Marlon Wayans se refirió a ¿Y dónde están las rubias?: “La gente sigue pidiendo una secuela, y eso habla de lo que generó esa historia”

La entrevista con Marlon Wayans en GQ revive el impacto cultural de ¿Y dónde están las rubias? en la comedia internacional (YouTube: GQ)

La entrevista de Marlon Wayans con Zach Baron en GQ es una oportunidad para redescubrir el fenómeno de ¿Y dónde están las rubias?, la comedia que consolidó a los hermanos Wayans en el humor absurdo y la parodia cultural. Wayans recorre, entre anécdotas y reflexiones, la influencia de su familia, la capacidad de la comedia para sanar y el impacto de una película que, más de 20 años después de su estreno, sigue presente en la cultura popular y entre sus fans.

La familia Wayans y el origen del humor

“Si alguien pudiera nacer de nuevo, que vuelva como yo… pero antes de los 48”, dice Wayans sobre su infancia. “Crecí en una casa con cinco leyendas. Mi madre era mágica, creativa y tan hilarante que la hacíamos enojar solo para verla brillar; la llamábamos Richard Pryor con pechos”. El comediante atribuye a sus padres los valores que sostienen a los Wayans: “Mi padre nos enseñó el amor a Dios y a la familia. Me regaló hermanos que, incluso en sus peores momentos, nunca perdieron el humor”.

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Ser el menor de diez hermanos fue clave para su identidad. “La comedia es más difícil que el drama. Hay que haber pasado por el trauma y convertirlo en alegría”, afirma. La relación con Shawn Wayans, con quien escribió y protagonizó ¿Y dónde están las rubias?, es especialmente estrecha: “No éramos Marlon y Shawn, mi padre nos llamaba ‘MarlonShawn’”. Incluso sus hijos llevan los nombres del otro. “Siempre habrá un vínculo invisible que nos reúne aunque la vida y los sueños nos separen”.

¿Y dónde están las rubias? se consolida como una película icónica por su parodia de estereotipos sociales y raciales en Estados Unidos (Sony Pictures)

El fenómeno de ¿Y dónde están las rubias?

Wayans subraya el lugar de ¿Y dónde están las rubias? en su carrera y en la comedia. “¿Y donde están las rubias? fue nuestra respuesta creativa después de dejar Scary Movie. Queríamos seguir haciendo reír, generar impacto y divertirnos con algo nuevo”, cuenta. La película, en la que él y Shawn interpretan a dos agentes del FBI que se infiltran disfrazados de mujeres blancas, se transformó en un éxito por su humor y la parodia de los estereotipos raciales y sociales en Estados Unidos.

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El secreto de la película, dice, está en la complicidad familiar y la libertad creativa. “Lo que más me gusta de ¿Y donde están las rubias? es que logramos que todos se rieran, incluso quienes podrían sentirse ofendidos. El secreto es reírse de todo, pero con cariño”. Estrenada en 2004, la película sigue presente en la cultura popular, entre sus fans y en memes, fiestas de disfraces y maratones de cine. “La gente me sigue pidiendo una secuela, y eso habla de lo que generó esa historia”, reconoce.

Marlon Wayans destaca el valor de la comedia familiar como motor creativo y como herramienta para sanar el trauma personal (REUTERS/Caroline Brehman)

La vigencia y el deseo de una secuela

Consultado sobre una posible ¿Y dónde están las rubias? 2, Wayans se muestra entusiasmado: “Estamos conversando con Keenen sobre ‘¿Y donde están las rubias? 2’. Todo depende de encontrar el lugar y las alianzas correctas, pero el mundo necesita reír en este momento”.

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Señala que la película sigue vigente porque “el público sigue queriendo vernos en esos papeles y reírse de los absurdos sociales”. Para Wayans, una secuela solo tiene sentido si puede realizarla junto a su familia y con libertad creativa.

El objetivo, asegura, sería recuperar el espíritu original: “Quiero que la gente salga del cine sintiéndose bien, como en los noventa. Que la alegría regrese y podamos dejar atrás la seguidilla de adversidades”. Tanto él como su hermano consideran que la comedia puede reunir a las personas y romper barreras sociales con humor y desparpajo.

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Marlon Wayans utiliza la comedia en su stand up para abordar temas personales, como la transición de uno de sus hijos, y hacerlo accesible al público (YouTube: Rotten Tomatoes Classic Trailers)

Humor, crítica y cultura pop

Wayans sostiene que ¿Y dónde están las rubias? tuvo alcance internacional porque apunta a los prejuicios, pero desde la empatía. “Nos reímos de todos y de todo, pero para que todos puedan divertirse. El reto es que incluso quienes son parodiados puedan reírse más fuerte”, explica.

Recuerda que el proceso de escritura fue exigente y colectivo: “Hacíamos cientos de páginas de guion para quedarnos con lo mejor. Cada broma tenía que funcionar y todo debía tener lógica dentro del absurdo”.

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La película cruzó fronteras y se volvió un clásico de la cultura pop. Wayans sostiene que su humor sigue vigente porque conecta con nuevas generaciones: “Me sorprende cuando chicos muy jóvenes me paran para decirme que ¿Y donde están las rubias? es su película favorita. Eso muestra que hiciste algo que queda”.