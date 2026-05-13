A menos de 30 días para el Mundial, continúan los preparativos en el SoFi Stadium de California

El SoFi Stadium de California atraviesa una transformación total para el Mundial, con la instalación de un nuevo césped a contrarreloj

A menos de un mes para el inicio del certamen, SoFi Stadium en Inglewood atraviesa una transformación significativa para recibir el Mundial. Aunque la ciudad de Los Ángeles ya tiene listos sus sistemas de transporte y oferta gastronómica, el estadio aún presenta desafíos notables: el campo de juego, epicentro de la acción, todavía no está instalado, y las labores de preparación avanzan contrarreloj. Este escenario, que será rebautizado temporalmente como Los Angeles Stadium durante el torneo, acogerá ocho partidos, incluido el debut de la selección de Estados Unidos frente a Paraguay el 12 de junio.

El martes, a pocos días de la fecha clave, la superficie del estadio seguía siendo tierra desnuda. Sin embargo, la situación está por cambiar de forma radical. El césped, pieza central para la disputa de los encuentros, tiene programada su llegada en rollos refrigerados tras recorrer 2.560 kilómetros desde Washington. El traslado se realiza en camiones especialmente acondicionados para mantener el pasto en óptimas condiciones. La instalación se llevará a cabo en solo dos días, acelerando los trabajos para cumplir con los plazos de la FIFA y garantizar que el campo esté listo para el pitazo inicial.

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La construcción del campo comenzó el 13 de abril, justo después de que el estadio albergara un espectáculo de Monster Jam, en el que camiones de seis toneladas compitieron en carreras y pruebas de habilidad. Esta actividad dejó la superficie inutilizable para el fútbol, lo que obligó a equipos de construcción a iniciar un proceso intensivo de adaptación. Los trabajos se dividieron en dos fases: primero, la creación de espacio auxiliar y la ampliación de las dimensiones del campo, para lo cual se retiraron asientos de las esquinas, cumpliendo así con los requerimientos internacionales. En una segunda etapa, se instaló un sistema de riego avanzado destinado a preservar la calidad y frescura del césped durante todo el torneo.

La cancha del estadio llega desde Washington en camiones refrigerados y será instalada en solo dos días según los plazos de la FIFA

Las modificaciones responden a estándares estrictos de la FIFA, que exige dimensiones específicas y un terreno de juego en condiciones impecables. La logística detrás del proceso, desde la remoción de estructuras hasta la llegada del césped en condiciones controladas, pone de manifiesto el nivel de detalle requerido para un evento de esta magnitud. Solo con la culminación de estas tareas el estadio estará verdaderamente preparado para acoger partidos de primer nivel.

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Otto Benedict, vicepresidente sénior de instalaciones y operaciones del campus del SoFi Stadium, remarcó la importancia de estos preparativos al afirmar que “esta superficie es el escenario de los jugadores”. La frase resume la responsabilidad que sienten los organizadores ante la expectativa local e internacional. Benedict también destacó el papel simbólico del estadio, que será el lugar donde la energía del torneo se encienda por primera vez y donde la afición local tendrá la oportunidad de marcar el tono para el resto del campeonato.

El evento no solo moviliza a los responsables directos de la organización. Magic Johnson, exastro de la NBA, copropietario de LAFC y del Washington Spirit, se sumó a los elogios al trabajo de las cuadrillas, señalando el impacto económico que traerá el Mundial para la ciudad. Desde su propio palco, Johnson será testigo de la transformación del estadio y de la llegada de miles de aficionados.

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Mientras tanto, los preparativos también incluyen el retiro de la señalización tradicional del estadio, así como la venta de recorridos especiales por el inmueble durante el torneo, con un precio de 86,50 dólares. Se mantienen disponibles asientos premium, palcos y paquetes de hospitalidad para quienes buscan una experiencia exclusiva. La oferta gastronómica dentro del estadio promete una experiencia diversa: se exhibieron platos que van desde aguachile de salsa verde con camarón marinado en lima hasta mousse de salmón ahumado, pasando por mini hamburguesas y poke de atún. Entre los postres destacan creaciones temáticas como un trofeo del Mundial hecho de mousse de chocolate y un balón de fútbol relleno de mousse de vainilla.

Un sistema avanzado de riego ha sido implementado para preservar la calidad del césped durante todos los partidos del Mundial en Los Ángeles (Los Angeles Times)

El acceso al estadio contará con un robusto sistema de transporte. Metro presentó tarjetas TAP de edición especial, con diseños temáticos de la FIFA y de países participantes. La compañía coordina con otras 11 líneas de transporte para ofrecer servicio de autobús directo al estadio, por 3,75 dólares ida y vuelta, desde 15 estacionamientos park-and-ride distribuidos en los condados de Los Ángeles y Orange. Los estacionamientos reservados varían entre 55 dólares y más de 100, y para cada partido se pondrán en funcionamiento 300 autobuses dedicados para evitar interrupciones en el servicio habitual.

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La experiencia para los aficionados no se limita al estadio: el Festival Oficial de Aficionados de la FIFA se desarrollará del 11 al 14 de junio en el Los Angeles Memorial Coliseum, con pantallas gigantes para la transmisión de los partidos y actividades temáticas. Además, diez zonas para aficionados en distintos puntos del condado de Los Ángeles ofrecerán espacios para reuniones y celebraciones durante los encuentros, consolidando a la ciudad como epicentro de la fiesta deportiva mundial.