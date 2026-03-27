Los dólares de EE. UU. tendrán la firma de Trump

El presidente Donald Trump será el primer presidente en ejercicio cuya firma aparecerá en la moneda estadounidense.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que, a finales de este año, los dólares estadounidenses llevarán la firma del presidente Donald Trump. Según esa entidad, ese cambio sin precedentes en la moneda del país se hace en honor al 250 aniversario de Estados Unidos.

Como resultado, Trump será el primer presidente estadounidense en el cargo que ponga su firma en la moneda del país. Se espera que aparezca junto a la del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y que sustituya al nombre del tesorero estadounidense, cuyo nombre ha estado en la moneda durante más de un siglo.

"No hay forma más impactante de reconocer los logros históricos de nuestro gran país y del presidente Donald Trump que los billetes de dólar estadounidense que llevan su nombre, y resulta muy apropiado que esta moneda histórica se emita con motivo del semiquincentenario", declaró Bessent en un comunicado.

La adición de la firma de Trump a los dólares es el ejemplo más reciente de cómo el presidente pone su marca personal a las instituciones nacionales, en su intento de imprimir de manera permanente su legado en la sociedad estadounidense.

Desde que volvió a ocupar la Casa Blanca el año pasado, Trump ha impulsado la acuñación de una moneda de un dólar con su rostro y la creación de una moneda conmemorativa de oro de 24 quilates con su imagen. Trump también hizo que se añadiera su nombre al Centro John F. Kennedy de Artes Escénicas en Washington y su gobierno ha presionado para que el aeropuerto Dulles en Washington cambie de nombre en su honor.

En su primer mandato, Trump hizo que se añadiera su firma a millones de cheques de estímulo económico que se enviaron a los estadounidenses durante la pandemia.

La historia de quién firma las monedas estadounidenses se remonta a 1861, cuando el presidente Abraham Lincoln firmó una ley que permitía al secretario del Tesoro delegar en el tesorero de Estados Unidos la firma de los billetes y bonos del Tesoro. Según la Oficina de Grabado e Impresión, 1914 fue el primer año en que el secretario del Tesoro y el tesorero empezaron a firmar la moneda juntos.

Durante el gobierno de Joseph R. Biden Jr. hubo un retraso en añadir a las divisas la firma de la secretaria del Tesoro, Janet L. Yellen, porque Biden se demoró en nombrar un nuevo tesorero.

No está claro si la firma de Trump aparecerá en todos los billetes. El Departamento del Tesoro no respondió a una solicitud de comentarios.

Brandon Beach, tesorero de Trump, se mostró partidario de que la firma del presidente sustituya a la suya en el billete.

"La huella del presidente en la historia como arquitecto del renacimiento económico de la Edad de Oro de Estados Unidos es innegable", dijo Beach en un comunicado. "Poner su firma en la moneda estadounidense no solo es apropiado, sino también bien merecido".

Las firmas de los billetes de banco estadounidenses cambian tradicionalmente cuando un nuevo secretario del Tesoro asume el cargo. El secretario del Tesoro tiene la facultad discrecional de introducir cambios en el diseño de la moneda.

Larry Felix, quien fue director de la Oficina de Grabado e Impresión de 2006 a 2015, dijo que la adición de la firma de Trump era una medida "inusual", pero señaló discusiones anteriores sobre la adición de la firma del presidente de la Reserva Federal a la moneda.

Dado que los futuros secretarios del Tesoro podrían eliminar la firma del presidente de los billetes, Félix dijo que los que se impriman con el nombre de Trump podrían llegar a ser buscados por los coleccionistas.

"Podría convertirse en una rareza numismática", dijo Felix.

Los cambios en las características de la moneda estadounidense suelen estar llenos de polémica.

Durante el gobierno de Barack Obama, el secretario del Tesoro, Jacob J. Lew, puso en marcha una iniciativa para que Harriet Tubman, quien había sido esclavisada, fue abolicionista y "conductora" de la red clandestina conocida como Ferrocarril Subterráneo, fuera el rostro del billete de 20 dólares. La iniciativa se estancó durante el primer mandato de Trump, y Biden no reactivó el cambio.

La iniciativa de añadir la firma de Trump podría suscitar su propia controversia.

"¿Por qué es de interés nacional?", preguntó Douglas Holtz-Eakin, economista republicano que trabajó en el gobierno del expresidente George W. Bush.

Después de señalar que Trump tiene una agenda muy apretada y que cada vez menos personas utilizan dinero en efectivo, Holtz-Eakin añadió: "Esto podría ser el colmo de la futilidad".

Alan Rappeport es reportero en materia de política económica radicado en Washington. Cubre el Departamento del Tesoro estadounidense y escribe sobre impuestos, comercio y asuntos fiscales.