Estados Unidos

David Venturella asume como nuevo director interino de ICE

La designación del nuevo responsable de la agencia migratoria ocurrió tras la salida de Todd Lyons, en medio de protestas políticas y cuestionamientos sobre la relación de Venturella con el sector privado de detención de inmigrantes

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Retrato de un hombre asiático con cabello oscuro, vistiendo traje y camisa azul, con la bandera de Estados Unidos difuminada al fondo
El gobierno de Estados Unidos designó a David Venturella como director interino de ICE, una decisión tomada bajo la administración de Donald Trump

El gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento de Seguridad Nacional, designó a David Venturella como nuevo director interino de ICE tras la salida de Todd Lyons, quien dejó el cargo después de un año de operativos controvertidos y protestas.

La administración de Donald Trump seleccionó a Venturella por su experiencia y sus lazos con GEO Group, empresa líder en cárceles privadas en Estados Unidos. La decisión generó reacciones inmediatas en el Congreso y entre organizaciones civiles, que cuestionaron la relación de Venturella con el sector privado de detención migratoria.

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El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó el nombramiento y anunció que la agencia mantendría firme la política de detenciones, pero con operaciones más “discretas”, según informó la cadena estadounidense NBC News.

ICE no cuenta con un director confirmado por el Senado desde 2014, lo que ha complicado la gestión y la estabilidad de la agencia migratoria (Europa Press)
ICE no cuenta con un director confirmado por el Senado desde 2014, lo que ha complicado la gestión y la estabilidad de la agencia migratoria (Europa Press)

El cambio de liderazgo en ICE ocurrió en un contexto de presión política y demandas de reformas. Desde 2014, ICE no cuenta con un director confirmado por el Senado. Venturella asumió el cargo en medio de cuestionamientos públicos, luego de que agentes federales mataron a dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis y la agencia intensificó las redadas en ciudades como Los Ángeles y Chicago.

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Mullin señaló que buscaba ajustar las estrategias operativas, pero sin reducir la agresividad en la aplicación de las leyes migratorias, según reportó la cadena estadounidense CBS News.

Quién es David Venturella

Venturella trabajó más de 20 años en inmigración. Ingresó al antiguo Servicio de Inmigración y Naturalización y después a ICE. Dirigió el programa Secure Communities, que compartía huellas digitales de detenidos con autoridades federales para identificar a migrantes sin papeles.

En 2012 se retiró de ICE y pasó a GEO Group como vicepresidente senior. Allí gestionó contratos con ICE que superan los USD 1.000 millones. Tras dejar la empresa en 2023, continuó asesorando sobre contratos hasta su regreso a ICE en 2025.

Primer plano de un hombre asiático de mediana edad sonriendo, con cabello gris, traje oscuro, camisa blanca, corbata roja y una cinta roja y amarilla alrededor del cuello
Organizaciones civiles y congresistas estadounidenses criticaron la designación y señalaron el lucro privado en la política migratoria como un riesgo para los derechos humanos (AP)

En 2005, Venturella dijo ante el Senado que comprendía el sacrificio de los inmigrantes porque es hijo de uno. Declaró: “Sin una aplicación estricta y justa de nuestras leyes migratorias, nuestro país seguirá expuesto a amenazas que surgen de quienes explotan vacíos en el sistema”.

Por qué cambió la dirección de ICE y cómo impactó el cambio en la política migratoria

La administración de Donald Trump reemplazó a Lyons tras un año de crisis y protestas. Lyons lideró ICE durante operativos controvertidos y protestas, especialmente después del asesinato de dos ciudadanos estadounidenses por agentes federales en Minneapolis. La falta de liderazgo confirmado por el Senado complicó la gestión de la agencia.

Entre las nuevas medidas, ICE solo puede ingresar a propiedades privadas con órdenes judiciales, buscando legitimidad tras denuncias de uso excesivo de la fuerza (Europa Press)
Entre las nuevas medidas, ICE solo puede ingresar a propiedades privadas con órdenes judiciales, buscando legitimidad tras denuncias de uso excesivo de la fuerza (Europa Press)

La llegada de Venturella permitió que ICE reforzara su línea dura en inmigración, aunque con algunos cambios en los procedimientos. Tom Homan, jefe de política fronteriza en la Casa Blanca, sostuvo que ICE pasó a operativos “más inteligentes”, enfocados en personas con antecedentes penales.

Mullin prometió que los agentes de ICE solo ingresarían a propiedades privadas con órdenes judiciales, salvo excepciones muy precisas.

Qué reacciones generó la designación

La designación de Venturella provocó críticas en el Congreso y entre organizaciones civiles. La representante Delia Ramirez denunció que “su nombramiento busca garantizar que las empresas amigas de Trump sigan lucrando con el sufrimiento de nuestras comunidades”.

Un hombre asiático de cabello gris con traje azul y camisa a cuadros sostiene una fotografía grande frente a él. Un oficial de policía se ve borroso al fondo
La experiencia de David Venturella en inmigración y su relación con GEO Group, empresa líder en cárceles privadas, generaron un intenso debate político (Ron Holman / Visalia Times-Delta via Imagn file)

El regreso de Venturella reavivó el debate sobre la dependencia estatal de empresas privadas para la detención de migrantes y la transparencia en los contratos.

Antecedentes y cambios recientes

Barack Obama suspendió el programa Secure Communities en 2014 porque, según Jeh Johnson, alejaba a las comunidades inmigrantes de la policía local. Donald Trump lo restableció en 2017. En 2025, documentos internos mostraron que ICE prohibió ingresar a domicilios sin órdenes judiciales, tras denuncias de uso excesivo de la fuerza, según NBC News.

En los últimos operativos, ICE actuó en Los Ángeles, Chicago y Minneapolis, donde las redadas y los enfrentamientos con la comunidad provocaron protestas.

La llegada de David Venturella marcó una nueva etapa para ICE, con el gobierno de Donald Trump decidido a mantener la firmeza en la aplicación de las leyes migratorias y responder a la presión pública con cambios en los procedimientos y la comunicación de la agencia, de acuerdo con NBC News y CBS News.

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