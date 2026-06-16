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¿Fútbol o Soccer? El origen de la palabra que divide al mundo del deporte y que no nació en Estados Unidos

La creencia popular afirma que el término es una creación norteamericana, pero los registros históricos cuentan otra versión. Mientras se disputa el Mundial 2026, ¿de dónde viene realmente este nombre?

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La palabra soccer nació en Oxford a fines del siglo XIX y convivió durante décadas con football en Inglaterra (REUTERS)
La palabra soccer nació en Oxford a fines del siglo XIX y convivió durante décadas con football en Inglaterra (REUTERS)

La palabra “soccer” no es un americanismo: nació en Oxford a finales del siglo XIX como jerga estudiantil y durante décadas convivió sin conflicto con el término “football” en la propia Inglaterra. Hoy, con el Mundial 2026 en marcha en Estados Unidos y Canadá, la distinción entre ambas palabras vuelve al centro del debate.

Stefan Szymanski, profesor emérito de la Universidad de Michigan y experto en la historia del deporte, lo resume: el debate entre “football” y “soccer” no siempre existió. “Cuando era niño en Inglaterra, la palabra soccer era perfectamente aceptable”, declaró a BBC News, medio británico.

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De dónde viene la palabra “soccer”

El origen está en los salones de la élite universitaria inglesa. En 1863, los fundadores de la Football Association —graduados de Oxford que habían pasado por escuelas de élite— establecieron las reglas del juego bajo el nombre de “association football”, según recoge John M. Cunningham, autor de Encyclopaedia Britannica.

El nombre no era arbitrario. Servía para diferenciar ese deporte de otro que también se jugaba con los pies y las manos: el rugby, conocido entonces como “rugby football”.

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Inter Miami vs. Al Ahly
El Mundial 2026 en Estados Unidos y Canadá reavivó el debate sobre el uso de soccer y football (Photo by PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Entre las décadas de 1880 y 1890, los estudiantes universitarios adinerados tenían el hábito de acortar palabras y añadirles el sufijo “-er” al final. Así, “breakfast” se volvió “brekker” y el rugby pasó a llamarse “rugger”.

Con el “association football” ocurrió lo mismo. Szymanski explica que, según una teoría, los estudiantes tomaron la sílaba “soc” del interior de la palabra “association” y le sumaron el sufijo “-er”. El resultado fue “soccer”.

“Nadie lo sabe con certeza absoluta, pero lo que sí está claro es que el término viene de Oxford. Hay muchas fuentes documentales que confirman que fue una palabra acuñada por estudiantes allí”, señaló Szymanski a la BBC.

Las primeras apariciones impresas

El historiador deportivo Andy Mitchell identificó al menos tres apariciones de “soccer” o su variante “socker” en revistas escolares de finales de 1885, en distintas partes de Inglaterra.

“Mi intuición es que soccer y rugger ya se usaban de forma oral y habían aparecido en letra impresa antes de ese año, en alguna publicación aún no identificada”, escribió Mitchell en su blog Scottish Sport History.

Con el tiempo, la variante “socker” desapareció. La forma “soccer” se consolidó.

Cómo llegó a Estados Unidos y Canadá

La palabra viajó junto con el deporte. A medida que el fútbol se expandía por el mundo, “soccer” se instaló en países como Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Canadá. En Estados Unidos, el término “football” ya estaba ocupado por el fútbol americano, un deporte que evolucionó a partir del rugby.

“Todo está conectado. La versión americana evolucionó desde el rugby, pero también tiene elementos del soccer. Son como primos cercanos, y por eso el fútbol americano se popularizó al mismo tiempo que se acuñó la palabra soccer, en las décadas de 1880 y 1890”, explicó Szymanski.

Por qué los británicos dejaron de usarla

Los diarios británicos no abandonaron la palabra de inmediato. Según un análisis de Szymanski y su colega Silke-Maria Weineck, profesora de la Universidad de Michigan, la prensa del Reino Unido continuó usando “soccer” hasta bien entrada la década de 1980.

Después, “football” se impuso como término dominante y “soccer” quedó asociado al uso angloamericano.

La tensión que persiste hoy

El debate tiene una dimensión cultural que Szymanski observa en sus propias clases universitarias. Según relata, los estudiantes estadounidenses suelen disculparse cuando dicen “soccer” frente a compañeros británicos.

Las primeras apariciones impresas de soccer y socker fueron halladas en revistas escolares de Inglaterra de 1885 (REUTERS/Paul Childs)
Las primeras apariciones impresas de soccer y socker fueron halladas en revistas escolares de Inglaterra de 1885 (REUTERS/Paul Childs)

“Lo que tienden a hacer los americanos es disculparse cuando usan la palabra soccer y decir: ‘Perdón, quise decir football’, porque creen que los británicos son sensibles al respecto. Y tienen razón: algunos lo son”, comentó.

Su respuesta es directa: “Les digo: 'una palabra inglesa, úsenla con toda libertad’“.

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