Fotos Al 100

15 fotos de la primera jornada de la Conferencia de Seguridad Hemisférica en Miami

El evento académico organizado por la Universidad Internacional de Florida y la Fundación Tadea reúne a funcionarios clave de Estados Unidos, la ONU, la OEA y de países de la región

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Vista panorámica de un auditorio lleno con personas sentadas frente a un escenario. En el escenario, cuatro panelistas y una pantalla gigante con el tema "Venezuela y Cuba"
Expertos discuten escenarios futuros, riesgos y oportunidades estratégicas para Venezuela y Cuba ante una audiencia atenta en la Conferencia Anual sobre Seguridad Hemisférica
Eduardo A. Gamarra, del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la FIU; y Henry Sáenz Ramos, ministro de Defensa de Guatemala
Eduardo A. Gamarra, del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la FIU; y Henry Sáenz Ramos, ministro de Defensa de Guatemala
Numerosas personas sentadas en filas de sillas azules en una sala de conferencias. La audiencia, de diversas edades, observa atentamente hacia el frente del salón
Parte de la importante audiencia que sigue una sesión de la Conferencia Anual sobre Seguridad Hemisférica
Cuatro panelistas (tres mujeres y un hombre) sentados en sillones azules frente a una pared de banderas nacionales y una pantalla con un mapa de América
El panel dedicado a Venezuela y Cuba integrado por Nora Gámez Torres, reportera de política cubana para el Nuevo Herald y el Miami Herald; James Story, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela; Elisabeth Maigler Kluesserath, Directora de Proyectos para Centroamérica de la Fundación Friedrich Naumann; y Rosa María Paya, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA
El panel integrado por Andrew Sollinger, director ejecutivo y editor de Foreign Policy; Brian Fonseca, director del Instituto Jack D. Gordon; John J. Mearsheimer, profesor distinguido de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago; y Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica
El panel integrado por Andrew Sollinger, director ejecutivo y editor de Foreign Policy; Brian Fonseca, director del Instituto Jack D. Gordon; John J. Mearsheimer, profesor distinguido de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago; y Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica
Mario Montoto, co-anfitrión del evento de FIU y Taeda, ofrece las palabras de bienvenida ante una audiencia atenta
Mario Montoto, co-anfitrión del evento de FIU y Taeda, ofrece las palabras de bienvenida ante una audiencia atenta
Jeanette Núñez, presidenta de la Universidad Internacional de Florida, ofrece su discurso inaugural
Jeanette Núñez, presidenta de la Universidad Internacional de Florida, ofrece su discurso inaugural
Hombre barbudo con gafas y traje hablando en un micrófono sobre una mesa azul, con una mujer y una pintura abstracta colorida en el fondo
Rick de la Torre, oficial retirado de operaciones de la CIA y fundador de Tower Strategy, LLC; junto a Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA
Primer plano de un hombre con gafas, traje oscuro y corbata azul, hablando en un micrófono sobre una mesa con un cartel de 'FIU Amb. Jimmy Story'
James Story, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela
Rosa María Payá, a la derecha, habla y gesticula en un podio con micrófono, junto a Rafael Grossi a la izquierda. Ambos están sentados tras una mesa azul
Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica; y Rosa María Paya, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA
Rosa María Payá, una mujer de cabello oscuro, vestida con blazer gris claro y blusa azul, habla en un micrófono en un atril con su nombre
Rosa María Payá
Tres personas sentadas en una mesa cubierta de azul con micrófonos. Un hombre barbudo en el centro habla, un hombre canoso y una mujer escuchan
James Story, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela; Brian Fonseca, director del Instituto Jack D. Gordon; y Jeanette Nuñez, presidenta de FIU
Grupo de personas vestidas de negocios interactuando en una sala. Mesas con tela azul y refrigerios, y un micrófono en primer plano
Varios profesionales y funcionarios conversan en un descanso durante la Conferencia Anual sobre Seguridad Hemisférica
Escenario de conferencia con pantalla grande "Hemispheric Security Conference", cuatro sillas de cuero azul, un podio transparente y banderas de países al fondo
El escenario de la 11ª Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica en Florida
Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica en Florida
Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica en Florida

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