La Corte Suprema rechazó la demanda de Florida sobre las licencias para inmigrantes sin residencia legal

La Corte Suprema rechaza el pedido de Florida para impedir licencias comerciales a inmigrantes en California y Washington (Reuters)

La Corte Suprema rechazó este martes la petición de Florida para que se impidiera a California y Washington otorgar licencias de conducir comerciales de conducir a inmigrantes sin residencia legal permanente. La decisión se produjo tras la polémica surgida por un accidente mortal en una autopista de Florida que involucró a un conductor con licencia expedida en California.

La demanda, que generó un debate nacional, sostenía que las políticas de ambos estados desafiaban la normativa federal y ponían en riesgo la seguridad vial, según precisó la CNN. Al declinar el caso, la Corte Suprema dejó en vigor las prácticas actuales de emisión de licencias a ciertos inmigrantes, mientras dos jueces expresaron su desacuerdo con la decisión de no abordar el conflicto entre estados.

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El hecho que originó la disputa entre estados

El conflicto legal se desencadenó tras un accidente que costó la vida a tres personas al norte de West Palm Beach. El responsable, un ciudadano indio llamado Harjinder Singh, tenía una licencia comercial válida expedida por California, de acuerdo a la información de NBC Palm Springs.

Según los documentos judiciales citados por la CBS, Singh realizó un giro en U ilegal con un camión de carga, hecho por el que enfrenta cargos de homicidio vehicular y violaciones migratorias.

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El accidente en Florida que causó tres muertes reavivó el debate sobre la seguridad vial y las licencias para inmigrantes (Reuters)

Tras el incidente, las autoridades de Florida acusaron a California y Washington de otorgar licencias a inmigrantes sin cumplir con los estándares federales.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, declaró ante la Corte Suprema: “California y Washington… optaron por ignorar estos estándares y autorizar a inmigrantes ilegales —carentes de la capacitación adecuada o de la capacidad para leer las señales de tráfico— a conducir vehículos comerciales”.

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Por qué Florida llevó el caso a la Corte Suprema

Florida argumentó que las leyes de “santuario” en California y Washington permitían la entrega de licencias comerciales a personas sin ciudadanía ni residencia legal, en violación de la ley federal. El estado solicitó que la Corte Suprema estableciera límites claros a la autoridad de los estados sobre la concesión de estas credenciales.

La controversia entre los estados refleja profundas diferencias sobre la autoridad y políticas migratorias en Estados Unidos (Reuters)

En su recurso, Florida insistió en que estas políticas representaban una amenaza para la seguridad vial nacional, ya que, a su juicio, permitían que personas sin suficiente capacitación ni dominio del inglés manejaran vehículos de gran porte en las carreteras de Estados Unidos, según detalló la NBC Palm Springs.

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La defensa de California y Washington

California y Washington defendieron que cumplen con todas las regulaciones federales. Los departamentos estatales de vehículos motorizados (DMV), encargados de emitir licencias, exigen verificación de presencia legal y exámenes de conocimiento en inglés antes de emitir una licencia. California informó que Singh aprobó la prueba correspondiente tras un segundo intento.

Desde Washington, las autoridades calificaron la demanda de Florida como “un montaje político y no una demanda genuina” y señalaron que la presentación del caso tuvo un componente mediático más que legal.

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Qué implica la decisión de la Corte Suprema

La resolución de la Corte Suprema significa que las políticas de California y Washington sobre licencias comerciales a ciertos inmigrantes se mantendrán por ahora. Florida no podrá, al menos en esta instancia, forzar cambios en los procedimientos de otros estados a través de la Corte Suprema.

La decisión de la Corte Suprema mantiene vigentes las prácticas estatales de concesión de licencias comerciales a ciertos inmigrantes (Reuters)

El fallo se produce en un contexto de tensiones entre estados por la gestión de la inmigración y las competencias para regular la seguridad vial. La decisión de la Corte Suprema no entra en los detalles sobre si las prácticas estatales cumplen o no con la ley federal, sino que simplemente elige no involucrarse en la disputa.

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Posturas divergentes en el tribunal

Los jueces conservadores Clarence Thomas y Samuel Alito manifestaron su desacuerdo con la mayoría. Thomas sostuvo que el tribunal debería haber aceptado el caso, ya que, en su opinión, “el Tribunal Supremo tiene la obligación de conocer de estos litigios entre estados”.

Ambos magistrados han sostenido posturas similares en el pasado ante situaciones en las que la Corte rechazó demandas interestatales originales.

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Contexto nacional y próximas medidas

La controversia sobre las licencias comerciales para inmigrantes ocurre en medio de un debate más amplio sobre las políticas migratorias y el acceso al trabajo para quienes no son ciudadanos ni residentes permanentes. El año pasado, la administración Trump intentó imponer nuevas restricciones a la emisión de estas licencias, aunque una corte federal de apelaciones bloqueó la medida.

El sistema vigente permite que personas —como beneficiarios de DACA, solicitantes de asilo y refugiados— accedan a credenciales para manejar grandes camiones de transporte y autobuses. Ciudadanos de México y Canadá tienen un proceso diferente de autorización para conducir vehículos comerciales en Estados Unidos.

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Mientras tanto, persiste la incertidumbre y la preocupación entre los conductores afectados por su futuro laboral.