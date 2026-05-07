Más de 10 servicios y establecimientos federales fueron bautizados con el nombre de Donald Trump

La administración de Donald Trump multiplica la presencia de su nombre e imagen en servicios, edificaciones y documentos oficiales de Estados Unidos (Reuters)

La administración de Donald Trump impulsa un proceso de rebranding presidencial sin precedentes en la historia de Estados Unidos. Desde el inicio de su segundo mandato, el nombre y la imagen del mandatario no solo se incorporaron a nuevas infraestructuras, sino que también pasaron a formar parte de documentos oficiales, monedas, proyectos federales y servicios públicos.

A diferencia de administraciones previas, donde las referencias al presidente en funciones eran mínimas en espacios públicos y materiales oficiales, esta gestión se caracteriza por un despliegue masivo de branding que abarca desde edificios y buques de guerra hasta plataformas digitales y productos financieros.

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El alcance de estas acciones generó controversia, reacciones legales y debates sobre el significado de la imagen presidencial en la vida institucional del país.

La imagen del presidente aparece en Departamentos estatales, con lemas y referencias al 250 aniversario del país (REUTERS/Nathan Howard)

Incorporación del nombre en edificios federales

En diciembre de 2025, la sede del Instituto de la Paz de Estados Unidos en Washington fue renombrada como “Donald J. Trump U.S. Institute of Peace”. Esta decisión, ejecutada por el Departamento de Estado, marcó la primera vez que un edificio federal recibió el nombre de un presidente en ejercicio.

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La agencia, creada en 1984 por el Congreso, ahora lleva el nombre de Trump como una forma de resaltar lo que, según las autoridades, representa su legado en política exterior.

Inclusión en centros culturales y controversias legales

Poco después, el consejo directivo del John F. Kennedy Memorial Center for the Performing Arts, dominado por miembros elegidos por Trump, votó de manera unánime para agregar el nombre del presidente al recinto.

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Esta medida provocó una reacción inmediata de demócratas y familiares de Kennedy, quienes consideran que la acción es ilegal por tratarse de un memorial vivo del expresidente. La representante Joyce Beatty, demócrata por Ohio, presentó una demanda para impugnar el cambio, y el caso permanece en litigio.

Edificios federales como el Instituto de la Paz y el Kennedy Center han sido rebautizados en honor a Trump, desatando controversias legales y oposición política (REUTERS/Kevin Lamarque)

Nombramiento de buques de guerra como “clase Trump”

En un acto realizado en la finca Mar-a-Lago de Trump, el entonces secretario de la Marina, John Phelan, presentó los nuevos acorazados de la “clase Trump”, entre los que destaca el USS Defiant.

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Según Phelan, se trata de “el buque de guerra más grande, más letal, más versátil y más atractivo que exista en los océanos del mundo”. Trump expresó su deseo de que nunca deban ser utilizados, pero recalcó la singularidad de estos navíos dentro de la flota estadounidense.

Los renders del buque USS Defiant, fueron presentados bajo la "Clase Trump" (REUTERS/Jessica Koscielniak)

Implementación de la “tarjeta dorada de Trump” para inmigración

El presidente presentó el visado de la “tarjeta dorada de Trump”, un documento que permite a ciudadanos extranjeros residir y trabajar legalmente en Estados Unidos a cambio de un pago de USD 1 millón.

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Trump calificó la iniciativa como “la green card con esteroides” y destacó que las empresas pueden adquirir estas tarjetas para estudiantes internacionales, facilitando su permanencia tras graduarse. Hasta finales de abril, solo una persona había sido aprobada para obtener la tarjeta.

En la presentación de la gold card, Trump aseguró que es "como la green card con esteroides" (REUTES/Evelyn Hockstein)

Monedas y billetes con su imagen y firma

En marzo, una comisión federal compuesta únicamente por miembros designados por Trump autorizó la creación de una moneda de oro conmemorativa de 24 quilates con la imagen del presidente en el Despacho Oval y un águila calva en el reverso, para conmemorar el 250º aniversario del país.

