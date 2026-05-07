Escuelas cierran en Nueva Jersey por incendio: qué comunidades hispanas se ven afectadas y hasta cuándo

El cierre de escuelas en Belleville por un incendio afecta a cientos de familias hispanas en Nueva Jersey y obliga a suspender las clases presenciales

El cierre de escuelas en Belleville, Nueva Jersey, ha alterado la rutina de cientos de familias, especialmente entre la comunidad hispana, tras un devastador incendio que arrasó varios almacenes en una zona industrial. La magnitud del siniestro llevó a las autoridades educativas a suspender las clases presenciales durante el resto de la semana, obligando a docentes y estudiantes a adaptarse de inmediato al aprendizaje virtual. Esta decisión se tomó ante la persistente amenaza que supone la calidad del aire y los daños en la infraestructura adyacente a los centros educativos.

El superintendente de las Escuelas Públicas de Belleville, Dr. Erick Alfonso, comunicó que todos los edificios escolares permanecerán cerrados hasta el viernes. Tanto alumnos como profesores deberán conectarse a clases de manera remota, medida adoptada para garantizar la seguridad de la comunidad escolar mientras se evalúan los efectos del incendio y se restablecen las condiciones adecuadas para el retorno presencial. Para facilitar la transición, el distrito diseñó un plan logístico que incluye la distribución de equipos informáticos y la provisión de alimentos a los estudiantes.

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Con el objetivo de asegurar la continuidad pedagógica, las autoridades escolares organizaron horarios específicos para la entrega de Chromebooks. Los estudiantes pueden acudir a recoger sus computadoras portátiles el miércoles entre las 14:30 y las 16:00, o el jueves en dos franjas: de 9:00 a 11:00 y de 14:00 a 16:00. Este esquema busca evitar aglomeraciones y agilizar el proceso, permitiendo que todos los alumnos cuenten con los recursos necesarios para participar en las clases virtuales. Además, para quienes enfrentan dificultades alimentarias, la escuela secundaria de Belleville habilitó un servicio especial de entrega de comidas de 7:30 a 11:00, garantizando que los estudiantes continúen recibiendo apoyo nutricional durante los días de cierre.

La comunidad hispana de Belleville enfrenta la transición abrupta al aprendizaje virtual debido a la persistente mala calidad del aire tras el incendio

La decisión de suspender las actividades presenciales se da en un contexto de emergencia que mantiene en alerta a las autoridades locales. El municipio de Belleville declaró el estado de emergencia tras el incendio que devastó varios almacenes y se extendió rápidamente por varias manzanas de la zona industrial. El fuego, que comenzó en un almacén de colchones, no fue completamente extinguido hasta el martes, días después de haberse iniciado. Las llamas alcanzaron al menos a dos viviendas cercanas, que también resultaron calcinadas, y provocaron cortes de luz en el área, afectando servicios básicos para la población.

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El impacto del incendio se refleja no solo en las pérdidas materiales, sino en el clima de incertidumbre y preocupación que se instaló en la comunidad. Imágenes aéreas difundidas por el distrito escolar muestran la magnitud de los daños, con vastas áreas de almacenes reducidas a escombros y zonas residenciales afectadas por el humo y las cenizas. La circulación en las inmediaciones permanece restringida, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando en la zona para prevenir nuevos incidentes y evaluar la estabilidad de las estructuras dañadas.

En cuanto a la causa del incendio, las investigaciones se centran en un video obtenido de una cámara Ring ubicada aparentemente en el interior del almacén de colchones donde se originó el fuego. En las imágenes se observa a un hombre manipulando metal que, al percatarse de un incendio junto a una pila de colchones, pide ayuda a un colega e intenta sofocar las llamas. Sin embargo, el fuego se habría propagado rápidamente, aunque ese momento no quedó registrado en las cámaras. Las autoridades consideran este video una pista clave para esclarecer el origen del siniestro, aunque hasta el momento no se ha confirmado la causa definitiva. El Departamento de Bomberos de Belleville no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios sobre el contenido del video.

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El superintendente de las Escuelas Públicas de Belleville anuncia que todos los edificios escolares permanecerán cerrados hasta el viernes por seguridad

En el plano sanitario, la calidad del aire sigue siendo motivo de preocupación tras la liberación de humo y partículas tóxicas durante el incendio. Se recomienda a personas vulnerables, como niños, adultos mayores y quienes padecen enfermedades respiratorias, que tomen precauciones adicionales y eviten exponerse al aire exterior en las áreas afectadas. Aunque no se reportaron heridos civiles, algunos bomberos recibieron atención médica por inhalación de humo y agotamiento, lo que evidencia la gravedad de la emergencia y la exposición a condiciones adversas durante las labores de extinción.

Ante la imposibilidad de que algunas familias regresen a sus viviendas debido al humo persistente, la Cruz Roja habilitó un refugio temporal para brindar alojamiento y asistencia a los damnificados. Este servicio busca mitigar el impacto social del incendio, ofreciendo un espacio seguro a quienes han perdido sus hogares o no pueden regresar por motivos de salud. La medida se suma a una serie de esfuerzos coordinados por autoridades municipales y organizaciones de apoyo para atender a las comunidades más afectadas.

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