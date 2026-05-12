Estados Unidos

El incendio en un complejo de departamentos en Florida dejó a dos familias sin hogar

La madrugada del sábado se registró un siniestro en una zona residencial de Sunrise, donde la intervención oportuna de equipos de emergencia permitió contener el fuego y evitar víctimas entre los habitantes

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Vista nocturna de un edificio de apartamentos con daños visibles por fuego; la fachada está carbonizada, hay ventanas rotas y bomberos con mangueras en el césped
Un incendio en un complejo de apartamentos de Sunrise provoca la evacuación total de los residentes y desplaza a dos familias (WSVN 10)

Un incendio registrado en la madrugada del sábado en un complejo de departamentos en Sunrise, Florida obligó a evacuar a todos los residentes y desplazó a dos familias —de las cuales no se difundió detalles personales—, mientras equipos de emergencia trabajaron junto a la Cruz Roja para brindarles asistencia temporal.

El siniestro, que movilizó una respuesta conjunta de Sunrise Fire Rescue y Lauderhill Fire Rescue, pudo ser contenido antes de que las llamas se propagaran al ático y al resto de las viviendas en el segundo piso, evitando así consecuencias más graves, según informó Telemundo 51.

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La intervención de las unidades de emergencia permitió que no se reportaran personas heridas ni entre los residentes ni entre el personal de emergencia, de acuerdo con autoridades locales.

Este incendio afectó al inmueble situado en el bloque 5900 de Northwest 16th Place, al noroeste de Broward County, y la Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Florida lidera la investigación para determinar el origen del fuego.

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Vista nocturna de un edificio de apartamentos de dos pisos con daños severos por incendio en el balcón del segundo piso y el techo. Hay luz brillante a la derecha
Las autoridades de Sunrise Fire Rescue y Lauderhill Fire Rescue logran contener el fuego antes de que se propagara al resto del edificio (WSVN 10)

Cómo se produjo el incendio y la reacción de los equipos de emergencia

El incendio se originó tras el reporte de olor a humo proveniente de una de las unidades, lo que generó la alerta y la rápida movilización de equipos de emergencia en la zona residencial próxima a Northwest 60th Avenue y 18th Place, detalló la cobertura de WPLG 10.

Al arribar, los bomberos se encontraron con fuego intenso saliendo por múltiples ventanas del segundo nivel, lo que representaba un riesgo potencial de destrucción total en esa sección del edificio.

La acción coordinada de Sunrise Fire Rescue y Lauderhill Fire Rescue permitió contener las llamas y evitar daños más extensos. Aunque el fuego logró extenderse hasta el ático compartido, fue controlado antes de alcanzar otras áreas, lo que limitó los daños solo a una parte del complejo.

Testigos relataron a los medios que la evacuación ocurrió con rapidez. “Me desperté con golpes en la puerta. Al salir, el fuego era enorme, nunca vi algo así antes”, describió un residente vecino citado por WSVN.

Un bombero con uniforme completo, casco y tanque de oxígeno se encuentra dentro de un edificio dañado con paredes quemadas y una barandilla blanca en primer plano
La rápida respuesta de equipos de bomberos y la evacuación inmediata evitaron heridos entre residentes y personal de emergencia (WSVN 10)

Familias desplazadas y antecedentes de siniestros en el sur de Florida

El resultado más inmediato del incidente fue el desplazamiento de dos familias, que quedaron sin acceso a sus viviendas. Con base en declaraciones de la Cruz Roja Americana, que nueve personas —entre ellas dos menores— recibieron apoyo, que incluye alojamiento temporal, alimentación, medicamentos, ropa y transporte, así como el acceso a programas de ayuda a largo plazo y subvenciones para reparaciones.

Este episodio se suma a una serie de incendios recientes que han afectado complejos residenciales en el sur de Florida. En abril de 2026, se reportó la muerte de una mujer de 91 años durante un incendio en Lauderhill, mientras que en diciembre de 2024, una pareja de cubanos mayores en Hialeah perdió su hogar y enfrentó dificultades para acceder a asistencia habitacional tras otro siniestro.

Fotografía nocturna de bomberos combatiendo un coche en llamas frente a una casa. Un coche plateado está estacionado en la entrada, y humo llena el aire
El incendio en Sunrise refleja una tendencia de siniestros recientes en complejos residenciales del sur de Florida, según reportes locales (WSVN 10)

Población de Sunrise y labores de investigación

Sunrise, ubicada al noroeste de Fort Lauderdale, es parte de un área densamente poblada; según el Censo de 2020, la ciudad alberga a un total de 97.335 habitantes, de los cuales el 28,5% es de origen hispano o latino.

La Oficina del Jefe de Bomberos del Estado de Florida colabora regularmente con los departamentos locales en la investigación de incendios graves, proporcionando peritajes técnicos y coordinando acciones para determinar responsabilidades y causas.

La investigación sobre el incendio en el complejo de apartamentos de Sunrise continúa en marcha, con el objetivo de esclarecer tanto su origen como las circunstancias que permitieron la rápida evacuación y minimización de daños, mientras las familias afectadas reciben asistencia para su recuperación.

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