Estados Unidos

Cuáles son los empleos con mejores salarios en Estados Unidos, según un estudio

El informe se basa en datos de la Oficina de Estadísticas Laborales y compara ingresos promedio anuales y formación requerida en las ocupaciones mejor posicionadas

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Médico con uniforme azul y mascarilla de pie en un pasillo limpio de hospital con personal al fondo desenfocado
El informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) sitúa al cirujano pediátrico como el empleo mejor pagado de Estados Unidos en 2026, con un salario promedio anual de USD 502.050 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El empleo mejor pagado de Estados Unidos en 2026 fue el de cirujano pediátrico, con un salario promedio anual de USD 502.050, según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) en su informe de Empleo y Salarios por Ocupación publicado en mayo de 2026 con datos de mayo de 2025.

El ranking confirmó que los mayores ingresos del mercado laboral estadounidense se concentraron en la medicina especializada, aunque algunas ocupaciones fuera del sistema de salud también quedaron muy por encima del promedio nacional.

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De los 30 trabajos mejor remunerados del país, 23 pertenecieron al sector de la salud, con los 11 primeros lugares ocupados por médicos especialistas. Este predominio se debió a la duración prolongada de la formación profesional, los requisitos estrictos de habilitación y la escasez relativa de especialistas en determinadas áreas.

El BLS, una agencia estadística federal del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, puntualizó que el cirujano pediátrico ocupó el primer puesto, con un promedio anual de USD 502.050. El resto de las posiciones superiores en el listado correspondió casi por completo a especialidades médicas, cuyos ingresos superaron ampliamente a los de sectores no sanitarios.

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En el segundo lugar figuraron los cardiólogos, con un promedio anual de USD 454.940. Los radiólogos alcanzaron USD 381.530, los cirujanos generales recibieron USD 373.930 y los cirujanos ortopédicos percibieron USD 373.570 por año, según la BLS.

El dominio de la medicina en los salarios más altos

Dos cirujanos con batas, gorros y lupas operan a un paciente en una mesa quirúrgica bajo intensa iluminación. Se ven instrumentos, monitores y sábanas con sangre.
El ranking de salarios más altos en Estados Unidos destaca la abrumadora presencia de la medicina especializada, que ocupa 23 de los 30 primeros puestos según la BLS (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • La concentración de altos ingresos en la medicina también se reflejó en el umbral de USD 300.000.
  • De acuerdo con la BLS, varias especialidades superaron ese monto:
    • AnestesiólogosUSD 360.570.
    • Cirujanos orales y maxilofacialesUSD 346.490.
    • DermatólogosUSD 323.530.
    • Médicos de urgenciasUSD 317.480.
    • OftalmólogosUSD 304.650.
  • Estos valores consolidaron el liderazgo de la medicina en el segmento de remuneraciones máximas del mercado laboral estadounidense.

El peso de la medicina especializada coexistió con una expansión gradual de la presencia hispana en la formación médica, aunque todavía por debajo de su peso demográfico.

La Asociación de Facultades de Medicina de Estados Unidos (AAMC) señaló que el porcentaje de médicos hispanos en formación aumentó de modo sostenido durante los últimos 10 años, dato destacado para medir el acceso de esta comunidad a las carreras mejor remuneradas del país.

La posición dominante de las especialidades no se explicó solo por los altos sueldos, sino por las exigencias vinculadas al proceso profesional.

La AAMC remarcó: Graduarse como médico especialista exige cuatro años de pregrado, cuatro de escuela de medicina y entre tres y siete años de residencia y subespecialización. A esto se suma que la deuda promedio de un recién egresado supera los USD 200.000, un condicionante relevante en las decisiones de carrera y en el retorno económico.

Aviación y dirección ejecutiva: los mejores sueldos fuera de la salud

Un piloto despedido por mala conducta exige casi un millón de euros de indemnización
Fuera del sector salud, los pilotos de aerolínea y los directores ejecutivos sobresalen como las ocupaciones mejor pagadas, alcanzando sueldos promedio de USD 280.600 y USD 206.420, respectivamente (Pixabay)

Entre las profesiones ajenas al ámbito hospitalario, los pilotos de aerolínea se posicionaron entre los mejor pagos, con un ingreso anual promedio de USD 280.600, según la BLS.

El informe detalló que, al considerar bonificaciones y antigüedad, los capitanes de grandes aerolíneas pueden superar los USD 400.000. La profesión requirió formación especializada en vuelo y certificación de la Administración Federal de Aviación (FAA), entidad federal responsable de regular la aviación civil.

El texto fuente (Informe BLS de 2026) precisó que un piloto de aerolínea necesitó al menos 1.500 horas de vuelo para calificar en aerolíneas comerciales, y que la formación privada cuesta entre USD 80.000 y USD 150.000, según el camino elegido.

En el escenario corporativo, los directores ejecutivos lograron un ingreso promedio anual de USD 206.420, de acuerdo con la BLS. La cifra abarca también a quienes encabezan pequeñas y medianas empresas, por lo que cubre una amplia variedad de puestos en escala y responsabilidades dentro de la categoría.

Tecnología: salarios altos con trayectorias más flexibles

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sector tecnológico ofrece salarios competitivos y trayectorias flexibles, destacando los gerentes de sistemas informáticos con USD 188.000 y los desarrolladores de software con hasta USD 148.100 anuales (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • El sector tecnológico consolidó su lugar como uno de los que ofrecen mejores remuneraciones y trayectorias de formación más flexibles.
  • Según la BLS, los gerentes de sistemas informáticos alcanzaron un promedio anual de USD 188.000.
  • Los ingenieros de hardware registraron USD 162.670.
  • Los científicos de computación e investigadores promediaron USD 153.930.
  • Los desarrolladores de software alcanzaron USD 148.100.
  • Los analistas de seguridad informática registraron USD 132.510.

Analistas del mercado laboral citados por Stacker, medio de datos económicos y laborales, a partir de la lectura del informe del BLS de 2025, indicaron que el sector tecnológico expandió el acceso a ingresos elevados frente a industrias con trayectorias más largas y regladas.

Sostuvieron que un desarrollador de software sénior puede alcanzar niveles salariales competitivos en un plazo de cinco a siete años, ya sea cursando una formación universitaria convencional o con bootcamps intensivos de entre 12 y 36 semanas, siempre dependiendo de la especialización, la experiencia y el mercado laboral.

El mismo informe del BLS enumeró alternativas de altos ingresos en el sistema de salud que no requieren la ruta completa de médico especialista. La enfermería anestesista se ubicó a la cabeza de los profesionales sanitarios no médicos ni cirujanos, con un promedio anual de USD 248.320.

Asimismo, se consignaron en el informe oficial programas universitarios STEM en instituciones públicas; becas orientadas a hispanos en medicina y aviación ofrecidas por organizaciones como Hispanic Scholarship Fund y la AAMC; además de certificaciones tecnológicas orientadas a ciberseguridad, desarrollo de software o arquitectura de datos. Para estas disciplinas técnicas, la BLS registró sueldos entre USD 130.000 y USD 155.000 anuales.

Por último, según el texto fuente (Informe BLS de 2026), la seguridad informática y el desarrollo de software proyectan un crecimiento del 17% para la próxima década.

Muchas de estas carreras están disponibles para residentes permanentes, aunque en ciertas ocupaciones de aviación militar, gobierno federal o determinadas certificaciones médicas puede requerirse residencia legal o ciudadanía estadounidense.

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