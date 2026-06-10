Estados Unidos

El sobreviviente de cáncer de 13 años que será abanderado en la Copa del Mundo: la historia que conmovió a Massachusetts

El joven, oriundo de Watertown, participará en la ceremonia previa al duelo entre Haití y Escocia el 13 de junio en el Gillette Stadium, que será renombrado como Boston Stadium

Guardar
Graham Phillips, un sobreviviente de cáncer de 13 años de Massachusetts, será abanderado en la Copa del Mundo de la FIFA en Foxboro
Graham Phillips, un sobreviviente de cáncer de 13 años de Massachusetts, será abanderado en la Copa del Mundo de la FIFA en Foxboro

Un chico de Massachusetts se prepara para vivir uno de los momentos más especiales de su vida durante la próxima Copa Mundial de la FIFA en Foxboro. Graham Phillips, un joven de 13 años que logró superar el cáncer, se convertirá en abanderado durante las ceremonias previas al partido inaugural en el renovado Gillette Stadium, rebautizado temporalmente como Boston Stadium. Phillips, originario de Watertown y estudiante de séptimo grado en la Learner Prep School de Newton, será testigo desde el centro del campo del enfrentamiento entre Haití y Escocia, el 13 de junio, como parte de los actos oficiales del torneo.

Ver de cerca a algunos de los mejores futbolistas del mundo es un privilegio reservado a muy pocos, pero para Graham el significado del momento trasciende lo deportivo. Su historia ha conmovido a toda la comunidad de Massachusetts y ahora resonará frente a miles de espectadores y millones de televidentes en todo el planeta. Convertido en símbolo de superación, el adolescente portará una de las banderas en la ceremonia previa al saque inicial, llevando consigo la experiencia de haber enfrentado uno de los desafíos más complejos en la infancia.

PUBLICIDAD

La elección de Graham como abanderado no fue casualidad. Recientemente, el Boston Children’s Hospital informó a su familia que el joven había sido seleccionado para este honor a través de la Red de Milagros Infantiles (Children’s Miracle Network), una organización dedicada a visibilizar casos de pacientes pediátricos que han atravesado situaciones médicas graves. En este contexto, Graham representará a todos los niños tratados en el hospital, poniendo rostro a las historias de coraje y esperanza que surgen en los pasillos de la institución.

El proceso de selección incluyó la revisión de su historial como paciente y la recomendación de los equipos médicos que lo acompañaron durante su tratamiento. La oportunidad de ser abanderado en un evento de esta magnitud significa para Graham el reconocimiento no solo de su fortaleza, sino también de la labor de quienes lo ayudaron a recuperarse. “Gracias por permitirme hacer esto, va a ser divertido”, expresó el adolescente, visiblemente emocionado al conocer la noticia.

PUBLICIDAD

A los 10 años, Graham recibió un diagnóstico de linfoma no Hodgkin y su familia destacó que la detección temprana fue clave
A los 10 años, Graham recibió un diagnóstico de linfoma no Hodgkin y su familia destacó que la detección temprana fue clave

La historia de Graham se remonta a hace solo tres años, cuando tenía diez y recibió un diagnóstico que cambió de manera radical la vida de su familia. “Fue aterrador. Era un linfoma no Hodgkin. Un cáncer muy agresivo, y lo detectamos a tiempo”, recordó su padre, Jonathan Phillips. La detección precoz fue clave para iniciar el tratamiento y aumentar las probabilidades de recuperación. Desde el primer momento, la familia estuvo acompañada por el equipo médico del Boston Children’s Hospital, que se encargó tanto de los aspectos clínicos como del apoyo emocional.

Durante el tratamiento, Graham se enfrentó a procedimientos intensivos y a la incertidumbre propia de una enfermedad grave. Sin embargo, su actitud positiva marcó la diferencia. “Me sentí de maravilla porque tenían enfermeras muy amables que me cuidaron mucho”, relató. El entorno hospitalario, lejos de sumirlo en el temor, se convirtió en un espacio donde encontró contención y afecto. La familia Phillips destaca la dedicación de los profesionales que estuvieron junto a ellos en cada etapa del proceso.

Hoy, Graham ya no tiene cáncer y mira hacia el futuro con entusiasmo. Participar como abanderado en la Copa del Mundo representa para él una celebración de la vida y de los logros alcanzados. Su experiencia lo llevó a convertirse en un referente para otros niños que atraviesan enfermedades graves, y no duda en compartir un mensaje de aliento: “Que se puede vencer, y los médicos y enfermeras se esfuerzan muchísimo para que eso suceda”. Las palabras del joven resuenan entre quienes lo conocen y entre aquellos que, como él, luchan día a día por superar la adversidad.

Graham Phillips junto a su padre Jonathan
Graham Phillips junto a su padre Jonathan

El caso de Graham pone de relieve la importancia del apoyo profesional y familiar ante una enfermedad como el cáncer infantil. Más allá de los tratamientos médicos, la red de contención emocional fue fundamental para mantener su ánimo. El propio Graham señala que el trato recibido por el personal de enfermería fue clave para sobrellevar los momentos más difíciles. Su actitud positiva también sirvió de ejemplo para otros pacientes y para su entorno directo.

