Nueva York y Nueva Jersey reducen precios de transporte público para el Mundial 2026

Nueva York y Nueva Jersey anuncian una histórica reducción de precios en trenes y autobuses para la Copa Mundial FIFA 2026 (Reuters)

Nueva York y Nueva Jersey anunciaron una reducción en los precios de los boletos de autobús y tren para quienes asistan a los partidos de la Copa Mundial FIFA 2026 en el MetLife Stadium. La medida surge tras la indignación por los elevados costos iniciales y busca facilitar el acceso tanto de locales como de visitantes a los estadios, con el objetivo de mejorar la movilidad urbana durante el evento.

La gobernadora de Nueva York Kathy Hochul informó que el precio del autobús bajó de USD 80 a USD 20, con un 20 % de los boletos reservados para residentes de Nueva York. En tanto, la gobernadora de Nueva Jersey Mikie Sherrill precisó que el precio del tren se redujo de USD 150 a USD 98, y aclaró que la rebaja fue posible sin utilizar fondos estatales gracias al apoyo de empresas locales del sector transporte.

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Zohran Mamdani anunció un nuevo carril exclusivo para el autobús Q70 LaGuardia Link en Broadway, entre las calles 69 y Roosevelt Avenue (Reuters)

Ambas autoridades destacaron que el objetivo es un acceso más sencillo y eficiente, tanto para locales como para visitantes internacionales, según reportaron la cadena estadounidense CBS News y el medio local amNY.

Rebajas y condiciones del transporte público durante la Copa Mundial

Las autoridades cambiaron el plan tarifario luego de recibir críticas por las propuestas originales. Así, los boletos para viajar al MetLife Stadium desde Manhattan se ofrecen a precio rebajado, considerando que un viaje regular en NJ Transit cuesta USD 12,90. Estos son los valores finales:

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Precio original del tren NJ Transit: USD 150

Precio final del tren NJ Transit: USD 98

Precio original del autobús desde Manhattan: USD 80

Precio final del autobús: USD 20

Salidas desde Terminal Port Authority y puntos en Midtown Manhattan y el norte de la ciudad

Las ubicaciones de salida se informarán a los compradores antes del inicio del torneo, según la CBS News.

Adquisición y funcionamiento de servicios de transporte

El servicio de autobús tendrá capacidad para transportar hasta 18.000 personas en días sin clases escolares y 12.000 en jornadas escolares. 20% de los boletos reservados para residentes de Nueva York.

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El boleto de autobús desde Manhattan al MetLife Stadium baja de USD 80 a USD 20 y el de tren NJ Transit de USD 150 a USD 98 (Reuters)

Los pasajes de ambos servicios se adquieren exclusivamente online y deben comprarse en preventa. Quienes compraron boletos con tarifas anteriores recibirán un reembolso automático por la diferencia.

Capacidad: 18.000 personas en días sin clases, 12.000 en días con clases

20% de los boletos reservados para residentes de Nueva York

Boletos exclusivamente online y en preventa

Reembolso automático para compradores previos

La gobernadora Kathy Hochul enfatizó que el acceso a la Copa Mundial debe ser lo más sencillo posible, y señaló que el apoyo estatal y de patrocinadores permitió bajar los precios y reservar boletos para neoyorquinos, según la cadena estadounidense CBS News.

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Nuevas obras y optimización de la red urbana

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani anunció un nuevo carril exclusivo para el autobús Q70 LaGuardia Link en Broadway, entre las calles 69 y Roosevelt Avenue, con el objetivo de agilizar el traslado entre el aeropuerto de LaGuardia y la estación Jackson-Heights Roosevelt Avenue, donde la velocidad promedio en hora pico es de menos de tres millas por hora (menos de aproximadamente 4,8 kilómetros por hora).

Carril exclusivo para el autobús Q70 LaGuardia Link

Remodelación de la 9ª Avenida en Manhattan

Nuevo acceso para bicicletas al Puente de Brooklyn

El Departamento de Transporte de Nueva York presentará el proyecto ante la junta comunitaria local y prevé completarlo antes del primer partido, según el medio local amNY.

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Efecto de las medidas en usuarios y fanáticos

Estas inversiones buscan mejorar la experiencia de los fanáticos que visitan la ciudad por la Copa Mundial y también la de los residentes que utilizan el transporte público diariamente. Alex Lasry, CEO del comité organizador local, detalló que 30% de los poseedores de boletos residen en el área metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey, 20% proviene de otras partes del país y 50% restante es internacional, según datos de la cadena estadounidense CBS News.

Críticas advierten sobre posibles congestiones en zonas residenciales como Grand Central y Central Park por el aumento de autobuses durante la Copa Mundial (Reuters)

El excomisionado de Tránsito de Nueva York Sam Schwartz advirtió sobre la posibilidad de que se produzca congestión en zonas residenciales debido al alto volumen de autobuses, especialmente en las cercanías de Grand Central y Central Park.

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Pese a las críticas, las autoridades sostienen que la reducción de precios y las mejoras permitirán una movilidad más ágil y menos costosa durante la Copa Mundial, con beneficios duraderos para la ciudad.