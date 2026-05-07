El aeropuerto de California que sorprende a los viajeros con máquinas de cuentos gratis

El Aeropuerto Internacional de Ontario destaca con dispensadores gratuitos de cuentos cortos para los viajeros en California

El Aeropuerto Internacional de Ontario (ONT) en California, Estados Unidos, ha dado un giro innovador a la experiencia de espera de sus pasajeros con la incorporación de dispensadores de cuentos cortos. A simple vista, estos dispositivos pueden confundirse con quioscos tradicionales que expiden billetes o recibos, pero su verdadera función es mucho más lúdica y cultural: ofrecen lecturas breves, poemas y relatos impresos en papel, pensados especialmente para quienes transitan por la terminal. Ubicado en la Terminal 2, el quiosco permite que cualquier viajero, con solo pulsar un botón, reciba una parábola o cuento para disfrutar durante su estancia en el aeropuerto.

El mecanismo detrás de estos dispensadores es sencillo y rápido. El usuario se acerca, elige la opción que prefiere —ya sea una historia corta, un poema o un cuento para niños— y, en cuestión de segundos, obtiene una pequeña tira de papel impresa con el texto seleccionado. No hay costo alguno para el pasajero: el acceso es completamente gratuito, lo que convierte a este servicio en un atractivo adicional para quienes buscan amenizar el tiempo de espera antes de abordar su vuelo. El diseño del dispensador, discreto y moderno, se integra fácilmente en el entorno aeroportuario, facilitando su uso incluso para quienes nunca han interactuado con una máquina similar.

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La experiencia de los usuarios ha sido positiva desde la instalación del sistema. Mariaelena Rosas, una de las pasajeras, optó por recibir su cuento en español y compartió su entusiasmo: “Creo que es divertido, porque si estás aquí por mucho tiempo, tienes algo que hacer”. Este testimonio refleja el objetivo principal del proyecto: transformar el tiempo de espera, a menudo percibido como tedioso, en una oportunidad para el disfrute y la relajación a través de la lectura. Los dispensadores no solo ofrecen opciones en español, sino también en inglés, y cuentan con una categoría de cuentos infantiles, garantizando así que personas de diferentes edades y orígenes encuentren algo de su interés.

El hecho de que los textos se repartan en varios idiomas subraya la diversidad del público que transita por el aeropuerto de Ontario. Esta pluralidad lingüística amplía el alcance del proyecto y lo convierte en una herramienta de inclusión cultural. Para los viajeros internacionales o para quienes viajan en familia, la posibilidad de acceder a cuentos en su lengua materna o de elegir relatos para niños agrega valor a la experiencia. El gesto de recibir una historia impresa, breve y directa, puede marcar la diferencia en la percepción del viaje, convirtiendo una simple espera en una vivencia significativa.

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Éxito e impacto de los dispensadores en el aeropuerto, según autoridades

Los pasajeros pueden elegir entre historias, poemas o relatos infantiles impresos al instante gracias a los quioscos literarios del aeropuerto

La acogida de los dispensadores de cuentos cortos ha superado las expectativas iniciales. Steve Lambert, portavoz del aeropuerto, señaló que el sistema “ha tenido muchísimo éxito entre los pasajeros”. Según Lambert, la administración adquirió dos pequeños dispensarios, uno para cada terminal, con la esperanza de ayudar a los viajeros a escapar del bullicio y el estrés que suelen acompañar a los desplazamientos aéreos. La intención es clara: mejorar la calidad de la experiencia de viaje, haciendo que el paso por el aeropuerto sea más agradable y memorable.

“Queremos que la gente venga aquí porque quiere disfrutar de su experiencia de viaje. Y todo lo que podamos hacer para que eso suceda es sumamente importante”, afirmó Lambert. El impacto de la iniciativa no se limita solo a la satisfacción individual de los pasajeros, sino que también refuerza la imagen del aeropuerto como un espacio que apuesta por la innovación y el bienestar de sus usuarios. El éxito del proyecto ha motivado a las autoridades a considerar nuevas formas de interacción cultural dentro del recinto y ha generado interés en replicar el modelo en otros contextos.

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Origen y expansión internacional de los dispensadores de cuentos cortos

Short Edition, editorial francesa, lidera la expansión mundial de los dispensadores de cuentos, con más de 600 unidades instaladas globalmente

Detrás de estos dispensadores se encuentra la editorial francesa Short Edition, responsable de la creación y expansión del concepto a nivel mundial. Desde la fabricación del primer “cofre lleno de crónicas” hace algunos años, la empresa ha instalado aproximadamente 600 dispensadores en todo el mundo, la mitad de ellos en Estados Unidos. Esta rápida expansión responde a una demanda creciente por parte de instituciones que buscan ofrecer alternativas culturales y de entretenimiento en lugares públicos.

Kristan LeRoy, representante de Short Edition, explicó que el alcance de estos dispensadores se extiende más allá de los aeropuertos: “Están ganando popularidad, no solo en aeropuertos, sino también en escuelas, bibliotecas y el sector del transporte, donde la gente agradece encontrar algo para leer”. El dispositivo se ha consolidado como un puente entre la literatura y el público general, democratizando el acceso a relatos de calidad en entornos cotidianos y de tránsito.

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Modelo de negocio y futuro de la iniciativa

El funcionamiento de los dispensadores se sostiene a través de un modelo de negocio basado en la venta y suscripción. Las empresas o instituciones interesadas adquieren el dispensador y pagan una suscripción para acceder a una base de datos con historias de escritores de todo el mundo. Además, los clientes pueden cargar sus propios relatos, adaptando la selección de textos a su público específico. Este sistema flexible permite que cada lugar que adopta el dispensador configure la oferta literaria según sus necesidades.

El futuro de la iniciativa apunta a una mayor participación del público. Según Lambert, pronto los usuarios podrán enviar sus propios relatos cortos para ser distribuidos a través de las máquinas. “Creo que todos llevamos un escritor en ciernes”, comentó, anticipando que la interacción directa con la audiencia enriquecerá aún más la experiencia, consolidando el proyecto como un espacio abierto a la creatividad colectiva y el intercambio cultural.

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