Estados Unidos

Miami Beach: cuándo será el U.S. Air Force SaluteFest 2026 y qué actividades habrá

Los visitantes experimentarán desde espectáculos de drones y saltos nocturnos hasta un vibrante concierto de Parmalee

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El video presenta una secuencia de aeronaves militares en vuelo. Incluye cuatro jets T-38 en formación, un avión de transporte HC-130 y dos aviones A-10 realizando pasadas. Un caza F-22 también se observa en el aire. Las escenas transcurren bajo un cielo azul con nubes dispersas, sobre cuerpos de agua donde se distinguen varias embarcaciones. Las imágenes corresponden a una exhibición aérea sobre la zona costera de Miami Beach.

The National Salute To America’s Heroes, patrocinado por Hyundai, anunció la realización de la U.S. Air Force SaluteFest el sábado 23 de mayo de 2026 a las 18:00 h en Miami Beach, tras el Hyundai Air & Sea Show, según el sitio oficial del evento.

La asistencia será gratuita y abierta al público, consolidando al evento como una de las celebraciones dedicadas a conmemorar a quienes defienden las libertades de la nación y enmarcada en la conmemoración “America 250”, que honra los 250 años de independencia de Estados Unidos.

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The National Salute To America’s Heroes, presentado por Hyundai, anunció la realización del U.S. Air Force SaluteFest el sábado 23 de mayo de 2026
The National Salute To America’s Heroes, presentado por Hyundai, anunció la realización del U.S. Air Force SaluteFest el sábado 23 de mayo de 2026

Qué podrán hacer los visitantes durante Hyundai Air &amp; Sea Show

La programación incluirá demostraciones aéreas a cargo de los U.S. Air Force Thunderbirds, escuadrón acrobático de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, además de ejercicios militares con aviones U.S. Navy F-18 y U.S. Marine Corps F-35.

El público podrá presenciar numerosos sobrevuelos, ejercicios de operaciones especiales del U.S. Army, demostraciones de interdicción de drogas del U.S. Customs and Border Protection, rescates aéreos y acuáticos del U.S. Coast Guard y saltos de paracaidistas de los U.S. Army Golden Knights y los British Red Devils.

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Shows musicales de Parmalee

Durante el espectáculo, los visitantes podrán disfrutar de la actuación principal de Parmalee, banda de música country con 5 éxitos número uno, quien logró múltiples discos platinos y +1.000 millones de reproducciones en plataformas de streaming bajo demanda.

La programación incluirá demostraciones aéreas a cargo de los U.S. Air Force Thunderbirds, escuadrón acrobático de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, además de ejercicios militares con aviones U.S. Navy F-18 y U.S. Marine Corps F-35. Foto: Instagram @airandseashow/
La programación incluirá demostraciones aéreas a cargo de los U.S. Air Force Thunderbirds, escuadrón acrobático de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, además de ejercicios militares con aviones U.S. Navy F-18 y U.S. Marine Corps F-35. Foto: Instagram @airandseashow/

Su sencillo más reciente, Cowgirl, continúa escalando posiciones en las listas country y forma parte de su nuevo álbum Fell In Love With A Cowgirl.

Entre sus 5 éxitos número uno destacan “Carolina”, “Just the Way” junto a Blanco Brown, “Take My Name” —elegida por Billboard, revista especializada en música, como la canción country más reproducida de 2022—, “Girl In Mine” y “Gonna Love You”, que encabezó los rankings a finales del año pasado.

Cuáles serán las actividades de la U.S. Air Force SaluteFest

Durante la noche, habrá distintos eventos:

  • Show de la orquesta sinfónica de Miami, New World Symphony Orchestra
  • Espectáculo de más de 1.000 drones, alimentado por Hex
  • Mapping 3D sobre los edificios de Ocean Drive con imágenes conmemorativas
  • Salto nocturno de paracaidistas realizado por los U.S. Army Golden Knights y los British Red Devils
  • Actuaciones de la U.S. Air Force Band y el U.S. Military Drill Team
  • Exhibición de fuegos artificiales para el cierre de la jornada
  • Show de la orquesta sinfónica de Miami, New World Symphony Orchestra
  • Espectáculo de más de 1.000 drones, alimentado por Hex
  • Mapping 3D sobre los edificios de Ocean Drive con imágenes conmemorativas
  • Salto nocturno de paracaidistas realizado por los U.S. Army Golden Knights y los British Red Devils
  • Actuaciones de la U.S. Air Force Band y el U.S. Military Drill Team
  • Exhibición de fuegos artificiales para el cierre de la jornada

Mickey Markoff, productor ejecutivo de The National Salute To America’s Heroes patrocinado por Hyundai, aseguró que honrar a quienes hicieron el máximo sacrificio por nuestro país.

La Patriot Display Village abarcará 5 manzanas de la ciudad, recibiendo a más de 30.000 visitantes diarios. Los asistentes podrán conocer de cerca equipos militares de las seis ramas de servicio, equipamiento táctico y simuladores, e interactuar con miembros en servicio.

La programación incluirá demostraciones aéreas a cargo de los U.S. Air Force Thunderbirds, además de ejercicios militares con aviones U.S. Navy F-18 y U.S. Marine Corps F-35. Foto: Instagram @airandseashow
La programación incluirá demostraciones aéreas a cargo de los U.S. Air Force Thunderbirds, además de ejercicios militares con aviones U.S. Navy F-18 y U.S. Marine Corps F-35. Foto: Instagram @airandseashow

Además, se presentarán actividades como la American Peptides Action Zone con acrobacias de motocross Monster Energy, la zona infantil Nicklaus Children’s Hospital Kids Zone y diversas opciones gastronómicas en el Mission BBQ Food Court.

La Fuerza Aérea de Estados Unidos dispondrá de activaciones en el lugar, mostrando la variedad de oportunidades de carrera actuales, desde aviación e ingeniería hasta ciberseguridad y operaciones espaciales.

Los asistentes podrán conocer de cerca la formación, tecnología y labores diarias de la institución, así como informarse sobre las diferentes vías para formar parte de sus filas.

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