Las imágenes aéreas del incendio Sandy en California: casi 30.000 evacuados y más de 1.300 hectáreas calcinadas

La expansión del siniestro provocó cierres de infraestructuras clave, suspensión de clases y el despliegue de más de 500 bomberos, mientras persiste la recomendación de precaución para los residentes ante el deterioro de la calidad del aire (Fuente: Reuters)

Más de 1.300 hectáreas quedaron calcinadas y más de 28.600 personas evacuaron sus hogares en Simi Valley, California. El incendio, denominado Sandy, se desató el 18 de mayo por la mañana.

El fuego avanzó con rapidez por la sequedad del terreno y los fuertes vientos. Las autoridades emitieron órdenes de evacuación en zonas cada vez más amplias y advirtieron sobre el riesgo inminente para cientos de viviendas.

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Las imágenes aéreas capturadas por la agencia Reuters registraron columnas de humo sobre la ciudad, helicópteros que arrojaron agua sobre los focos activos y más de 500 bomberos que combatieron las llamas en tierra. Varias estructuras sufrieron daños o quedaron destruidas.

Más de 1.300 hectáreas y miles de personas afectadas resumen el impacto inicial del incendio Sandy en Simi Valley, California (Reuters)

Las autoridades instalaron refugios, habilitaron centros de evacuación y abrieron un albergue para animales para proteger a la población y prepararse ante la posibilidad de que el fuego se siga propagando.

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Qué ocurrió y cómo comenzó el incendio

El origen del incendio Sandy se ubica en la mañana del lunes, poco antes de las 11 de la mañana hora local (19:00 GMT), cuando una llamada alertó a la policía de Simi Valley sobre un incidente durante trabajos de limpieza con un tractor. Según el reporte policial, el vehículo habría golpeado una roca, lo que pudo generar la chispa que desencadenó el fuego.

El incendio Sandy obliga a evacuar a más de 28.600 residentes y causa daños a numerosas estructuras en el condado de Ventura (Reuters)

Las autoridades, sin embargo, aún no confirman oficialmente esta causa y mantienen abierta la investigación sobre el inicio del siniestro. Las primeras llamas se propagaron rápidamente, impulsadas por rachas de viento de hasta 64 km/h (40 mph), de acuerdo a información de Reuters.

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El fuego avanzó sobre maleza seca y zonas residenciales, lo que obligó a emitir órdenes de evacuación para extensas áreas al sur de la ciudad y advertencias para localidades cercanas como Agoura Hills, Calabasas, Hidden Hills, Chatsworth y West Hills, en el condado de Los Ángeles, según informó el diario estadounidense Los Angeles Times.

Dónde se extiende el fuego y cuáles son las zonas más afectadas

El incendio Sandy se focaliza en el sur de Simi Valley, una ciudad situada a 64 km/h (40 mph) al noroeste de Los Ángeles. La expansión del fuego llevó a las autoridades a declarar el cierre de la Biblioteca y Museo Presidencial Ronald Reagan, aunque el edificio no se encontraba en la trayectoria directa de las llamas.

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Las rutas de acceso a la zona también permanecen restringidas debido a la presencia de emergencia. Las escuelas del distrito unificado de Simi Valley, en particular siete planteles, se encuentran dentro del área de evacuación.

El superintendente Hani Youssef comunicó el cierre de todos los centros escolares y la suspensión de actividades hasta nuevo aviso.

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Quiénes participan en el operativo y cómo avanza el combate

El esfuerzo para contener el incendio involucra a más de 500 bomberos desplegados en el terreno, apoyados por equipos de rescate, maquinaria pesada y aeronaves que descargan agua y retardante químico sobre los focos más activos. El alcalde de Los Ángeles, Karen Bass, declaró que el departamento de bomberos de la ciudad monitorea de cerca la situación y mantiene recursos listos en el Valle de San Fernando.

Siete escuelas del distrito unificado de Simi Valley permanecen cerradas ante el riesgo por el incendio y la suspensión de actividades escolares continúa (Reuters)

El jefe de bomberos del condado de Los Ángeles, Anthony Marrone, confirmó la incorporación de cuadrillas y helicópteros a la tarea de protección tanto en Simi Valley como en zonas limítrofes, mientras que el Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre la persistencia de condiciones secas y la posibilidad de nuevos vientos Santa Ana para el día siguiente.

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Las autoridades de salud recomendaron a la población vulnerable —personas con afecciones respiratorias y adultos mayores— permanecer en interiores y evitar la exposición al aire libre, debido a la mala calidad del aire provocada por el humo.

Cuándo se espera controlar la situación y qué medidas se tomaron

La contención del incendio sigue sin fecha clara. Hasta la noche del lunes, el fuego no presentaba control efectivo y las condiciones climáticas, aunque algo más favorables por la reducción de vientos, mantenían la incertidumbre.

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Meteorólogos locales estimaron que el martes podría traer nuevos desafíos si los vientos cambian de dirección y aumentan de intensidad, lo que complicaría las tareas de los bomberos.

Captura de pantalla de un mapa digital que muestra las órdenes y advertencias de evacuación emitidas por el incendio Sandy en el área de Simi Valley (Earthstar Geographics | Sources: Vantor, Airbus DS, USGS, NGA, NASA, CGIAR, GEBCO, N Robins)

El gobernador Gavin Newsom anunció la obtención de un fondo federal de asistencia para emergencias, lo que permitirá reembolsar hasta el 75% de los costos de operación a los organismos locales, estatales y tribales involucrados en el combate, según reportó Los Angeles Times.

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Refugios temporales fueron habilitados en Rancho Susana Community Park y Simi Valley High School, mientras que los animales domésticos y de gran tamaño pueden ser trasladados a instalaciones municipales y al recinto ferial del condado de Ventura.

Por qué se expandió el incendio y cuáles son los riesgos

El incendio Sandy se extendió rápidamente por la combinación de vegetación seca, altas temperaturas y vientos, factores que los expertos consideran recurrentes en la región durante esta época del año.

Las autoridades advirtieron sobre el riesgo de afectación a nuevas áreas residenciales y la posibilidad de que el fuego alcance zonas protegidas, por lo que instaron a los habitantes a atender las indicaciones oficiales y prepararse para una evacuación inmediata si se presentan cambios en la dirección del viento.

El comandante Andy Van Sciver, del Departamento de Bomberos de Ventura, expresó: “Seguimos esperando un cambio en el clima que nos favorezca, pero por ahora la prioridad es proteger vidas y propiedades”.

El despliegue de recursos y la vigilancia constante se mantienen, mientras la región enfrenta uno de los peores incendios de la temporada.