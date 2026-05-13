La baja demanda hotelera pone en duda el impacto económico de la Copa Mundial en Nueva York

Un mes antes del inicio de la Copa Mundial de fútbol en el MetLife Stadium, solo 25% de las habitaciones de hotel disponibles en la ciudad de Nueva York fueron reservadas para las seis semanas de partidos.
Este dato contrasta con las proyecciones iniciales de FIFA, que anticipaban una demanda inédita y un impacto económico superior a USD 3.000 millones para la región.
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Expertos y responsables del sector turístico advierten que esta brecha podría traducirse en mayores costos para la ciudad y un saldo negativo en ingresos fiscales y actividad comercial, según informó THE CITY. El déficit presupuestario al que se enfrenta la ciudad ya asciende a USD 5.600 millones.
El costo y la logística complican la llegada de visitantes internacionales
Entre los factores que explican la débil demanda hotelera figuran el aumento de precios tanto en entradas como en transporte. De acuerdo con THE CITY, una entrada para el primer encuentro, en las mejores ubicaciones, se vendía a USD 640 antes de conocerse los equipos participantes.
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En las últimas dos semanas, el valor de reventa para ese partido —ahora entre Brasil y Marruecos— se redujo un 9%, según TicketData.com, empresa especializada en seguimiento de precios y demanda en plataformas de boletos deportivos.
Además, el costo de traslado suma otra barrera: un boleto de tren desde Penn Station al MetLife Stadium cuesta USD 110 por persona, y no existen opciones de estacionamiento en el estadio.
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La dispersión geográfica del torneo, que tendrá lugar de forma simultánea en Estados Unidos, México y Canadá, es señalada por Julie Coker, máxima responsable del turismo en Nueva York, como otro elemento que desincentiva la llegada de visitantes internacionales.
Coker comentó a THE CITY que el contexto internacional —especialmente el conflicto en Irán, que disparó las tarifas aéreas, y las restricciones de visados en los últimos años— mermó la demanda.
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La presidenta del comité de desarrollo económico del concejo municipal, Virginia Maloney, sumó: “La guerra con Irán ha hecho que los viajeros internacionales se muestren nerviosos y la administración Trump dificultó la entrada de visitantes de muchos países”.
Maloney recalcó que la ciudad debe compensar la disminución de turistas habituales, quienes evitan Nueva York por temor a precios elevados o excesivas aglomeraciones.
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El saldo fiscal: más gasto municipal y menor ingreso tributario
El impacto de la escasa ocupación ya se observa en las finanzas públicas de Nueva York. Según Mark Levine, contralor municipal, incluso si se alcanzara la previsión de 1,2 millones de visitantes estimada por FIFA, los ingresos adicionales por impuestos no superarían los USD 55 millones.
Al mismo tiempo, los gastos extraordinarios en seguridad, gestión de emergencias y apoyo a pequeños comercios podrían alcanzar USD 70 millones.
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Esta diferencia negativa se agravaría si la asistencia real queda por debajo de lo proyectado, como sugieren el bajo nivel de reservas y la disminución de precios de reventa.
THE CITY destaca que eventos como la Copa Mundial requieren que la llegada de nuevos visitantes compense la ausencia de turistas habituales, fenómeno que aún no se materializa: la ocupación hotelera cae al nivel más bajo precisamente durante los ocho días con partidos en el MetLife Stadium.
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Sector turístico ajusta tarifas y busca medidas paliativas
Frente a la baja demanda, la industria hotelera comenzó a ajustar precios. El Hilton Midtown, sobre la Sexta Avenida, ofrece hoy habitaciones a USD 490 la noche para la semana previa al debut del torneo, comparado con los USD 533 fijados hace un mes, aunque muchas habitaciones permanecen vacías.
Julie Coker sostuvo que “Nueva York está mejor posicionada que otras sedes anfitrionas en cuanto a habitaciones reservadas y la tendencia muestra una mejora”. En marzo, la diferencia negativa respecto a 2025 era de 11 %, pero ahora ese descenso se redujo a 6%.
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Desde el concejo municipal, Virginia Maloney impulsa una ley en Albany para que bares y restaurantes puedan ampliar su oferta al aire libre durante el torneo, con el objetivo de favorecer la economía local.
La presidenta del comité también pidió al gobierno de la ciudad revertir una política que limita los permisos para eventos en parques públicos, argumentando que “nuestras actividades comunitarias y gratuitas han quedado desplazadas”.
Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los asistentes: quienes ya compraron entradas todavía no recibieron los boletos físicos ni conocen la ubicación de sus asientos.
“Mi esposo va al partido del 16 de junio y ni siquiera sabe cómo llegar”, relató Danielle Zanzalari, profesora adjunta de economía en Seton Hall University y residente de Summit, Nueva Jersey, a solo 32 kilómetros del estadio.
Analistas como Zanzalari advirtieron a THE CITY sobre el supuesto efecto de marca de la Copa Mundial siempre fue exagerado en Nueva York y Nueva Jersey, ciudades que ya cuentan con alta visibilidad internacional.
La combinación de reservas hoteleras débiles, altos costes de transporte y un contexto internacional complejo configura un panorama en el que la ciudad de Nueva York afronta más gastos de los que obtendrá por la Copa Mundial de fútbol, contrariando las previsiones de autoridades y organizadores.
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