Una mujer quedó atrapada en un conducto de basura tras caer desde un edificio en Nueva Jersey

Una mujer quedó atrapada en un conducto de basura de un edificio de apartamentos en Hackensack, Nueva Jersey, tras caer desde el piso catorce

Una tarde de domingo en Hackensack, Nueva Jersey, se convirtió en escenario de un inusual y dramático operativo de rescate tras un incidente en un edificio de apartamentos de Main Street. Los rescatistas respondieron a una situación poco común: una mujer había caído desde un décimo piso por un conducto de basura y quedó atrapada entre los desechos acumulados. El caso puso en evidencia la combinación de factores extraordinarios y el trabajo coordinado de distintas fuerzas de emergencia para lograr un desenlace que, aunque grave, evitó una tragedia mayor.

Las circunstancias que precedieron la caída de la mujer al conducto de basura fueron inquietantes y se caracterizaron por un estado alterado de conciencia. Según el informe de los investigadores, la mujer, de veinticinco años, había ingerido alcohol y una mezcla de narcóticos antes del incidente. El hecho ocurrió mientras visitaba a un inquilino en el edificio, lo que llevó a los equipos de rescate a señalar que no residía allí habitualmente. Las cámaras de vigilancia captaron a la joven entrando sola al cuarto de la basura en el piso catorce, minutos antes del accidente.

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Los testimonios recogidos entre los habitantes del edificio permiten reconstruir los momentos previos a la caída. Inquilinos del piso catorce recordaron haber escuchado “golpes en la puerta de todos” antes de que la mujer cayera por el conducto. No está claro si la joven buscaba ayuda o intentaba orientarse en medio de su estado alterado. El conducto, de noventa centímetros de ancho, conecta los pisos superiores con una sala de recolección en la parte baja del edificio. La combinación de intoxicación y desorientación habría sido determinante para que la mujer ingresara voluntariamente en el conducto, desencadenando la caída.

Los investigadores informaron que la mujer de 25 años había ingerido alcohol y una mezcla de narcóticos antes del incidente en Nueva Jersey

El descubrimiento de la mujer atrapada se produjo gracias a la intervención de Massiel Gutiérrez, una inquilina que se encontraba depositando cajas en el cuarto de basura del séptimo piso. Gutiérrez relató que escuchó gritos provenientes del interior del conducto, lo que la asustó y la hizo salir corriendo. Sin embargo, movida por la sospecha de que alguien podía estar en peligro, regresó y preguntó a la mujer si se encontraba bien. Al recibir respuesta y constatar que los gritos continuaban, Gutiérrez optó por llamar de inmediato a las autoridades para pedir auxilio. La mujer atrapada gritaba en otro idioma, lo que dificultó la comunicación inicial, pero no impidió que la emergencia fuera reportada con rapidez.

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Aproximadamente a la una de la tarde, los bomberos de Hackensack recibieron la alerta. El jefe de bomberos, Keith Rosazza, calificó el llamado como un caso “muy inusual”, destacando la rareza de encontrar a una persona atrapada en un conducto de basura. La policía local y los servicios de emergencia acudieron en conjunto, coordinando un operativo que abarcó desde la localización exacta de la víctima hasta la implementación de procedimientos de rescate poco convencionales.

Operativo de rescate y procedimientos utilizados

Los bomberos de Hackensack, la policía y los servicios de emergencia realizaron un operativo de rescate para ubicar y liberar a la mujer atrapada

El procedimiento de rescate requirió la intervención de varias dotaciones de bomberos, servicios médicos y efectivos policiales. Los rescatistas determinaron que la mujer había caído desde el piso catorce al tercer o cuarto piso, donde una acumulación de basura detuvo su descenso y evitó un desenlace fatal. Para liberar a la víctima, los equipos emplearon sierras especiales con el fin de cortar los paneles metálicos de la salida del conducto. El proceso fue minucioso: los bomberos debieron retirar manualmente la basura hasta crear un espacio suficiente para que la mujer pudiera salir con los pies por delante.

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El operativo duró poco menos de treinta minutos, en los cuales las imágenes muestran el tubo metálico cortado y la basura dispersa por la habitación. Según relató el jefe Rosazza, la posibilidad de que la víctima sobreviviera se debió en parte a la acumulación de residuos en el fondo del conducto, que amortiguó la caída. La coordinación entre las distintas áreas de emergencia fue clave para que la operación concluyera sin mayores demoras y permitiera preservar la vida de la joven.

Durante el rescate, uno de los bomberos sufrió una herida causada por una lámina de metal dentro del conducto, lo que obligó a los equipos a extremar precauciones y a sumar esfuerzos para evitar complicaciones adicionales. La atención se centró en mantener la seguridad de todos los involucrados, tanto rescatistas como víctimas.

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Estado de salud de la mujer y consecuencias para los involucrados

La mujer fue trasladada al hospital con heridas graves y un bombero sufrió un corte durante el rescate en el edificio de Nueva Jersey

Tras ser liberada del conducto, la mujer fue trasladada de inmediato al hospital con heridas graves. Las autoridades no detallaron la naturaleza exacta de las lesiones, pero subrayaron la urgencia con la que fue atendida. El incidente dejó también como saldo la lesión de un bombero, quien resultó cortado durante la intervención, aunque no se informó de que su estado revistiera gravedad.

Los representantes del edificio declinaron hacer comentarios ante los medios, mientras que las imágenes del lugar del rescate evidenciaron el daño estructural en el conducto y la magnitud de la operación. El caso destaca la importancia de la respuesta rápida y coordinada de los servicios de emergencia ante situaciones inusuales, así como la vulnerabilidad de las personas bajo los efectos de sustancias tóxicas, que pueden conducir a escenarios de alto riesgo y consecuencias severas para la integridad física.

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