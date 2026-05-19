Vuelo de Allegiant Air aterriza de emergencia en Fort Lauderdale: 13 personas atendidas y compensación para los pasajeros

El vuelo de Allegiant Air en Fort Lauderdale activó protocolos de seguridad tras una falla en la presurización de cabina (Captura Google Maps)

Un aterrizaje de emergencia activó los protocolos de seguridad de Allegiant Air el lunes 18 de mayo en Fort Lauderdale, tras una falla en la presurización de la cabina.

El incidente dejó trece personas atendidas por equipos médicos y motivó a la aerolínea a otorgar compensaciones económicas a los pasajeros, muchos de ellos de la comunidad hispana.

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El vuelo de Allegiant Air, con 187 personas a bordo, partió a las 9:20 hacia Atlantic City y regresó poco después del despegue debido a un problema de presurización detectado por la tripulación.

El Servicio de Rescatistas y Bomberos del Condado Broward informó que trece pasajeros recibieron atención médica y tres fueron trasladados a hospitales, aunque no se reportaron lesiones graves. La aerolínea entregó USD 100 en efectivo y un vale de USD 150 a cada pasajero como compensación.

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El Boeing 737-8200 fue desviado tan pronto como se identificó la anomalía durante el ascenso, según Sonya Padgett, portavoz de Allegiant Air, citada por El Nuevo Herald.

Allegiant Air otorgó compensaciones económicas de hasta USD 250 a cada pasajero afectado por la despresurización del Boeing 737-8200 (REUTERS/Michael Fiala (UNITED STATES - Tags: TRANSPORT BUSINESS)/File Photo)

La tripulación decidió regresar al aeropuerto por precaución, sin que se declarara una emergencia formal ante el control aéreo. El vuelo fue reprogramado y partió nuevamente a las 15:02.

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Reacciones de pasajeros hispanos ante la emergencia

Momentos de alta tensión se vivieron a bordo. María González, cubana, relató a WSVN 7News Miami: “Sentí un dolor horrible en los oídos y vi a una mujer mayor llorando a mi lado. Los paramédicos nos atendieron con rapidez”.

Otro viajero, Juan Rivas, explicó: “La presión bajó tan rápido que no pude oír nada por un minuto. Me siento agradecido de que aterrizamos seguros”.

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En Twitter/X, Carla Medina publicó: “Mi mamá iba en ese vuelo de Allegiant, gracias a Dios está bien pero dice que varios pasajeros hispanos salieron llorando del susto y el dolor de cabeza fue horrible”. El miedo se intensificó, especialmente entre quienes viajaban con niños o personas mayores.

Detalles sobre la compensación y el proceso de reclamo

Allegiant Air confirmó que a cada pasajero se le entregaron USD 100 en efectivo y un vale adicional de USD 150 tras el incidente.

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Pasajeros de la comunidad hispana reportaron momentos de tensión y síntomas como dolor de oídos y fuertes dolores de cabeza (Captura Google Maps)

Para tramitar el cobro, la aerolínea indicó a El Nuevo Herald que los viajeros deben comunicarse con el centro de atención al cliente presentando el número de vuelo y el boleto original.

Especialistas consultados por Local10 News recomendaron conservar la documentación de viaje y cualquier comprobante de atención médica posterior al incidente, dado que estos documentos pueden agilizar los procesos de reclamo y eventuales solicitudes médicas.

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La compañía también aconsejó consultar a un médico y registrar la atención recibida en caso de síntomas persistentes tras el vuelo.

Recomendaciones para pasajeros tras una despresurización

Una falla de presurización puede provocar dolor de oídos, náuseas, dolor de cabeza o dificultad respiratoria, según WSVN 7News Miami.

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Estos síntomas aparecen minutos después de la caída de presión y pueden requerir atención médica inmediata. Las autoridades y los bomberos de Broward sugirieron buscar ayuda médica si las molestias persisten tras el aterrizaje, informar a la tripulación durante el vuelo y acudir a los servicios médicos al desembarcar.

Es aconsejable monitorear la salud durante las siguientes 48 horas y documentar cualquier síntoma nuevo, como señalaron especialistas entrevistados por Local10 News.

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Para tramitar la compensación, los usuarios deben conservar boleto, número de vuelo y cualquier comprobante de atención médica (Captura Google Maps)

Incidencia y normativa sobre seguridad aérea en Estados Unidos

Según El Nuevo Herald, los incidentes de despresurización son poco frecuentes, pero figuran entre los riesgos contemplados en la aviación comercial.

La seguridad de los vuelos domésticos en Estados Unidos se basa en estándares elevados y protocolos que incluyen revisión mecánica exhaustiva y atención prioritaria a pasajeros afectados.

La normativa federal exige a las aerolíneas informar a los clientes sobre sus derechos y compensaciones ante fallas técnicas.

Local10 News destacó que la rápida actuación de la tripulación y el acompañamiento médico contribuyen a minimizar las consecuencias para la salud de los viajeros.

El recuerdo del incidente generó incertidumbre en parte de los pasajeros, quienes valoraron la atención inmediata y la solidaridad vivida a bordo.