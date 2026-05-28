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Al grito de “Alá es grande”, un hombre apuñaló a tres personas en una estación de trenes en Suiza

El sujeto avanzó por los andenes de la estación de Winterthur, obligando a decenas de personas a buscar resguardo mientras la policía desplegó un amplio operativo en el lugar

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Detuvieron a un hombre que apuñaló e hirió a tres personas en una estación de tren en Suiza

Los gritos quebraron la calma de la estación de tren de Winterthur en plena hora pico de la mañana. Pasajeros que se dirigían al trabajo, estudiantes y un grupo de niños de preescolar comenzaron a correr desesperadamente mientras un hombre armado con un cuchillo avanzaba por la zona de andenes sembrando el pánico.

El ataque ocurrió poco antes de las 8:30 del jueves en esta ciudad del cantón de Zurich, en el norte de Suiza, y dejó tres personas heridas antes de que el agresor fuera detenido por la policía.

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Las imágenes grabadas en el lugar mostraron escenas de caos. En uno de los videos se observó al presunto atacante correr cerca de varios niños aterrorizados mientras un profesor intentaba alejarlos y ponerlos a resguardo.

Uno de los testigos contó que había llegado a la estación alrededor de las 8:20 de la mañana y que, segundos después, escuchó gritos detrás de él.

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“Iba camino a la ZHAW a estudiar. A unos 30 metros oí a un hombre gritar ‘Allahu Akbar’ (Allah es grande, en idioma árabe) cinco o seis veces, con mucha emoción y agitación”, relató.

El joven aseguró que inmediatamente vio a un grupo de niños y a varios peatones escapar para refugiarse lejos de la estación. “Corrieron al otro lado de la calle y entonces todo quedó en silencio”, recordó.

Vista aérea de una calle suiza con edificios de piedra clara y arcos en la planta baja, gente caminando, y banderas suizas en el balcón bajo un cielo azul
La policía de Zurich detuvo al atacante, un ciudadano suizo de 31 años, minutos después del incidente en la estación. (Captura de video)

Cinco minutos después comenzaron a llegar entre diez y quince patrulleros al lugar. “Nunca había vivido algo parecido. Al recordarlo, se me puso la piel de gallina”, agregó.

La policía cantonal de Zurich confirmó posteriormente que el agresor era un ciudadano suizo de 31 años, quien fue arrestado dentro de la estación tras el ataque.

Según las autoridades, tres personas resultaron heridas con arma blanca. Una de ellas sufrió lesiones graves, mientras que las otras dos presentaban heridas moderadas y fueron trasladadas a hospitales de la zona. Los heridos son ciudadanos suizos de 28, 43 y 52 años.

Por el momento, las autoridades señalaron que el motivo del ataque continúa bajo investigación y que los agentes analizan todas las pistas posibles para esclarecer lo ocurrido.

El episodio provocó una fuerte conmoción en Winterthur, una ciudad ubicada a unos 20 minutos de Zurich y conocida por su perfil universitario, cultural y residencial.

Vista borrosa de una persona corriendo de espaldas en un área urbana o estación de tren, con un cartel azul y edificios al fondo
Las víctimas del ataque en la estación de Winterthur tienen 28, 43 y 52 años y fueron trasladadas a hospitales; una permanece grave.

Con más de 117.000 habitantes, es la sexta ciudad más grande de Suiza y suele ser identificada como la “Ciudad de los Museos” por su alta concentración de centros culturales y galerías de arte. También es reconocida por su extensa red de ciclovías, sus parques y su casco histórico peatonal, considerado uno de los más grandes del país.

Por eso, la presencia de ambulancias, policías armados y pasajeros huyendo alteró de forma abrupta la imagen habitual de una ciudad asociada a la tranquilidad y la calidad de vida.

Horas después del ataque, la estación continuaba bajo fuerte presencia policial mientras los investigadores revisaban grabaciones de seguridad y recogían testimonios para intentar determinar qué desencadenó la agresión.

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