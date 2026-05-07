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Purga en el régimen de Xi Jinping: condenó a “muerte suspendida” a dos ex ministros de Defensa de China

Un tribunal militar declaró culpables a Wei Fenghe y Li Shangfu, quienes afrontarán una pena con suspensión y permanecerán privados de derechos políticos de por vida, además de una confiscación total de sus bienes personales

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China condenó a muerte suspendida a dos ex ministros de Defensa por corrupción

China condenó este jueves a muerte suspendida por corrupción a los ex ministros de Defensa Wei Fenghe y Li Shangfu, dos de las figuras de mayor rango afectadas por la campaña anticorrupción impulsada por el presidente Xi Jinping en la cúpula militar del país. Según la agencia oficial Xinhua, un tribunal militar declaró a Wei culpable de aceptar sobornos, mientras que Li fue condenado tanto por aceptarlos como por ofrecerlos.

Ambos ex funcionarios recibieron la pena de muerte con suspensión de dos años, acompañada de la inhabilitación política de por vida y la confiscación de todos sus bienes personales. Las sentencias establecen que, una vez transcurrido el periodo de suspensión y conmutadas las penas a cadena perpetua conforme a la legislación china, no podrán optar a reducción de condena ni a libertad condicional.

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Wei Fenghe fue ministro de Defensa entre 2018 y 2023 y Li Shangfu ocupó el cargo entre marzo y octubre de 2023. Ambos habían sido también consejeros de Estado y miembros de la Comisión Militar Central (CMC), el máximo órgano de mando de las Fuerzas Armadas chinas. Los dos fueron expulsados del Partido Comunista de China (PCCh) en 2024 por “graves violaciones de la disciplina”, fórmula utilizada habitualmente por las autoridades chinas para referirse a casos de corrupción.

El ex ministro de Defensa chino, Wei Fenghe. (REUTERS/ARCHIVO)
El ex ministro de Defensa chino, Wei Fenghe. (REUTERS/ARCHIVO)

Wei Fenghe, nacido en 1954, se desempeñó como ministro de Defensa Nacional y consejero de Estado. Fue el primer comandante de la Fuerza de Cohetes tras su creación en 2015, y uno de los principales responsables de la modernización nuclear de China. Tras dejar el cargo en marzo de 2023, desapareció de la vida pública. En junio de 2024 fue expulsado formalmente del PCCh. El tribunal militar lo declaró culpable de aceptar sobornos y dictó la sentencia de muerte suspendida, precisando que no tendrá derecho a reducción de condena ni libertad condicional al ser conmutada la pena a cadena perpetua.

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Li Shangfu, nacido en 1958, tuvo uno de los mandatos más breves en la historia reciente del Ministerio de Defensa de China. Antes de ocupar el cargo, fue director del Departamento de Desarrollo de Equipos, encargado de supervisar la compra de armamento. En 2018 fue sancionado por Estados Unidos tras la adquisición de aviones y misiles rusos. Asumió el Ministerio de Defensa en marzo de 2023 y desapareció de la escena pública tras seis meses. Fue destituido en octubre de 2023 sin explicaciones iniciales y en 2024 fue expulsado del Partido por “graves violaciones de la disciplina”. El tribunal militar lo halló culpable de aceptar y ofrecer sobornos y recibió la misma sentencia de muerte suspendida que Wei, así como la inhabilitación política de por vida y la confiscación de todos sus bienes personales.

Wei Fenghe fue el primer comandante de la Fuerza de Cohetes y figura clave en la modernización nuclear de China antes de su condena por corrupción. (REUTERS/ARCHIVO)
Wei Fenghe fue el primer comandante de la Fuerza de Cohetes y figura clave en la modernización nuclear de China antes de su condena por corrupción. (REUTERS/ARCHIVO)

Las sentencias contra Wei Fenghe y Li Shangfu marcan un episodio central dentro de una campaña de purgas que afecta a la cúpula militar china, incluyendo a altos mandos de la Fuerza de Cohetes, responsable del arsenal nuclear, y a exvicepresidentes de la CMC como Zhang Youxia y He Weidong. El presidente Xi Jinping ha insistido públicamente en la necesidad de reforzar la lealtad política dentro del Ejército y de intensificar la lucha anticorrupción en las Fuerzas Armadas.

El fallo judicial indica que la “pena de muerte con suspensión de dos años” es una figura legal en la que la ejecución se pospone y, si el condenado no incurre en nuevos delitos ni infracciones durante ese plazo, la pena se convierte automáticamente en cadena perpetua. En el caso de Wei y Li, la sentencia especifica que no podrán beneficiarse de reducción de condena ni libertad condicional, lo que garantiza la exclusión de ambos del sistema de poder.

La campaña anticorrupción liderada por Xi Jinping alcanza a la cúpula militar, con la expulsión de ambos ex ministros del Partido Comunista de China. (REUTERS/ARCHIVO)
La campaña anticorrupción liderada por Xi Jinping alcanza a la cúpula militar, con la expulsión de ambos ex ministros del Partido Comunista de China. (REUTERS/ARCHIVO)

La caída de los ex ministros se produce en un contexto de amplia reestructuración en la cúpula castrense, con investigaciones que han alcanzado a buena parte de la Comisión Militar Central y a la Fuerza de Cohetes. Ambas figuras fueron despojadas de sus rangos de general y de todos sus bienes personales, y sus nombres han sido eliminados de la estructura oficial del Estado, de acuerdo con la información difundida por Xinhua.

El contexto coincide con el anuncio, en marzo, de un aumento del 7 % en el presupuesto de Defensa de China para 2026, inferior al 7,2 % registrado en cada uno de los tres años anteriores. El presidente Xi Jinping ha reiterado la prioridad de consolidar la disciplina y lealtad en las Fuerzas Armadas, en un momento en el que el país avanza hacia la modernización militar prevista para 2027, cuando se conmemora el centenario de la fundación del Ejército Popular de Liberación (EPL).

Li Shangfu, sancionado por Estados Unidos en 2018, es hallado culpable de aceptar y ofrecer sobornos en su breve mandato como ministro de Defensa. (REUTERS/ARCHIVO)
Li Shangfu, sancionado por Estados Unidos en 2018, es hallado culpable de aceptar y ofrecer sobornos en su breve mandato como ministro de Defensa. (REUTERS/ARCHIVO)

Wei Fenghe y Li Shangfu han sido condenados y expulsados del Partido Comunista de China en el marco de una política de tolerancia cero a la corrupción, según la agencia oficial Xinhua. Las sentencias dictadas hoy por el tribunal militar confirman que ambos pasarán el resto de sus vidas en prisión, sin posibilidad de reducción de condena ni libertad condicional, y quedan excluidos permanentemente de la estructura de poder del país.

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