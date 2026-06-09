Más de 120 millones de personas bajo alerta por tormentas severas y tornados en Estados Unidos

Millones de personas en el norte y el centro de Estados Unidos quedaron bajo alerta por tormentas severas con riesgo de granizo, ráfagas de viento y tornados hasta el jueves. (REUTERS/Jill Connelly)

Millones de personas en el norte y el centro de Estados Unidos quedaron bajo alerta este martes por una secuencia de tormentas severas con riesgo de granizo, ráfagas de viento y tornados, según organismos oficiales. El fenómeno, previsto para extenderse hasta el jueves, involucra a estados de las Grandes Llanuras y el Alto Medio Oeste, donde autoridades meteorológicas federales y estatales mantienen advertencias activas.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), el evento incluye un riesgo catalogado como “nivel 3 de 5”, abarcando regiones de Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska. El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) informó que se esperan tormentas supercelulares capaces de producir granizo de gran tamaño, ráfagas de viento superiores a 120 kilómetros por hora y tornados de distinta intensidad. El portal The Weather Channel confirmó que la configuración atmosférica respalda la probabilidad de fenómenos extremos en una amplia zona, debido al desplazamiento de un sistema frontal y la presencia de aire cálido y húmedo en superficie.

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El episodio se produce en el contexto de una primavera con actividad climática intensa, donde la NOAA y el NWS han documentado un aumento en la frecuencia de tormentas severas en el cinturón central del país. Durante los últimos años, las secuencias multijornada han dejado daños significativos e interrupciones en el suministro eléctrico y el transporte, según datos oficiales.

¿Qué zonas abarca la alerta por tormentas severas?

La alerta cubre un corredor que se extiende desde el oeste de Dakota del Norte y Dakota del Sur, cruza el sur de Minnesota hasta áreas occidentales de Wisconsin y el norte de Iowa. El martes, el mayor riesgo se concentra en las Dakotas y Nebraska. El miércoles, el foco se desplaza hacia el Alto Medio Oeste, incluyendo amplias áreas de Minnesota, Wisconsin e Iowa. Para el jueves, la amenaza avanza sobre Chicago, San Luis y Milwaukee, según el SPC.

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El NWS de Chicago anticipó un “riesgo elevado de tormentas severas” para el jueves, con la posibilidad de varias rondas de actividad intensa en la región. El pronóstico oficial señala que el sistema puede afectar, en distintas fases, a más de 120 millones de personas.

La NOAA y el NWS ubicaron en nivel 3 de 5 el riesgo de tormentas severas en Minnesota, Dakota del Norte, Dakota del Sur y Nebraska. (REUTERS/Arafat Barbakh)

¿Cuáles son los principales riesgos y fenómenos esperados?

El pronóstico conjunto de la NOAA y el NWS identifica los siguientes peligros principales:

Granizo con diámetro superior a 5 centímetros.

Vientos con ráfagas de entre 96 y 128 kilómetros por hora.

Tornados, algunos con potencial destructivo, especialmente en zonas rurales y urbanas del Alto Medio Oeste.

Lluvias intensas, con acumulados de entre 25 y 75 milímetros, y cantidades localmente mayores donde las tormentas se mantengan estacionarias.

La NOAA advirtió que, durante la tarde y la noche, las tormentas podrían evolucionar rápidamente en sistemas lineales organizados, capaces de generar vientos extendidos y nuevas células de actividad severa en los bordes del sistema principal. El pronóstico de The Weather Channel coincide con la proyección de lluvias intensas y la posibilidad de inundaciones súbitas en sectores urbanos y rurales.

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¿Qué dice el Centro de Predicción de Tormentas (SPC) sobre el evento?

El SPC detalló que “numerosas tormentas severas con potencial de vientos de entre 60 y 80 mph, junto con tornados —algunos posiblemente intensos— y granizo grande a muy grande, se esperan en las Llanuras del norte y centro esta tarde y noche”. Además, el organismo indicó que la formación de tormentas comenzará cerca de las líneas frontales y de convergencia, con desarrollo progresivo hacia el este y el noreste.

