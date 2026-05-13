Una mujer de Pensilvania descubrió un diamante de 3,09 quilates mientras excavaba en un parque estatal de Arkansas

Keshia Smith halló un diamante blanco de 3,09 quilates en el Parque Estatal Crater of Diamonds en Arkansas durante una visita tras perder a su hijo y su padre (@ArkansasStatePark)

Una inesperada jornada de excavación en el Parque Estatal Crater of Diamonds en Arkansas cambió la vida de Keshia Smith, una mujer de Pensilvania que, tras atravesar meses de duelo, halló un diamante blanco de 3,09 quilates. La noticia, difundida por el Departamento de Parques Estatales a través de sus redes sociales, rápidamente captó la atención tanto por la magnitud del hallazgo como por la historia personal que lo acompaña. Se trató de un descubrimiento singular, no solo por el tamaño de la piedra, sino también por el momento emocional en que ocurrió para la protagonista.

Smith viajó al parque acompañada de su novio Joey y su hermano Kirim. En el contexto de una dolorosa etapa de su vida, la visita se convirtió en un punto de inflexión inesperado. Solo semanas antes, había perdido a dos de los pilares de su entorno familiar: su hijo y su padre. “He sentido muchísima presión estos últimos seis meses. En octubre perdí a mi hijo y hace una semana enterramos a mi padre. ¡Ha sido muy duro! De verdad necesitaba esto. Recé mucho por ello, ¡y todavía no puedo creer que haya sucedido!”, relató Smith, según declaraciones recogidas por la cadena KAIT 8.

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El hallazgo se produjo en la ladera sur del parque, donde Keshia, junto a sus acompañantes, excavaba animada por la posibilidad de encontrar una piedra preciosa. En medio del terreno volcánico que caracteriza al lugar, sus esfuerzos dieron resultado cuando extrajo una roca blanca y brillante que, en sus propias palabras, le pareció tener forma de corazón. La emoción la llevó a mostrar de inmediato la piedra a otros visitantes que se encontraban cerca, quienes le sugirieron acudir al personal del parque para una evaluación profesional.

El descubrimiento de Smith representa el segundo diamante más grande encontrado en el parque en lo que va del año, según los registros oficiales (@ArkansasStatePark)

En el Parque Estatal Crater of Diamonds, los visitantes pueden solicitar gratuitamente la identificación de las rocas que encuentran. Así, Smith se acercó al equipo del parque, donde la intérprete Sarah Bivens la recibió y destacó el entusiasmo visible de la protagonista desde el inicio: “Smith irradiaba alegría desde el momento en que entró por la puerta. No es raro encontrar diamantes grandes como este durante la primera hora de excavación. A veces, creo que estos hallazgos están predestinados”, afirmó Bivens, subrayando el carácter especial de la experiencia vivida por la visitante.

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El diamante blanco de 3,09 quilates que Smith encontró representa el segundo más grande registrado en el parque en lo que va del año. No solo se trata de una piedra de considerable tamaño, sino que también ha adquirido un valor sentimental particular para su dueña. Siguiendo la propuesta de la comunidad del parque, Smith decidió nombrar la gema “Diamante Za’Novia Liberty”, en homenaje a sus nietos y como conmemoración del 250 aniversario de los Estados Unidos, celebrado este año. La cuenta oficial de los Parques Estatales de Arkansas compartió en redes sociales la imagen de la piedra en la palma de una mano, acompañando así el relato con una referencia visual del hallazgo.

El personal del parque y la comunidad celebraron el hallazgo como un símbolo de esperanza y renovación para Smith, en un lugar con una rica historia de descubrimientos (@ArkansasStatePark)

La relevancia del descubrimiento excede lo personal y se inscribe en la historia del propio parque, reconocido internacionalmente por ser el único lugar del mundo donde cualquier persona puede buscar y desenterrar diamantes naturales en su fuente volcánica original. Inaugurado como parque estatal en 1972, el Crater of Diamonds ha sido escenario de más de 37.000 hallazgos de diamantes por parte de visitantes. Entre sus registros figura el diamante más grande jamás descubierto en los Estados Unidos: el célebre “Tío Sam”, una piedra de 40,23 quilates.

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El parque, situado en el condado de Pike, se ha consolidado a lo largo de las décadas como un destino único para buscadores aficionados y familias atraídas por la posibilidad de encontrar una joya natural. Su singularidad radica en la política de “lo que encuentres, es tuyo”, lo que ha motivado a miles de personas a probar suerte y explorar su terreno de origen volcánico. Para muchos, la experiencia es tanto un desafío como una oportunidad de vivir una aventura diferente en contacto directo con la geología y la historia natural del lugar.

En el caso de Keshia Smith, el hallazgo del diamante no solo le devolvió la alegría tras meses de dolor, sino que también se convirtió en una anécdota imborrable que une la memoria de sus seres queridos perdidos con un símbolo de esperanza y renovación. El parque, fiel a su tradición de celebrar los hallazgos de sus visitantes, acompañó el episodio con palabras de aliento y reconocimiento, consolidando así su reputación como un espacio donde la naturaleza y las historias personales se entrelazan de manera inesperada.

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