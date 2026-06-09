La Cámara de Representantes aprueba un proyecto de ley de USD 70.000 millones para financiar las medidas migratorias de Donald Trump

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de USD 70.000 millones para financiar durante tres años las medidas migratorias de Donald Trump (REUTERS/Nathan Howard)

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el martes un proyecto de ley de USD 70.000 millones para financiar la aplicación de las leyes de inmigración y sostener durante tres años al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), informó el diario estadounidense The New York Times.

La Cámara votó por un estrecho margen y con el rechazo total de los demócratas: 213 a 211, de acuerdo con la agencia Reuters. El paquete buscó blindar la financiación de ambas agencias y evitar que quede expuesta a nuevas pulseadas presupuestarias, en un debate que los republicanos colocaron en el centro de su campaña para las elecciones de mitad de mandato de este año, informó la agencia Associated Press.

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El texto asignó USD 38.000 millones al ICE, USD 26.000 millones a la Patrulla Fronteriza y otros USD 5.000 millones para gastos imprevistos, indicó Associated Press. Los demócratas plantearon que el Congreso no debía aprobar nuevos fondos sin cambios operativos y exigieron condiciones que no quedaron incorporadas, según Associated Press.

La aprobación fue el desenlace de un proceso que se volvió turbulento dentro del propio oficialismo. La iniciativa, que al inicio unificó a legisladores republicanos dispuestos a respaldar la agenda migratoria de Donald Trump, se convirtió en un lastre político en las semanas previas por desacuerdos internos y reclamos del propio presidente, informó The New York Times.

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Parte de esas fricciones se concentró en dos pedidos que quedaron fuera del texto final: USD 1.000 millones para reforzar la seguridad en los terrenos de la Casa Blanca, incluido el nuevo salón de baile de Trump, y un fondo de USD 1.800 millones para compensar a aliados del presidente que afirmaban haber sido investigados y procesados de manera injusta, informó Reuters. Ambas propuestas quedaron descartadas.

El presidente de la Cámara, Mike Johnson, defendió la medida al sostener que el Congreso debía financiar la seguridad fronteriza y el control de la inmigración y lamentó que el bloque republicano avanzara sin apoyo opositor. “Ya era hora”, afirmó, según Associated Press.

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La reconciliación como atajo y el choque por el financiamiento

La votación salió 213 a 211 y el paquete para ICE y CBP avanzó sin apoyo demócrata en la Cámara de Representantes (REUTERS/Jessica Koscielniak/Pool)

Los republicanos impulsaron la iniciativa mediante el proceso de reconciliación, una herramienta legislativa que permite aprobar ciertas leyes vinculadas al déficit federal con mayoría simple y evitar el bloqueo parlamentario, explicó The New York Times. Esa vía dejó de lado el mecanismo bipartidista habitual de asignación de fondos que se utiliza para financiar agencias federales, detalló Reuters.

El uso de la reconciliación para gastos de rutina alimentó críticas sobre el funcionamiento del Congreso y abrió temores de que se vuelva un recurso frecuente cuando no haya acuerdos para aprobar presupuestos ordinarios, señaló The New York Times.

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El atasco se agravó cuando los conservadores de la Cámara se negaron a votar un proyecto de gastos ordinario que dejara afuera al ICE y a la Patrulla Fronteriza, y la Cámara lo aprobó solo después de una orden de la Casa Blanca, informó The New York Times.

La disputa no se limitó a la Cámara. El Senado ya había aprobado la iniciativa a primera hora del viernes, indicó Reuters. En esa cámara, varios republicanos acompañaron a los demócratas en intentos por incorporar prohibiciones o límites vinculados al fondo de USD 1.800 millones, pero esos esfuerzos fracasaron y el proyecto no reguló el tema, informó Reuters.

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El origen del conflicto: Minneapolis y condiciones que no prosperaron

El rechazo demócrata se endureció después de que agentes federales de inmigración mataran a Alex Pretti y Renee Good durante redadas migratorias en Minneapolis (REUTERS/Caitlin Ochs)

El conflicto político se endureció después de un episodio en Minneapolis: agentes federales de inmigración dispararon y mataron a dos ciudadanos estadounidenses durante redadas migratorias, un hecho que detonó el rechazo demócrata a financiar a las agencias sin salvaguardias, informó The New York Times. Las víctimas fueron Alex Pretti y Renee Good, indicó Associated Press.

Los demócratas exigieron cambios para controlar tácticas y conducta de los agentes y condicionaron su apoyo presupuestario a reformas operativas, informó The New York Times. Entre los reclamos figuraron prohibir que los agentes usaran mascarillas, exigir que mostraran credenciales durante los operativos y obligarlos a obtener una orden judicial antes de ingresar a propiedad privada, indicó Associated Press.

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El desacuerdo derivó en interrupciones en la financiación del Departamento de Seguridad Nacional y provocó largas filas en controles de seguridad aeroportuaria, informó Reuters. En abril, legisladores de ambos partidos acordaron financiar áreas del departamento que no participaban en la ofensiva migratoria, indicó Reuters, pero la negociación para modificar operaciones del ICE fracasó y los republicanos avanzaron con la reconciliación para aprobar la partida sin votos demócratas, informó Associated Press.

La representante Mary Gay Scanlon, demócrata de Pensilvania, criticó el procedimiento y cuestionó que la mayoría recurriera a la reconciliación en lugar del proceso ordinario de asignación de fondos, informó The New York Times.

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El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, afirmó que su bloque se opondría al paquete y sostuvo que el Congreso debía priorizar otras partidas, dijo en declaraciones difundidas por Associated Press.

Más fondos para deportaciones y cambios sobre inmigración legal

La nueva financiación impulsa la agenda de deportaciones de Trump y se suma al endurecimiento sobre inmigración legal, el TPS, la residencia permanente y los Dreamers (REUTERS/Caitlin Ochs)

La nueva financiación aceleró la agenda de deportaciones de Trump, indicó Associated Press. El paquete se sumó a los casi USD 140.000 millones que el Congreso, controlado por los republicanos, asignó el año pasado al ICE y a la CBP como parte de un proyecto de recortes de impuestos y gastos impulsado por Trump, informó Associated Press.

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Pese a compromisos internos para mantener al departamento fuera del centro de la escena, la administración quedó bajo presión de defensores antiinmigración para cumplir la promesa de campaña de realizar la mayor operación de deportación en la historia de Estados Unidos, informó The New York Times.

El gobierno no alcanzó el objetivo de un millón de deportaciones al año, pero el responsable de la política fronteriza, Tom Homan, prometió intensificar el ritmo e insinuó la posibilidad de medidas de control migratorio en Nueva York, informó The New York Times.

La administración endureció el panorama para inmigrantes con estatus legal al intentar poner fin al Estatus de Protección Temporal, modificar los procesos para obtener la tarjeta de residencia permanente y provocar retrasos en la renovación del estatus de algunos Dreamers, jóvenes que fueron llevados de niños a Estados Unidos y que pueden permanecer y trabajar bajo ese régimen, informó The New York Times.