El informe técnico del SPC señala que la combinación de cizalladura en capas profundas —que podría superar los 50 nudos— y altos valores de inestabilidad atmosférica (CAPE por encima de 2.000 J/kg) crea condiciones propicias para la formación de superceldas y sistemas convectivos de mesoescala. Estos sistemas, según el SPC, suelen asociarse a fenómenos destructivos y alta frecuencia de alertas meteorológicas.

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El corredor bajo alerta por tormentas severas se extiende desde las Dakotas hasta Minnesota, Wisconsin e Iowa, y para el jueves alcanza a Chicago, San Luis y Milwaukee. (REUTERS/Seth Herald)

¿Cómo prepararse ante la amenaza de tormentas severas?

El NWS y la NOAA recomendaron a la población de las zonas bajo alerta mantener la vigilancia sobre los pronósticos y contar con al menos dos vías de recepción de avisos meteorológicos. Las autoridades instan a preparar refugios temporales, revisar planes de evacuación y evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de máximo riesgo.

“Las personas deben asegurar objetos en exteriores y disponer de rutas alternativas ante posibles cortes de caminos o interrupciones del suministro eléctrico”, indicó el NWS en un comunicado oficial. Los servicios de emergencia estatales y locales han activado protocolos de monitoreo coordinado con las agencias federales.

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¿Cuáles son los antecedentes y cómo se compara este evento con otros episodios recientes?

Según la NOAA, los eventos de tormentas severas multijornada han aumentado en frecuencia en la región central de Estados Unidos durante la última década. En años recientes, episodios similares registraron daños por granizo, caídas de árboles, interrupciones eléctricas y pérdidas agrícolas en estados como Nebraska, Minnesota y Dakota del Sur.

El SPC y la NOAA atribuyen la intensidad de estos episodios a la interacción de una vaguada profunda en la corriente en chorro y el arrastre persistente de aire cálido y húmedo desde el Golfo de México. El choque de masas de aire en diferentes niveles favorece el desarrollo de tormentas organizadas, capaces de generar daños en áreas extensas.

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El SPC prevé tormentas supercelulares y sistemas convectivos organizados con potencial de vientos destructivos, tornados intensos y granizo grande en las Llanuras del norte y centro. (NWS)

¿Cómo impacta el evento en las actividades cotidianas y los servicios esenciales?

El avance del sistema amenaza con causar interrupciones en el suministro eléctrico, daños a infraestructuras y vehículos, afectaciones en el transporte y posibles evacuaciones preventivas. La NOAA advirtió sobre el riesgo de inundaciones repentinas en áreas urbanas y rurales con antecedentes de saturación hídrica. Las autoridades insisten en la importancia de la preparación y la respuesta rápida ante la emisión de alertas.

El NWS enfatizó que la amenaza persistirá hasta el jueves, desplazándose hacia el noreste e involucrando a más comunidades. Tras el paso del sistema, se espera una reducción de la actividad convectiva y un retorno gradual a condiciones de mayor estabilidad hacia el fin de semana.

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¿Qué se espera para los próximos días en el pronóstico oficial?

La NOAA prevé que, después del jueves, las condiciones en el centro y norte de Estados Unidos tenderán a estabilizarse. A pesar de ello, las autoridades mantienen la vigilancia sobre posibles réplicas menores del sistema, así como la atención sobre áreas que puedan registrar inundaciones locales.

El monitoreo del SPC y las oficinas regionales del NWS continuará durante toda la semana, con actualizaciones periódicas sobre el avance del sistema y nuevas recomendaciones para la población. El evento se enmarca en un patrón atmosférico propio de la temporada cálida, que históricamente favorece la aparición de tormentas severas en el centro y norte del país.

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