La familia Phillips, por su parte, no oculta el orgullo por el camino recorrido. Jonathan, el padre de Graham, reconoce el impacto que la experiencia tuvo en la manera de ver la vida y en los valores que transmiten a diario. “Me enseñó que se puede ser positivo incluso ante las peores cosas que suceden y que hay que centrarse en lo positivo”, reflexionó sobre el proceso vivido junto a su hijo. La elección de Graham como abanderado representa, en definitiva, el reconocimiento a una travesía marcada por la resiliencia y el acompañamiento colectivo.

Mientras la Copa del Mundo se prepara para desplegarse en Foxboro, la historia de Graham Phillips se convierte en uno de los relatos más emotivos del evento, recordando que detrás de cada celebración deportiva existen historias personales de esfuerzo, esperanza y superación.

Temas Relacionados

Copa Mundial de la FIFAMassachusettsFoxboroCáncerEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El cóndor de California, una especie en peligro de extinción, voló a Oregón por primera vez en 122 años

Un ejemplar de esta ave en peligro crítico cruzó la frontera desde el Parque Nacional Redwood, recorrió varios cientos de kilómetros con escalas en el sur del estado vecino y luego volvió al norte de California

El cóndor de California, una especie en peligro de extinción, voló a Oregón por primera vez en 122 años

Prohíben las ejecuciones con gas nitrógeno en Alabama tras un fallo que lo declara inconstitucional

La jueza federal Emily C. Marks determinó que el protocolo implica un riesgo sustancial de daño grave y frenó su aplicación en el caso de Jeffrey Lee, mientras la fiscalía estatal ya presentó un recurso

Prohíben las ejecuciones con gas nitrógeno en Alabama tras un fallo que lo declara inconstitucional

Anthropic lanzó Claude Fable 5, el modelo de IA más poderoso: gratis hasta el 22 de junio y con un freno automático ante riesgos de ciberseguridad

La compañía abre por primera vez al público su familia Mythos, el escalón más alto de su arquitectura, con salvaguardas que redirigen las consultas sensibles a Claude Opus 4.8 y una nueva política de retención de datos que aplica incluso a los contratos de “retención cero”

Anthropic lanzó Claude Fable 5, el modelo de IA más poderoso: gratis hasta el 22 de junio y con un freno automático ante riesgos de ciberseguridad

Más de 50 millones de personas bajo alerta por calor extremo y tormentas severas en Estados Unidos

Las advertencias oficiales alcanzan a ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington, con una sensación térmica que podría superar los 38°C y un cambio de masas de aire que complica el panorama

Más de 50 millones de personas bajo alerta por calor extremo y tormentas severas en Estados Unidos

La mitad de los estadounidenses teme que la IA pueda dejar sin trabajo a algún miembro de su familia

Una encuesta nacional revela que el 53% de la población observa como probable que los avances tecnológicos afecten la estabilidad laboral en su entorno cercano, mientras que el 73% expresa preocupación ante la rápida integración de sistemas automatizados en la vida diaria

La mitad de los estadounidenses teme que la IA pueda dejar sin trabajo a algún miembro de su familia

TECNO

Qué quiere decir AA y AAA en las pilas y por qué existen diferentes tamaños

Qué quiere decir AA y AAA en las pilas y por qué existen diferentes tamaños

Microsoft mejora la velocidad y estabilidad de Windows 11 en equipos antiguos con su última actualización

Halo: Campaign Evolved es el equilibrio entre la nostalgia y lo moderno: acceso previo en Xbox

Epic Games regala dos juegos gratis del 4 al 11 de junio: cómo conseguirlos

Si no publicas nada en redes sociales, tranquilo no eres aburrido: la psicología te explica por qué

ENTRETENIMIENTO

Directores de Hollywood acordaron un nuevo contrato provisional con estudios y plataformas

Directores de Hollywood acordaron un nuevo contrato provisional con estudios y plataformas

Enola Holmes 3 pone a Millie Bobby Brown ante su caso más peligroso y una decisión amorosa nada sencilla

Tyler Mane, actor de ‘X-Men’, revela que tiene cáncer de mama: “Es algo vergonzoso”

Sydney Sweeney explica la polémica trama de OnlyFans de Cassie en ‘Euphoria’: “No estoy de acuerdo con todas sus decisiones”

¿“Toy Story 5″ es un éxito? Esto dice la crítica de la nueva película de la saga

MUNDO

Trump amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán: “Los vamos a atacar, y muy duro”

Trump amenazó con reanudar los bombardeos contra Irán: “Los vamos a atacar, y muy duro”

China exporta mucho, consume poco y envejece: cómo la deuda local y el desempleo juvenil limitan los planes de Xi Jinping

El OIEA exigió a Irán acceso inmediato a sus instalaciones nucleares y a su inventario de uranio enriquecido

Benjamín Netanyahu se presentará a la reelección en los próximos comicios de Israel

“El grito de mi madre sigue grabado en mi memoria”, reveló Gypsy Rose Blanchard sobre la noche del crimen