Se entregó el acusado del incendio que dejó tres muertos en Inwood

El incendio en Dyckman Street de Manhattan dejó tres personas muertas, 14 heridas y más de 100 desplazados por las llamas (Captura de video )

Víctor Arias compareció ante un juez en Nueva York acusado de provocar el incendio que mató a tres personas y dejó más de una docena de heridos en un edificio de Inwood, Alto Manhattan. Las autoridades lo responsabilizaron de arrojar un cigarrillo encendido sobre cajas de cartón en el vestíbulo, lo que desató el fuego que arrasó el inmueble la madrugada del 4 de mayo.

Arias, de 29 años, vivía en el mismo edificio junto a su familia. La fiscalía confirmó que el acusado salió en libertad supervisada y con tobillera electrónica, bajo la condición de no abandonar la ciudad mientras espera la próxima audiencia.

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Víctor Arias es acusado de causar el incendio mortal en Inwood tras arrojar un cigarrillo encendido en el vestíbulo del edificio (Captura de video )

El incendio dejó más de 100 desplazados y sumió a la comunidad en la incertidumbre.

Quiénes fueron las víctimas y cómo ocurrió el incendio

El fuego mató a Jolaine Díaz, periodista dominicana de 49 años, a su madre Mirtha Lantigua, de 73, y a Lance García, de 25. Los familiares confirmaron la identidad de las víctimas, mientras que varios niños y adultos resultaron gravemente heridos y cinco personas permanecen en estado crítico.

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Las víctimas mortales del incendio incluyen a la periodista dominicana Jolaine Díaz, su madre Mirtha Lantigua y Lance García, de 25 años (Instagram @ chicwantedn)

La policía y los bomberos detallaron que Arias, tras encender el fuego, subió las escaleras y abandonó el vestíbulo. Las llamas se propagaron rápidamente, atraparon a los residentes y convirtieron la única escalera en una trampa mortal. Más de 200 bomberos respondieron a la emergencia y la Cruz Roja asistió a los damnificados, según reportó ABC 7 Nueva York.

Qué dijeron los sobrevivientes y la comunidad

Los testimonios recogidos por Telemundo 47 reflejaron el impacto de la tragedia: “Mi vecino de arriba murió, mi vecino del lado murió, mi mamá con casi noventa años, tuve que sacarla por el fire escape. Es traumatizante salir de un sitio de cuarenta años”, relató uno de los afectados.

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Algunos vecinos reclamaron la máxima penalidad para Arias, mientras otros señalaron que el acusado necesitaba ayuda médica: “A mí me da pena y no me da pena, porque él es un muchacho, pero para hacer esa maldad que hizo, no estaba loco. Fue mucha vida que se llevó”.

El inmueble siniestrado acumulaba 107 infracciones y el vecino 219, incluyendo falta de detectores de humo y salidas de emergencia bloqueadas (Captura de video )

La comunidad organizó vigilias y reuniones en la iglesia Trinity para planificar la recuperación y exigir soluciones habitacionales. Muchos desplazados permanecieron en hoteles a la espera de una respuesta sobre cuándo podrán regresar a sus viviendas.

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Por qué el incendio fue tan devastador

El Departamento de Bomberos de Nueva York atribuyó la rápida expansión del fuego a puertas de apartamentos que quedaron abiertas durante la evacuación. Marty Mejía, de la Fundación de Bomberos, enfatizó que “el error fue dejar las puertas abiertas. Al dejarlas abiertas, el fuego se propagó por todo el edificio”, citó Telemundo 47.

La ley exige puertas de cierre automático en edificios residenciales, pero la ciudad acumula miles de infracciones.

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El incendio en Alto Manhattan dejó tres fallecidos, más de una docena de heridos y provocó la evacuación de más de cien personas (Captura de video )

La comisionada de Vivienda, Dina Levy, explicó a ABC 7 Nueva York que muchas veces estas puertas no funcionan porque los residentes las modifican o los propietarios no realizan el mantenimiento necesario.

Qué pasa con el acusado y los damnificados

Arias no tenía antecedentes penales. El juez le ordenó usar una tobillera electrónica y le prohibió salir de Nueva York mientras sigue el proceso judicial. El acusado debe regresar a la corte el 5 de junio.

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Los vecinos desplazados siguen sin fecha para regresar a sus hogares. Funcionarios y organizaciones locales trabajan en la reparación del edificio y en la búsqueda de soluciones para los afectados, según informó ABC 7 Nueva York.

Mientras tanto, la investigación sobre el incendio continúa. Las autoridades y los bomberos insisten en la importancia de cumplir con las normas de seguridad para evitar tragedias similares.

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