La inteligencia artificial provocó más de 20.000 despidos en abril en Estados Unidos

El 26% de los despidos en Estados Unidos en abril de 2026 estuvo directamente vinculado al avance de la inteligencia artificial, según Challenger, Gray & Christmas (Imagen Ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial se consolidó como la causa principal de despidos en empresas estadounidenses durante abril de 2026, según un informe de la consultora de empleo Challenger, Gray & Christmas. El reporte, citado por la cadena estadounidense CBS News, reveló que el 26% de los recortes laborales del mes pasado —21.490 puestos— tuvieron relación directa con la adopción de IA. Esta tendencia se mantiene por segundo mes consecutivo y afecta principalmente a sectores tecnológicos y de servicios profesionales.

Las compañías redirigen recursos hacia herramientas de IA, relegando la contratación y el mantenimiento de puestos tradicionales. Al mismo tiempo, el número total de despidos aumentó un 38% respecto a marzo. Alcanzó 88.387 recortes, con la tecnología como el sector más golpeado.

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El sector tecnológico lideró los recortes laborales, sumando 33.361 despidos, seguido por servicios profesionales y empresariales afectados por la automatización (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno muestra un cambio estructural en el mercado laboral, donde la automatización y las nuevas estrategias empresariales desplazan empleos, pero podrían también crear nuevas oportunidades en el futuro cercano.

Qué sucede con los despidos por inteligencia artificial

El informe de la consultora de empleo Challenger, Gray & Christmas expuso que la inteligencia artificial se posicionó como el motivo más citado para despidos empresariales en abril, superando otras causas como el cierre de empresas y los recortes de costos. Los datos muestran que, de los 88.387 despidos, 21.490 tuvieron relación con la IA, un fenómeno que ya se había manifestado en marzo y que ahora se repite.

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En comparación con marzo, el número total de despidos aumentó un 38% en abril, alcanzando los 88.387 puestos eliminados en todo el país (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector tecnológico acumuló la mayor proporción de recortes, con 33.361 despidos, mientras que otros rubros, como los servicios profesionales y empresariales, también registraron aumentos notables. Algunas compañías, como el fabricante de zapatillas Allbirds, experimentaron un crecimiento accionarial de hasta un 600% tras anunciar un cambio de rumbo hacia la inteligencia artificial, lo que evidencia el atractivo que el mercado otorga a este tipo de transformaciones.

Por qué las empresas eligen la IA como argumento central

Las empresas estadounidenses apuestan por la inteligencia artificial para reducir costos y aumentar la eficiencia. Según Andy Challenger, directivo de la consultora de empleo Challenger, Gray & Christmas: “Independientemente de si la IA reemplaza directamente a los trabajadores, el dinero destinado a esos puestos ahora va a la tecnología”. La automatización permite reasignar presupuestos y disminuir la dependencia de tareas rutinarias, lo que impacta en la estructura de personal.

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Las empresas estadounidenses reasignan recursos de empleos tradicionales a herramientas de inteligencia artificial para aumentar eficiencia y reducir costos operativos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La CBS News puntualiza que, aunque la inteligencia artificial es la causa más mencionada, existen otros factores relevantes. Las condiciones de mercado y la economía general explican 53.058 despidos en lo que va del año.

Además, la política arancelaria del presidente Trump y el conflicto en Irán han impulsado la incertidumbre y la reducción de plantillas en varios sectores.

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Cómo afecta la IA a los distintos tipos de empleo

A diferencia de ciclos previos de automatización, donde los trabajadores industriales sufrían la mayoría de despidos, la actual ola de recortes afecta sobre todo a empleados de oficina y servicios profesionales. Datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (agencia oficial) indican que el sector de servicios profesionales y empresariales —considerado vulnerable a la IA— perdió 150.000 empleos en marzo, en comparación con el mismo mes del año anterior.

El empleo de la inteligencia artificial transforma los perfiles demandados por las empresas. Muchas tareas administrativas, de análisis de datos y de soporte técnico pasan a manos de sistemas automáticos.

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Compañías como Allbirds cambiaron su modelo de negocio hacia la IA, registrando un crecimiento accionarial del 600% tras anunciar el giro estratégico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque se eliminan funciones tradicionales, expertos como Ed Yardeni, presidente de la firma de análisis económico Yardeni Research, sostienen que la IA también podría generar nuevos roles y actividades económicas que hoy no existen.

Cuándo y dónde se concentran los despidos

La tendencia de despidos vinculados a inteligencia artificial se aceleró en los últimos dos meses, con abril como el periodo más crítico hasta ahora en 2026. El fenómeno se concentra en empresas tecnológicas y de servicios, pero se extiende a otros rubros afectados por automatización y cambios en la demanda de habilidades laborales.

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El informe de la consultora de empleo Challenger, Gray & Christmas, citado por la CBS News, señala que las empresas que adoptan inteligencia artificial suelen justificar los despidos como una medida para mantenerse competitivas y responder a las presiones económicas globales. Algunas, como Allbirds, no solo despiden empleados, sino que cambian completamente su modelo de negocio para enfocarse en la IA.

Qué dicen los expertos sobre el futuro laboral con IA

El debate en torno al impacto de la inteligencia artificial en el empleo permanece abierto. Mientras algunos analistas consideran que la IA elimina puestos y reduce las oportunidades de ingreso para trabajadores sin experiencia, otros creen que la tecnología puede promover la creación de nuevas profesiones y estimular la economía a mediano plazo.

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Expertos como Ed Yardeni advierten que, aunque la inteligencia artificial elimina puestos actuales, puede estimular la creación de nuevos empleos y profesiones en el futuro próximo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ed Yardeni y otros economistas consultados por la cadena estadounidense CBS News insisten en que la historia de la automatización muestra que los ciclos tecnológicos pueden generar más empleos de los que destruyen, aunque el proceso implica ajustes y readaptaciones complejas para la fuerza laboral.

Quiénes y qué sectores resultan más afectados

El sector tecnológico encabeza la lista de afectados, seguido por servicios profesionales y empresas que dependen de tareas repetitivas y susceptibles de automatización.

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Los recortes también alcanzan a compañías de otros sectores que buscan capitalizar la ola de inversiones en inteligencia artificial y responder a la presión de los inversores para mejorar sus márgenes de ganancia y consolidar su posición en el mercado.