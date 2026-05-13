El tráfico portuario de Los Ángeles aumentó en abril pese a las interrupciones comerciales

El tráfico portuario en Los Ángeles alcanza en abril de 2026 su segundo mejor registro histórico con un récord de contenedores TEU (REUTERS/Mike Blake)

El tráfico portuario en Los Ángeles alcanzó en abril de 2026 su segundo mejor registro histórico, según informó el Los Angeles Times, a pesar de la incertidumbre que generan las políticas comerciales en Estados Unidos y el fuerte incremento de los costos de combustible derivado del conflicto en Irán.

Este recinto procesó más de 890.000 contenedores equivalentes a veinte pies (TEU), lo que representa un incremento del 5,7% respecto al año anterior. Este repunte obedece, principalmente, a la demanda sostenida de importaciones, impulsada por el consumo interno en el país.

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Asimismo, el crecimiento del tráfico se produce en un contexto de volatilidad comercial. Durante los primeros cuatro meses de 2026, el Puerto de Los Ángeles movió 3.279.704 TEU, cifra que supera en 2% el promedio de los últimos cinco años, aunque se sitúa 2% por debajo del ritmo de 2025, año en que el volumen se vio aumentado artificialmente por el adelanto de importaciones previo a la imposición de aranceles.

Los datos de abril reflejan, además, que las importaciones sumaron 459.825 TEU, incrementándose un 5% interanual y situándose 21% por encima de marzo, de acuerdo a Container News. Por su parte, las exportaciones descendieron ligeramente, con 127.726 TEU, un 0,5% menos que el año anterior.

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El flujo de contenedores vacíos alcanzó 303.310 TEU, con un crecimiento del 10% interanual vinculado a la reposición de activos para la temporada alta de mercancía, informó el director ejecutivo del puerto, Gene Seroka, durante una conferencia de prensa citada por Port News.

El Puerto de Los Ángeles incrementa su volumen anual de operaciones en un 5,7% respecto a 2025 pese a la volatilidad comercial en EE.UU. (REUTERS/Caroline Brehman)

Consumo interno y ritmo de importaciones en un entorno de incertidumbre

El director Seroka subrayó que la resiliencia del consumidor estadounidense mantiene activo el flujo de importaciones pese a las tensiones comerciales y la imposición de aranceles.

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“El consumidor estadounidense sigue mostrando fortaleza y continúa gastando”, afirmó el director ejecutivo al Los Angeles Times. Añadió que, según los datos desde Asia, ya se observa un crecimiento en los embarques anticipados tanto para la campaña de regreso a clases como para la temporada navideña.

Estos movimientos responden tanto al ritmo de la demanda doméstica como a la necesidad de los minoristas y fabricantes estadounidenses de asegurar inventarios con anticipación ante la incertidumbre regulatoria.

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El Puerto de Los Ángeles gestiona en torno al 95% de su tráfico comercial con países asiáticos, siendo China, Japón, Corea, Taiwán y Vietnam sus principales socios, según cifras compartidas con Los Angeles Times.

Un dato relevante es la continuidad operativa del puerto, que en abril no registró congestión ni demoras significativas gracias a la coordinación entre trabajadores portuarios, operadores de terminales, compañías de transporte por carretera y empresas ferroviarias, como señaló Seroka.

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La dinámica comercial estuvo condicionada por la incertidumbre derivada de los aranceles aplicados. En los últimos meses, un panel judicial federal y un tribunal en Manhattan declararon ilegales los aranceles del 10% impuestos tras la denominada “Liberation Day” en febrero, gravámenes que se impusieron bajo la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, utilizada por primera vez en ese contexto, como detalló Los Angeles Times.

Las consecuencias la decisión judicial todavía son inciertas para los importadores, ya que el Departamento de Justicia podría recurrir la sentencia ante la Corte de Apelaciones.

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El consumo estadounidense y la anticipación ante incertidumbre regulatoria mantienen activo el tráfico de importaciones hacia Los Ángeles (REUTERS/Caroline Brehman)

Incremento de costos del combustible: impacto en rutas y encarecimiento de productos

Mientras el volumen de contenedores crece, el alza de precios en los combustibles se consolida como un desafío central. El costo del combustible para buques portacontenedores en los puertos de Los Ángeles y Long Beach es actualmente casi un 20% superior al de otros puertos estadounidenses y globales, según Los Angeles Times.

Esta situación responde al cierre del Estrecho de Ormuz por la guerra en Irán, dificultando el acceso a rutas tradicionales y elevando los precios del traslado marítimo.

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Seroka explicó en Freight Waves que los transportistas, al igual que el sector aéreo, trasladan estos incrementos al usuario final, en particular porque el precio del diésel subió 50% desde principios de año.

Las navieras están reorganizando rutas e intentando minimizar el consumo de combustible, pero el aumento del gasto terminará reflejándose en los precios de los bienes que ingresan al país, ya que se requieren volúmenes equivalentes a millones de galones para abastecer a cada buque.

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La ex representante comercial de Estados Unidos Katherine Tai manifestó durante la misma conferencia de prensa que “los entornos con alta carga arancelaria persistirán y la incertidumbre en torno a cómo se aplican esos aranceles también continuará”, en referencia tanto a las sanciones vigentes como al escenario político futuro, según citó Los Angeles Times.

El alza de precios de combustible y las consecuencias variables de los aranceles impactan la estructura de precios en los bienes importados por Los Ángeles (REUTERS/Mike Blake)

La actividad en el Puerto de Los Ángeles, que opera como departamento municipal bajo un modelo de gestión landlord port, es monitoreada de cerca por los actores de la cadena logística y el sector empresarial, dada su posición estratégica como mayor puerta de entrada para las cadenas de suministro desde Asia hacia América del Norte y su rol en la formación de precios de importación en el mercado estadounidense.