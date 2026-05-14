Estados Unidos

Cisco se dispara hasta un 19% en sus acciones tras elevar previsión de ventas y anunciar 4.000 despidos

La decisión de reducir puestos de trabajo en la tecnológica coincidió con una fuerte reacción positiva en los mercados, motivada por perspectivas optimistas en negocios basados en nuevas tecnologías y un notable aumento en ingresos trimestrales

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Chuck Robbins, CEO de Cisco, explicó la importancia del nuevo enfoque estratégico de la empresa ante la irrupción de la IA (REUTERS/Andrew Kelly)
Chuck Robbins, CEO de Cisco, explicó la importancia del nuevo enfoque estratégico de la empresa ante la irrupción de la IA (REUTERS/Andrew Kelly)

El conglomerado tecnológico Cisco Systems anunció el despido de cerca de 4.000 empleados en todo el mundo, una medida que representa menos del 5% de su plantilla global, para acelerar su transformación hacia la inteligencia artificial y posicionarse en los segmentos de mayor crecimiento, según informaron fuentes como Fox Business y Reuters.

Tras el comunicado, el valor de las acciones de Cisco se disparó hasta un 19% en operaciones posteriores al cierre bursátil, impulsado también por un nuevo récord en los pedidos relacionados con infraestructuras de IA y una revisión al alza de sus previsiones financieras para el año fiscal en curso.

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La reestructuración tendrá un costo de hasta USD 1.000 millones, que se repartirán entre el cuarto trimestre fiscal, con USD 450 millones reconocidos de manera inmediata, y el resto en el ciclo 2027, conforme detalló la compañía en presentaciones regulatorias citadas por Reuters y CNBC.

El anuncio llega tras un trimestre en el que Cisco incrementó sus ingresos un 12% interanual, hasta USD 15.840 millones, superando las expectativas del mercado, que preveían USD 15.560 millones.

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La compañía tecnológica destinará hasta USD 1.000 millones a la reestructuración global, con parte del costo reconocido en el cuarto trimestre fiscal (REUTERS/Paresh Dave)
La compañía tecnológica destinará hasta USD 1.000 millones a la reestructuración global, con parte del costo reconocido en el cuarto trimestre fiscal (REUTERS/Paresh Dave)

Inversiones en IA disparan perspectivas y pedidos de Cisco

En el mismo reporte, Cisco detalló que, hasta la fecha, recibió USD 5.300 millones en pedidos de infraestructura de IA por parte de hiperescaladores, grandes operadores de centros de datos globales.

La empresa revisó al alza su estimación, proyectando acumular USD 9.000 millones en pedidos de IA al cierre del año fiscal 2026, una cifra notablemente superior a la previsión previa de USD 5.000 millones, según medios como Bloomberg y Fox Business.

Al mismo tiempo, la compañía espera que los ingresos provenientes de este segmento en 2026 asciendan a USD 4.000 millones, también por encima de los USD 3.000 millones originalmente anticipados. El director financiero de Cisco, Mark Patterson, anticipó que para 2027 el ingreso por negocios vinculados a IA supera los USD 6.000 millones, citó Reuters.

En cuanto a perspectivas inmediatas, Cisco anticipa que sus ventas alcanzarán entre USD 16.700 y 16.900 millones en el cuarto trimestre fiscal, mientras que el resultado por acción ajustado oscilará entre USD 1,16 y USD 1,18, ambos indicadores por encima de los pronósticos de los analistas encuestados por LSEG y reportados por CNBC y Bloomberg.

Un cambio para competir en un sector cada vez más exigente

El presidente ejecutivo, Chuck Robbins, sostuvo que la decisión implica elegir “dónde invertimos, cómo nos organizamos y cómo nuestra estructura de costos refleja la oportunidad que tenemos ante nosotros”.

En palabras del propio Robbins reproducidas por Bloomberg y Fox Business: “Las empresas que ganarán en la era de la IA serán aquellas con enfoque, urgencia y la disciplina para trasladar inversión a las áreas donde la demanda y la creación de valor a largo plazo son más fuertes”.

Cisco anunció el despido de casi 4.000 empleados como parte de su estrategia para acelerar inversiones en inteligencia artificial (REUTERS/Sergio Perez)
Cisco anunció el despido de casi 4.000 empleados como parte de su estrategia para acelerar inversiones en inteligencia artificial (REUTERS/Sergio Perez)

La compañía, con sede en San José, California, aseguró que los equipos afectados serán notificados desde el 14 de mayo. Además de las compensaciones legales, Cisco desplegará programas de apoyo que incluyen reciclaje profesional y asistencia a la recolocación, una política que, según datos internos recogidos por Fox Business, permitió que alrededor del 75% de los participantes en procesos anteriores consiguieran un nuevo empleo.

Mientras refuerza inversiones en silicio, óptica y ciberseguridad —áreas estratégicas para el despliegue de IA— Cisco presentó recientemente nuevos routers y switches con procesadores de última generación y habilitó un sistema capaz de evaluar la robustez de modelos generativos de IA frente a ataques informáticos, informó CNBC.

El negocio de redes, que es la mayor fuente de facturación de la firma, creció un 25% interanual, alcanzando USD 8.820 millones en el último trimestre, mientras que el segmento de seguridad permaneció estable en USD 2.000 millones, superando el consenso recogido por StreetAccount.

Las acciones de Cisco subieron hasta un 19% tras el anuncio del recorte y las nuevas previsiones financieras impulsadas por pedidos de infraestructura de IA (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
Las acciones de Cisco subieron hasta un 19% tras el anuncio del recorte y las nuevas previsiones financieras impulsadas por pedidos de infraestructura de IA (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Cisco frente a su competencia y el avance bursátil

A pesar de ser el mayor fabricante mundial de equipos de red, Cisco enfrenta una mayor competencia en el segmento de inteligencia artificial, donde empresas como Broadcom y Hewlett Packard Enterprise, tras la adquisición de Juniper Networks, buscan ganar terreno.

Las noticias sobre el impulso de Cisco influyeron en la cotización de otros actores del sector, como HPE y Arista Networks, que también subieron en operaciones posteriores al anuncio.

En lo que va del año, las acciones de Cisco crecieron alrededor de 32%, un desempeño que supera ampliamente el avance del índice Nasdaq en el mismo periodo, según Reuters. Si el valor bursátil mantiene la tendencia tras la publicación de resultados, representaría el mayor repunte para la firma desde 2002, según reportes de CNBC.

Cisco cerró el último ejercicio con aproximadamente 86.200 empleados a escala global, de acuerdo con cifras recogidas por Reuters. La decisión de ajustar su estrategia evidencia un esfuerzo por liderar un segmento que redefine el modelo económico y tecnológico de la compañía tras cuatro décadas en Silicon Valley.

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