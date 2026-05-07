15 fotos de la primera jornada de la Conferencia de Seguridad Hemisférica en Miami

Expertos discuten escenarios futuros, riesgos y oportunidades estratégicas para Venezuela y Cuba ante una audiencia atenta en la Conferencia Anual sobre Seguridad Hemisférica
Eduardo A. Gamarra, del Instituto Jack D. Gordon de Políticas Públicas de la FIU; y Henry Sáenz Ramos, ministro de Defensa de Guatemala
Parte de la importante audiencia que sigue una sesión de la Conferencia Anual sobre Seguridad Hemisférica
El panel dedicado a Venezuela y Cuba integrado por Nora Gámez Torres, reportera de política cubana para el Nuevo Herald y el Miami Herald; James Story, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela; Elisabeth Maigler Kluesserath, Directora de Proyectos para Centroamérica de la Fundación Friedrich Naumann; y Rosa María Paya, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA
El panel integrado por Andrew Sollinger, director ejecutivo y editor de Foreign Policy; Brian Fonseca, director del Instituto Jack D. Gordon; John J. Mearsheimer, profesor distinguido de Ciencias Políticas en la Universidad de Chicago; y Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica
Mario Montoto, co-anfitrión del evento de FIU y Taeda, ofrece las palabras de bienvenida ante una audiencia atenta
Jeanette Núñez, presidenta de la Universidad Internacional de Florida, ofrece su discurso inaugural
Rick de la Torre, oficial retirado de operaciones de la CIA y fundador de Tower Strategy, LLC; junto a Rosa María Payá, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA
James Story, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela
Rafael Grossi, director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica; y Rosa María Paya, miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA
Rosa María Payá
James Story, ex embajador de Estados Unidos en Venezuela; Brian Fonseca, director del Instituto Jack D. Gordon; y Jeanette Nuñez, presidenta de FIU
Varios profesionales y funcionarios conversan en un descanso durante la Conferencia Anual sobre Seguridad Hemisférica
El escenario de la 11ª Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica en Florida
Conferencia Anual de Seguridad Hemisférica en Florida