Agencias

Nueva York refuerza vigilancia de instituciones judías tras ataque a sinagoga en Míchigan

Guardar

Nueva York, 12 mar (EFE).- El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) reforzó este jueves la vigilancia en instituciones judías de la ciudad tras el ataque perpetrado contra el Temple Israel en West Bloomfield, a las afueras de Detroit (Míchigan), donde un hombre fue abatido por las autoridades tras embestir el templo con su vehículo y abrir fuego con un rifle.

Poco después del suceso, el NYPD anunció en sus redes que, ante el "entorno de amenaza elevado", ha desplegado patrullas de alta visibilidad en centros religiosos y culturales judíos de los cinco distritos de Nueva York.

"Estamos en contacto con nuestros socios de las fuerzas del orden y, por precaución, continuamos con el despliegue preventivo", señaló el departamento en un comunicado, instando a la ciudadanía a aplicar el protocolo de "si ve algo, diga algo".

El incidente, que ha puesto en alerta a las fuerzas de seguridad de todo el país, comenzó cuando el atacante impactó su vehículo contra la entrada de la sinagoga, considerada la congregación reformista más grande de Estados Unidos.

Según el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard, el sospechoso portaba un rifle e intercambió disparos con los agentes antes de ser abatido en el interior del automóvil.

La única víctima herida es un agente de seguridad que fue atropellado durante la embestida y cuya recuperación se espera sea satisfactoria, informaron las autoridades locales.

Hasta el momento, las autoridades no han vinculado este suceso con la guerra contra Irán iniciada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Al menos 6 muertos en ataques israelíes contra el sur de Líbano

Seis personas han perdido la vida tras una serie de bombardeos nocturnos en localidades del sur del país, informaron autoridades, mientras crecen las tensiones entre Hezbolá, Irán, Israel y Estados Unidos según fuentes oficiales

Al menos 6 muertos en

Venezuela firma un "acuerdo estratégico" con Repsol en su campaña por "fomentar la inversión extranjera"

Delcy Rodríguez anunció la alianza junto a Repsol y Eni para potenciar el desarrollo gasífero nacional, impulsar exportaciones y fortalecer la seguridad jurídica para inversores tras los recientes cambios políticos y la reactivación del sector energético venezolano

Venezuela firma un "acuerdo estratégico"

Heridos tres trabajadores de la Media Luna Roja iraní en un bombardeo contra una autopista cerca de Teherán

Tres integrantes de una organización humanitaria fueron alcanzados por fuego aéreo en la autopista que une Teherán y Qom, según informó la entidad, mientras su presidente reclama protección internacional para personal de asistencia tras una escalada de ataques

Heridos tres trabajadores de la

Principales titulares de los periódicos para el viernes 13 de febrero

El resumen matutino reúne declaraciones sobre posibles represalias en Oriente Medio, advertencias sanitarias ignoradas en Andalucía, acusaciones de manipulación en informes ferroviarios y propuestas oficiales de alivio tributario para agricultura y transporte, según fuentes periodísticas relevantes en España

Infobae

España ve "ilegal" la orden de Israel de evacuar el sur de Líbano y condena ataques "indiscriminados" de Hezbolá

El Ejecutivo español rechaza la decisión de las autoridades israelíes sobre Líbano, lanza una ayuda de 9 millones para la población afectada y urge a proteger la soberanía e integridad territorial libanesa y la seguridad de los civiles

España ve "ilegal" la orden