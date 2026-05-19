El aumento de accidentes náuticos en Florida enciende las alertas en los ciudadanos y autoridades

Los accidentes náuticos en Florida repuntaron en 2025 con 694 choques reportados, superando cifras de años anteriores según el informe oficial (USCG)

El fuerte crecimiento en la cantidad de accidentes náuticos en Florida durante 2025 ha encendido las alarmas de autoridades y usuarios de las vías fluviales, marcando un claro incremento respecto a años anteriores. El reciente informe estadístico anual de la Comisión de Conservación de Pesca y Vida Silvestre de Florida reveló que se registraron 694 accidentes náuticos “debidamente notificados” en 2025, una cifra que supera a los 685 reportados en 2024 y a los 659 de 2023. Este aumento se atribuye principalmente a la creciente congestión en los canales y cuerpos de agua del estado, donde la afluencia de embarcaciones —tanto registradas como no registradas— ha convertido la navegación en una actividad cada vez más riesgosa.

Las cifras muestran una tendencia ascendente en la frecuencia de incidentes, en un contexto donde la demanda recreativa y residencial sobre los recursos hídricos de Florida sigue en expansión. Los canales y ríos del estado, descritos en el informe como cada vez más concurridos, se ven saturados por el flujo constante de residentes y turistas que buscan aprovechar el estilo de vida náutico, lo que incrementa las probabilidades de colisiones y accidentes. La congestión es un factor determinante que, de acuerdo con el informe, potencia el riesgo de choques y dificulta la labor de prevención y control por parte de las autoridades.

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En cuanto a las consecuencias humanas de estos incidentes, el informe detalla que durante 2025 se registraron 51 fallecimientos en 41 accidentes, una cifra que, si bien es inferior a las 81 muertes vinculadas a 76 accidentes en 2024, sigue siendo significativa. La estadística refleja que el descenso en la cantidad de muertes no se corresponde necesariamente con una reducción en el número total de accidentes, lo que sugiere que las condiciones peligrosas persisten a pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad en las aguas de Florida.

En 2025 se registraron 51 fallecimientos en 41 accidentes náuticos en Florida, reflejando un descenso respecto a los 81 decesos de 2024, aunque el peligro persiste (WSVN-TV vía AP)

El análisis de las causas de los decesos revela que el ahogamiento fue responsable de poco más de la mitad de las muertes registradas en 2025. Una circunstancia repetida en estos episodios fue la caída por la borda, que provocó 10 de las muertes reportadas. Por otro lado, la colisión con objetos fijos se ubicó como la segunda causa más frecuente, con ocho fallecimientos asociados a este tipo de impacto. Estos datos resaltan la importancia de la prevención y la vigilancia, así como la necesidad de mayor conciencia acerca de los riesgos al navegar, especialmente en condiciones de alta densidad de embarcaciones.

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En el contexto del aumento de accidentes, el informe llama la atención sobre la magnitud del parque náutico de Florida. El estado cuenta actualmente con casi 1,03 millones de embarcaciones registradas, pero la cifra real de barcos que transitan por sus aguas podría ser mucho mayor: se estima que hasta un millón de embarcaciones no registradas utilizan activamente los canales y lagos de Florida. Esta enorme cantidad de vehículos acuáticos, sumada a la llegada frecuente de visitantes que alquilan o traen sus propias embarcaciones, genera una presión constante sobre el espacio disponible y complica la gestión del tráfico fluvial.

La congestión de las vías fluviales no solo afecta a la seguridad, sino que también plantea desafíos logísticos para la aplicación de la ley y la educación sobre prácticas responsables de navegación. El informe oficial describe cómo la popularidad de los recursos hídricos de Florida atrae cada año a más personas, lo que refuerza la necesidad de controles y campañas de concientización dirigidas tanto a residentes como a turistas.

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El ahogamiento fue la principal causa de muerte en accidentes náuticos de Florida, siendo frecuente la caída por la borda y las colisiones con objetos fijos (NBC 6 News)

Otro aspecto relevante que surge del análisis de los accidentes mortales es el tipo y el tamaño de las embarcaciones involucradas, así como el perfil de quienes las operan. La mayoría de las embarcaciones implicadas en accidentes con resultado fatal medían 6,4 metros o menos, lo que indica que las naves más pequeñas —posiblemente por su accesibilidad y menor exigencia técnica— concentran el mayor riesgo. Además, el informe destaca que la mayoría de los operadores involucrados en choques mortales tenía 35 años o más, un dato que desafía la percepción común de que los accidentes graves afectan principalmente a jóvenes inexpertos. Esta información sugiere la urgencia de reforzar la formación y actualización en seguridad náutica para todos los grupos etarios.

El consumo de alcohol y drogas sigue siendo un factor de peso en los accidentes más graves. Según el informe de la División de Aplicación de la Ley de la comisión, el 14 % de las muertes en accidentes náuticos estuvieron influenciadas por el consumo de estas sustancias, lo que subraya la necesidad de mayores controles y campañas de sensibilización sobre los peligros de combinar la navegación con el consumo de alcohol o drogas. La estadística revela que, pese a las advertencias, una proporción significativa de operadores continúa desoyendo las recomendaciones, con consecuencias fatales.

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Por último, el informe presta especial atención a la incidencia de accidentes relacionados con motos acuáticas. Estas embarcaciones, que representan el 17 % de la flota registrada en Florida, estuvieron implicadas en 12 muertes durante 2025. El documento detalla que se reportaron 161 accidentes con motos acuáticas, lo que equivale al 23 % de todos los accidentes náuticos notificables. De estos incidentes, casi la mitad (72) involucraron colisiones entre dos embarcaciones, lo que evidencia el alto potencial de riesgo que supone la operación de este tipo de vehículos en condiciones de tráfico denso y con posibles conductores con escasa experiencia.

El panorama descrito por el informe estatal pone de manifiesto los retos que enfrenta Florida para garantizar la seguridad en sus vías fluviales, en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad náutica y de presión sobre los recursos disponibles.

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