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El Departamento del Tesoro también anunció la emisión de un billete de un dólar que incluirá la imagen del presidente republicano y la incorporación de su firma en futuros billetes, algo inédito para un presidente en funciones. Esto constituye la primera vez que un presidente durante su mandato estampa su nombre en el papel moneda de Estados Unidos.

El Tesoro estadounidense confirmó la presencia del presidente en monedas y futuros billetes (AP Foto/Seth Wenig)

Pasaportes estadounidenses con la imagen de Trump

Como parte de las celebraciones por el 250º aniversario del país, el Departamento de Estado lanzará una edición limitada de pasaportes estadounidenses con una imagen de gran tamaño de Trump en la cara interior de la cubierta.

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Según la portavoz de la Casa Blanca, Olivia Wales, el objetivo es “ofrecer otra excelente manera de que los estadounidenses se sumen a las espectaculares celebraciones” por el aniversario nacional.

Pase anual de parques nacionales con su figura

El Departamento del Interior anunció que el pase anual de parques nacionales incluirá en su anverso las imágenes de Trump y George Washington.

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La medida, también enmarcada en las festividades por el 250º aniversario, generó una demanda por parte de un grupo ecologista, que alega que se incumplió una ley de 2004 que exige que el pase lleve una fotografía ganadora de un concurso anual. Este año, la imagen seleccionada originalmente era la del Parque Nacional Glacier, en Montana.

El departamento del Interior anunció que el pase anual a parques nacionales de 2025 mostrará la imagen conjunta de Donald Trump y George Washington (REUTERS)

Instalación de pancartas gigantes de Trump en departamentos federales

Se desplegaron pancartas de gran tamaño con el rostro y mensajes de Trump en las fachadas de los departamentos de Justicia, Agricultura y Trabajo. La pancarta del Departamento de Justicia, por ejemplo, lleva el lema: “Hagamos que Estados Unidos vuelva a ser seguro”. Según voceros, estas acciones buscan resaltar el aniversario y el papel del presidente en la gestión de la seguridad y el trabajo federal.

Lanzamiento de sitios web federales con su nombre

Trump firmó una orden ejecutiva en abril para crear TrumpIRA.gov, un sitio web destinado a facilitar que los trabajadores estadounidenses encuentren y comparen cuentas de ahorro para la jubilación del sector privado.

La plataforma representa una herramienta oficial bajo el sello presidencial, enmarcada en la estrategia de ampliar la presencia de la marca Trump en servicios federales digitales.

Creación de cuentas de ahorro infantiles “Trump Accounts”

A partir del verano, la administración lanzará las Trump Accounts, cuentas de inversión con ventajas fiscales para menores de 18 años. Los bebés nacidos entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 recibirán USD 1.000 del Tesoro para iniciar su cuenta. Esta iniciativa, presentada por el mandatario en su discurso sobre el Estado de la Unión, tiene como objetivo fomentar el ahorro y la inversión desde la infancia.

La creación de portales como TrumpIRA.gov y TrumpRx.gov extiende la marca Trump a servicios de jubilación y descuentos en medicamentos para los ciudadanos estadounidenses (Imagen Ilustrativa Infobae)

Plataforma de medicamentos recetados TrumpRx.gov

En febrero, el gobierno lanzó TrumpRx.gov, una plataforma digital que ofrece cupones de descuento para medicamentos recetados bajo la modalidad de pago directo.

Los usuarios pueden descargar cupones y utilizarlos en farmacias, con el objetivo de reducir gastos en salud y, según el presidente, mejorar el acceso a la atención médica para la población.

Gran parte de estas medidas generó controversia institucional y judicial. Mientras algunos portavoces, como la propia administración y sus aliados, las defienden como formas innovadoras para celebrar los 250 años de la independencia, sectores opositores y juristas cuestionan la legalidad del precedente que establecen dichos cambios.