas desde 1950”. CBS News Chicago remarca que es el cuarto año consecutivo en que Illinois supera los 100 tornados.

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¿Dónde están las zonas de mayor riesgo de tornados y tormentas severas hoy?

El esquema de alerta del SPC establece para hoy un nivel 4 de 5 (riesgo moderado) en el norte de Illinois y noroeste de Indiana, con especial atención en el área metropolitana de Chicago y localidades aledañas como Rockford, Aurora y Joliet. El riesgo nivel 3 de 5 (“mejorado”) se extiende hacia Kansas City, St. Louis, y el sur de Wisconsin y Michigan.

Las áreas bajo vigilancia y alerta incluyen:

Norte y centro de Illinois

Noroeste de Indiana

Sur de Wisconsin

Este de Iowa

Sur de Michigan

El NWS advierte que “las tormentas podrían producir ráfagas superiores a 120 km/h, granizo de hasta 6,3 centímetros (2,5 pulgadas) de diámetro y tornados de larga trayectoria, algunos de los cuales podrían alcanzar categoría EF-3 o superior”.

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¿Qué recomendaciones han dado las autoridades ante la alerta por tornados e inundaciones?

El Servicio Meteorológico Nacional y el Centro de Predicción de Tormentas han difundido recomendaciones claras para la población ubicada en zonas de riesgo:

Mantenerse informados a través de alertas oficiales en radio, televisión y aplicaciones móviles.

Identificar el refugio más cercano, preferiblemente sótanos o habitaciones interiores alejadas de ventanas.

Preparar kits de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linternas y medicamentos básicos.

Evitar desplazamientos innecesarios durante la emisión de alertas y advertencias.

Seguir las instrucciones de los servicios de emergencia locales en caso de evacuaciones o cierre de vías.

El NWS enfatizó: “Las condiciones pueden deteriorarse rápidamente; la prioridad es la seguridad personal y la de las familias”. Además, la agencia recordó que “las inundaciones repentinas pueden ser tan peligrosas como los tornados y requieren atención inmediata”.

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El récord de tornados en Illinois en 2026 se vincula con una corriente en chorro persistente, temperaturas récord y una frecuencia inusual de frentes y bajas presiones. (ABC News)

¿Cuáles son los antecedentes recientes de brotes de tornados en el Midwest?

Este brote de tormentas severas ocurre en un contexto de alta frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos en el Midwest. Entre el 10 y el 11 de junio, un episodio anterior dejó más de 1.500 reportes de viento, granizo y tornados en la región, incluyendo 20 tornados confirmados en el área de Chicago, según el NWS Chicago.

Entre los eventos más destacados de la temporada se encuentran:

Tornado EF-3 entre Long Point y Streator, Illinois.

Tornado EF-3 entre Hebron y Kouts, Indiana.

Daños estructurales y cortes de energía en Merrillville , Indiana, y otras localidades.

Inundaciones localizadas en el norte de Illinois por lluvias torrenciales asociadas a tormentas estacionarias.

La secuencia de brotes comenzó en marzo, con un tornado EF-3 en Kankakee y Newton que dejó víctimas fatales y destrucción de viviendas, de acuerdo con el Illinois State Climatologist’s Office.

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¿Qué impacto tienen estos eventos en la infraestructura y servicios del Midwest?

El impacto de los brotes de tornados y tormentas severas en el Midwest incluye:

Daños extensos a viviendas, edificios comerciales y escuelas.

Interrupciones masivas en el suministro eléctrico, con decenas de miles de afectados en cada episodio.

Bloqueo de carreteras y cierre de rutas principales debido a la caída de árboles y postes.

Pérdidas en el sector agrícola por el paso de granizo y vientos destructivos.

Saturación de los sistemas de emergencia y servicios de rescate, que debieron realizar evacuaciones y rescates en zonas inundadas.

De acuerdo al NWS y a CNN, en los últimos eventos se han registrado muertes, heridos y desplazados temporales, además de pérdidas económicas considerables para las comunidades impactadas.

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¿Cuándo termina la temporada de tornados en el Midwest y qué se espera para los próximos días?

La temporada alta de tornados en Illinois y el Midwest suele concentrarse entre abril y junio, aunque los eventos pueden extenderse esporádicamente hasta julio. Según la NOAA, la ventana de mayor riesgo está activa actualmente y podría continuar mientras persistan condiciones atmosféricas favorables.

Para el resto de la semana, el NWS prevé que el sistema de tormentas se desplace gradualmente hacia el este, con menor intensidad esperada a partir del jueves. Sin embargo, persiste el riesgo de lluvias intensas y tormentas aisladas en el área de los Grandes Lagos y el noreste del país. El monitoreo de nuevas bajas presiones y frentes fríos será clave para anticipar futuros episodios.