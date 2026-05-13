Estados Unidos

Cómo el hackeo de Canvas afectó a las escuelas del norte de Texas

Las comunidades escolares experimentan dificultades para retomar actividades académicas digitales debido a persistentes problemas de acceso, así como incertidumbre respecto a la seguridad de la información tras el reciente ataque informático

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Estatua de John Harvard con una bandera de EE. UU. y un edificio de piedra a la izquierda. Personas caminan por un campus soleado con árboles y edificios de ladrillo al fondo
El hackeo de Canvas dejó a miles de estudiantes y docentes del norte de Texas sin acceso a una de las plataformas educativas más usadas (AP)

El reciente ataque al sistema educativo en línea Canvas ha generado una ola de complicaciones para miles de estudiantes, docentes y familias en el norte de Texas. El incidente, atribuido al grupo de hackers Shinyhunters, puso en jaque la seguridad y el funcionamiento de una de las plataformas más utilizadas en la gestión académica digital en Estados Unidos. Aunque la empresa matriz, Instructure, logró alcanzar un acuerdo con los atacantes para restablecer el servicio, las secuelas del hackeo aún se hacen sentir en la vida cotidiana de las comunidades escolares.

La irrupción de Shinyhunters en la plataforma Canvas ocurrió hace casi una semana, según información difundida por medios locales. Este ataque paralizó de manera significativa el acceso a recursos educativos digitales en todo el país. Instructure, frente a la magnitud del problema y la presión social, decidió negociar directamente con el grupo de hackers para restablecer cuanto antes el funcionamiento de Canvas. Como parte de ese acuerdo, los atacantes se comprometieron a eliminar los datos que habían obtenido ilícitamente. El anuncio oficial de la compañía incluyó la promesa de que la plataforma volvería a estar operativa para los usuarios afectados, pero no garantizó el retorno inmediato a la normalidad ni la invulnerabilidad de la información comprometida.

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A pesar del anuncio de restablecimiento, la recuperación del servicio no ha sido uniforme en todos los distritos escolares del norte de Texas. La situación varía notablemente entre comunidades y planteles. Por ejemplo, el distrito escolar Arlington ISD informó que la plataforma está funcionando correctamente en sus escuelas, permitiendo a los estudiantes y docentes retomar sus actividades en línea. No obstante, en el distrito escolar Grapevine-Colleyville ISD (GCISD), la realidad es distinta. Padres de familia han reportado que sus hijos aún no tienen acceso a Canvas y se enfrentan a fallos recurrentes.

Gran edificio crema con torre alta y reloj en la cima. Personas caminan frente a él, con banderas naranjas y árboles a los lados, bajo un cielo azul claro
El grupo Shinyhunters fue identificado como responsable del ciberataque contra Canvas, comprometiendo la seguridad de la información escolar

El estudiante Damien Newman relató que, al intentar ingresar, solo recibe mensajes de error y notificaciones de que la plataforma no está disponible. Esta experiencia ha sido validada por un portavoz oficial de GCISD, quien confirmó que el distrito sigue sin acceso pleno a Canvas. El funcionario detalló que se encuentran consultando con especialistas en ciberseguridad para determinar si el restablecimiento puede concretarse de manera segura antes de que finalice el ciclo escolar. Esta incertidumbre ha generado frustración entre estudiantes y familias, quienes esperan una solución antes de los exámenes finales y la entrega de proyectos.

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La afectación va mucho más allá de la dificultad en el acceso digital. El impacto sobre la dinámica académica diaria es evidente en los testimonios de los propios alumnos. Rachel Kaiser, estudiante del norte de Texas, explicó que los proyectos y tareas que normalmente se suben a Canvas han debido enviarse por correo electrónico a los profesores, lo que complica la organización y el seguimiento académico. Su compañera, Noreen KC, expresó que esta situación los ha forzado a buscar alternativas improvisadas: “Estamos entre el papel y una herramienta antigua que usábamos antes llamada Google Classroom, y ambas nos resultan bastante difíciles ahora, porque no las hemos usado en algunos años”.

La transición a sistemas menos conocidos o a métodos tradicionales ha dificultado la presentación y evaluación de exámenes finales. La ausencia de Canvas obliga a estudiantes y profesores a coordinarse mediante herramientas que ya no forman parte de su rutina. Muchos sienten que la falta de una plataforma integrada afecta la transparencia y la trazabilidad de las entregas, así como la retroalimentación por parte de sus profesores. En un contexto donde el cierre del ciclo escolar coincide con la interrupción digital, la presión recae sobre los estudiantes, que deben adaptarse rápidamente para cumplir con los requerimientos académicos.

Una mujer con la mano en la frente observa una pantalla de computadora que muestra un sitio web con un candado y el texto 'WEBSITE HACKED - UNAVAILABLE'.
La interrupción de Canvas obligó a estudiantes y profesores a organizar trabajos y exámenes finales mediante correos electrónicos y herramientas poco utilizadas como Google Classroom (Imagen Ilustrativa Infobae)

A la par de los problemas operativos, crecen las preocupaciones por la seguridad de los datos personales comprometidos durante el ataque. Aunque Instructure aseguró que los hackers eliminaron la información robada como parte del acuerdo, expertos independientes en ciberseguridad advierten que no existe garantía de que esos datos no sean utilizados o difundidos en el futuro. Ben Singleton, especialista de NetGenius, fue contundente: “Una vez que los datos han sido robados, no hay forma de recomponerlos. Ya han sido robados”.

Singleton señaló que, si bien la empresa busca limitar el riesgo de exposición pública de la información, no hay mecanismos para obligar a los hackers a cumplir realmente lo acordado. “Si no les gusta alguna parte del acuerdo, o si hay alguna consecuencia negativa, o lo que sea, aún conservan esos datos y pueden divulgarlos”, explicó Singleton. Por ello, recomendó a las familias estar especialmente atentas: deben supervisar los informes de crédito, cambiar contraseñas asociadas a cuentas educativas, activar la autenticación multifactor y estar alertas ante cualquier actividad inusual.

Según el experto, la posibilidad de que los datos sean difundidos es inferior al 50%, pero la incertidumbre persiste entre la comunidad escolar. Mientras tanto, los estudiantes y profesores del norte de Texas continúan adaptándose a una realidad marcada por la fragilidad digital, la búsqueda de soluciones alternativas y la vigilancia constante sobre la integridad de su información personal.

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