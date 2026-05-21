Comenzó la temporada de tiburones en Nueva York y Nueva Jersey: qué especies aparecieron cerca de la costa

Expertos intensifican vigilancia en Long Island ante la presencia de una segunda especie, el tiburón arenero oscuro, con conductas inéditas de caza. (Terry Goss/Wikimedia Commons)

La temporada de tiburones ya comenzó en algunas costas de Nueva York y Nueva Jersey, según reportó NBC News. Investigadores y especialistas intensificaron el monitoreo marítimo tras detectar ejemplares de tiburón blanco y otras especies cerca de zonas frecuentadas por bañistas.

De acuerdo con datos de OCEARCH —una organización dedicada al seguimiento y estudio de especies marinas—, un tiburón blanco llamado Quint, de 2,95 metros de largo, fue rastreado el miércoles frente a la costa sur de Long Island, al sur de Fire Island.

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Otro de los ejemplares monitoreados es Nori, un tiburón blanco de casi 2,7 metros de longitud que fue registrado el 8 de mayo cerca de los Hamptons. Más recientemente, el animal fue detectado frente a las costas de Maine y Terranova, en Canadá.

OCEARCH rastrea dos tiburones blancos de más de 2,7 metros cerca de Long Island al iniciar la temporada de playas de verano. Foto: imagen ilustrativa de Infobae

Los científicos investigan nuevas conductas de caza

La vigilancia sobre estas especies se reforzó debido a la aparición de señales vinculadas al tiburón arenero oscuro, una especie que comenzó a mostrar nuevas conductas de caza cerca de la costa, según expertos de la Atlantic White Shark Conservanc y citados por NBC Boston.

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Un informe publicado en 2025 registró avistamientos de estos tiburones cerca de Nantucket y documentó por primera vez a ejemplares persiguiendo focas en imágenes captadas por investigadores.

La científica Megan Winton, integrante de la Atlantic White Shark Conservancy, explicó que el estudio de este comportamiento es reciente. “Estudiar a fondo el comportamiento depredador del tiburón oscuro, esa interacción depredador-presa con las focas, es algo muy novedoso”, señaló a NBC News.

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La temporada de tiburones ya comenzó en algunas costas de Nueva York y Nueva Jersey, según reportó NBC News. . (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el tiburón arenero oscuro no alcanza el tamaño del tiburón blanco, se distingue por su cola en forma de media luna, su hocico redondeado y sus movimientos ondulantes. Ambas especies suelen acercarse a aguas poco profundas en busca de alimento, especialmente durante los meses cálidos.

Florida lidera el ranking de ataques de tiburón en Estados Unidos

Mientras crece la atención sobre la presencia de tiburones en el noreste estadounidense, Florida continúa encabezando el ranking de ataques de tiburón en Estados Unidos, según datos de World Population Review.

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El informe atribuye esa posición a la combinación de extensas costas, aguas cálidas y una alta presencia de turistas y bañistas durante gran parte del año. Sin embargo, el relevamiento aclara que los ataques mortales son poco frecuentes gracias a la rápida respuesta médica y a los protocolos de seguridad implementados en las playas.

Florida continúa encabezando el ranking de ataques de tiburón en Estados Unidos, según datos de World Population Review. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hawái, Nueva York y California también registran incidentes

Detrás de Florida aparece Hawái entre los estados con mayor cantidad de mordeduras no provocadas. Según World Population Review, aunque el archipiélago registra menos incidentes, la proporción de casos fatales resulta más elevada en comparación con otros estados.

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El informe también incluye a Nueva York y California entre los territorios con encuentros relevantes entre humanos y tiburones, aunque aclara que las muertes son excepcionales y que los sistemas de emergencia y prevención reducen considerablemente los riesgos.

Texas, Oregón y Georgia completan la lista de estados donde los ataques son menos frecuentes, aunque las autoridades mantienen las recomendaciones de vigilancia y precaución para quienes realizan actividades en el mar.

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Qué recomiendan los especialistas para reducir riesgos

Especialistas y organismos de seguridad remarcan que comprender el comportamiento de los tiburones y respetar las pautas de prevención es clave para reducir riesgos en las playas.

Entre las recomendaciones más habituales figuran evitar nadar al amanecer o al atardecer, mantenerse alejado de bancos de peces y respetar las alertas emitidas por guardavidas y autoridades locales.

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