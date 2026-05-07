Estados Unidos

Por qué investigan el uso de fondos públicos en el programa de vales escolares de Florida y cómo impacta a los estudiantes hispanos

Un grupo integrado por sindicatos, familias y organizaciones civiles pide a la justicia que examine el desvío de recursos educativos hacia centros privados, alegando falta de control y afectación a la red estatal

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Un profesor enseña en un aula, de pie frente a una pantalla con la tabla periódica. Varios estudiantes atienden desde sus pupitres. Pizarrón con "Chemistry Basics".
La demanda contra el programa de vales escolares en Florida alega desvío de fondos públicos destinados originalmente a la educación pública

El uso de fondos públicos en el programa de vales escolares de Florida atraviesa un momento de máxima tensión institucional y social, tras la presentación de una demanda sin precedentes que cuestiona la legalidad y el impacto de este esquema en el sistema educativo estatal. Un grupo integrado por la Asociación de Educación de Florida (FEA), padres, miembros de juntas escolares y organizaciones de derechos civiles sostiene que el estado está desviando sumas millonarias, originalmente destinadas a la educación pública, hacia escuelas privadas y chárter bajo un marco considerado inconstitucional por los demandantes.

La principal motivación de la acción judicial radica en el presunto desvío de cerca de 5.000 millones de dólares anuales del presupuesto educativo estatal hacia entidades educativas privadas y chárter mediante el programa de vales escolares. La FEA y sus aliados alegan que esta política viola el mandato constitucional que exige a Florida garantizar un sistema educativo “uniforme, eficiente, seguro y de alta calidad de escuelas públicas gratuitas”. La demanda, radicada en el Tribunal de Circuito del Condado de Leon, solicita al tribunal bloquear el flujo de fondos públicos hacia centros privados que, según el escrito, carecen de la supervisión y los estándares aplicados a las escuelas públicas tradicionales.

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El documento legal, de 39 páginas, nombra como demandados al comisionado de Educación, Anastasios Kamoutsas, al Departamento de Educación y a la Junta Estatal de Educación. Los demandantes argumentan que el esquema actual ha creado un “sistema privado paralelo” que, lejos de complementar al sistema público, compite directamente con él, desviando recursos fundamentales para el funcionamiento y la mejora de las escuelas públicas. Además, señalan que muchas de las instituciones beneficiarias de estos fondos son operadas por compañías con fines de lucro radicadas fuera de Florida, lo que, a su entender, agrava la falta de control y transparencia en el uso del dinero público.

Billetes de dólares estadounidenses sobre un escritorio de madera en un aula. Hay carpetas al lado y ventanas con palmeras en el fondo de un colegio.
Según la Asociación de Educación de Florida, el esquema actual transfiere cerca de 5.000 millones de dólares anuales a escuelas privadas y chárter sin la debida supervisión estatal

La FEA, junto a padres y organizaciones de derechos civiles, reclama una revisión profunda del programa y una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades estatales. El presidente de la FEA, Andrew Spar, calificó la demanda como un “último recurso” tras años de intentos fallidos de diálogo con el Poder Legislativo. Según Spar, el objetivo no es eliminar la posibilidad de elección educativa, sino exigir transparencia y un conjunto básico de estándares educativos para todos los centros que reciban fondos públicos, en línea con las expectativas de cualquier familia, independientemente del tipo de escuela que elijan para sus hijos. Spar subrayó que la comunidad de Florida ha dejado claro que se debe fortalecer el sistema de escuelas públicas y no debilitarlo mediante mecanismos que restan recursos y supervisión.

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Las cifras oficiales reflejan la magnitud y el crecimiento del programa de vales escolares. De acuerdo con datos de la Oficina de Investigación Económica y Demográfica citados en la demanda, en marzo había aproximadamente 521.000 estudiantes inscritos en opciones privadas y de educación en el hogar financiadas con vales escolares para el ciclo 2025-2026. Este fenómeno representa cerca de una cuarta parte del presupuesto educativo estatal, en comparación con el 12 % que se destinaba a estos programas en 2021. Florida, además, se ubica en el último lugar del país en cuanto a salario promedio de maestros y en el puesto 41 en cuanto a gasto por estudiante. El año pasado, el auditor general estatal advirtió sobre “desafíos de rendición de cuentas” en el sistema, incluyendo sobregastos, demoras en los pagos y falta de controles efectivos para verificar dónde reciben educación los beneficiarios.

Desde el Ejecutivo, la reacción fue inmediata. El comisionado de Educación, Anastasios Kamoutsas, utilizó la red social X para defender la política del gobierno de Florida. Agradeció al gobernador Ron DeSantis por implementar la elección escolar universal y recalcó que cada familia tiene acceso a seleccionar el entorno educativo que mejor se adapte a las necesidades de sus hijos. Kamoutsas sostuvo que la administración mantiene el principio de anteponer siempre a los estudiantes en sus decisiones.

El contexto legislativo reciente es clave para comprender la expansión del programa. En marzo de 2023, el gobernador DeSantis firmó la ley HB 1, que eliminó los topes de ingresos y matrícula del programa de becas, permitiendo que cualquier alumno de K-12 pueda solicitar un vale de hasta 8.000 dólares anuales para cubrir matrícula privada u otros costos escolares. Con este cambio, Florida se convirtió en el cuarto estado del país en implementar un programa universal de vales escolares. El gobierno afirma que en el ciclo 2024-2025 alrededor de 1,4 millones de estudiantes participaron en algún programa de elección educativa.

El documento legal presentado identifica una creciente competencia desigual entre escuelas públicas y privadas, afectando la calidad del sistema educativo de Florida (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)
El documento legal presentado identifica una creciente competencia desigual entre escuelas públicas y privadas, afectando la calidad del sistema educativo de Florida (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

La expansión de los vales ha tenido un impacto directo en la matrícula y los recursos de las escuelas públicas tradicionales. Educadores y aliados exigen a los legisladores que asignen más fondos a estas escuelas, ya que la matrícula ha disminuido en varios distritos como consecuencia de la mayor cantidad de estudiantes que optan por alternativas privadas financiadas con fondos públicos. Esta disminución en la cantidad de alumnos afecta tanto la asignación de recursos como la planificación educativa a nivel local.

Según el análisis de medios y expertos, la expansión del programa de vales ha generado oportunidades y desafíos para los estudiantes de origen hispano. Por un lado, la eliminación de restricciones de ingreso y matrícula permite que más familias, incluidas muchas hispanas, accedan a fondos públicos para cubrir matrículas en escuelas privadas o costos asociados a la educación personalizada. El monto promedio de los vales ronda los 8.000 dólares anuales por estudiante, lo que puede facilitar el acceso a opciones educativas consideradas de mayor calidad o especialización por algunas familias hispanas.

Sin embargo, la evidencia también muestra que una proporción significativa de los fondos públicos canalizados a través de estos vales termina subsidiando a familias que ya tenían a sus hijos inscritos en escuelas privadas y que, en muchos casos, no pertenecen a los sectores de menores ingresos, entre los que se encuentran numerosos hogares hispanos. Se estima que alrededor del 70 % de los estudiantes beneficiados con vales ya estaban matriculados en escuelas privadas antes de la expansión del programa, lo que limita el alcance redistributivo de la medida para los grupos históricamente más desfavorecidos. Esta situación reduce el posible impacto positivo para los estudiantes hispanos de bajos recursos que buscan alternativas a las escuelas públicas tradicionales.

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