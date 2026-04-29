Nueva York posterga su presupuesto por un déficit de USD 5.400 millones

Nueva York aplaza la presentación de su presupuesto ejecutivo debido a un déficit fiscal de USD 5.400 millones (AFP)

Nueva York postergó al 12 de mayo la presentación de su presupuesto ejecutivo para el año fiscal 2027, debido a un déficit de USD 5.400 millones que el alcalde Zohran Mamdani y la presidenta del Concejo Municipal, Julie Menin, reconocen que la ciudad no puede cerrar por sí sola.

Esta decisión, anunciada el 28 de abril en una conferencia de prensa conjunta en el Ayuntamiento, responde a que la ciudad lleva casi un mes de retraso en la aprobación de su propio presupuesto: sin esa cifra final, la ciudad no puede completar el suyo. El plazo original era el 1 de mayo; el definitivo sigue siendo el 30 de junio.

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La solicitud de Nueva York ante el estado

La propuesta central de Zohran Mamdani y Julie Menin es reducir el crédito del impuesto a entidades de traspaso (PTET, por sus siglas en inglés) del 100% al 75% de forma temporal. Ese ajuste, según informó la oficina del alcalde en su portal NYC.gov, generaría cerca de USD 1.000 millones en ingresos adicionales para la ciudad.

El retraso en la aprobación del presupuesto estatal obliga a Nueva York a extender su propio plazo hasta el 12 de mayo (Reuters)

El mecanismo opera así: desde 2017, la ley federal de recortes impositivos limitó la deducción de impuestos estatales y locales. El PTET permite a los dueños de empresas recuperar esa deducción perdida mediante un crédito del 100%. Bajar ese crédito al 75% mantendría el beneficio parcial para los contribuyentes y, a la vez, liberaría fondos para el presupuesto municipal.

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Mamdani definió la situación del siguiente modo: “Hoy funciona como un recorte de impuestos para los ricos”, según la transcripción oficial publicada por la ciudad. El alcalde instó a que los más pudientes “paguen su parte justa”.

El rechazo de la gobernadora Kathy Hochul

La propuesta halló resistencia inmediata. La portavoz de la gobernadora Kathy Hochul, Jen Goodman, refutó el argumento de la ciudad en declaraciones al medio estadounidense Politico: “Los retrasos en el presupuesto de la ciudad son una elección”, señaló, al tiempo que recordó que Albany ya aportó USD 1.500 millones en ayuda directa, además de fondos adicionales para cuidado infantil y el compromiso de aplicar un impuesto a las segundas residencias de alto valor.

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La gobernadora Kathy Hochul rechaza la petición de la ciudad, argumentando que ya se otorgaron USD 1.500 millones en ayuda estatal directa (Reuters)

El rechazo de Hochul obliga a Mamdani a negociar directamente con la legislatura estatal para conseguir los fondos que la gobernadora no está dispuesta a dar.

El desequilibrio fiscal entre Nueva York y Albany

Más allá del PTET, Mamdani y Menin señalaron un desequilibrio histórico: Nueva York aporta el 55,6% de los ingresos del estado, pero recibe solo el 41,7% de vuelta. Entre los ejemplos, Menin mencionó la eliminación del programa AIM (Ayuda e Incentivos a los Municipios), una medida que se tomó como “temporal” durante la Gran Recesión y nunca se revirtió. Eso le cuesta a la ciudad más de USD 400 millones por año.

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A esto se suman traslados de costos desde el estado: unos USD 500 millones por restricciones al límite de refugios para adultos, recortes en ayuda para cuidado de menores en situación de vulnerabilidad y cerca de USD 480 millones en costos del sistema de transporte público (MTA).

Las estrategias de la ciudad para cerrar el déficit

Además de solicitar más fondos a Albany, la ciudad trabaja en acuerdos internos de ahorro. Mamdani y Menin anunciaron apoyo conjunto para reestructurar el pasivo no financiado de pensiones y para flexibilizar el mandato de reducción del tamaño de las clases escolares, dos medidas que en conjunto ahorrarían más de USD 1.000 millones.

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Ningún jubilado perdería beneficios, ya que la Constitución del estado de Nueva York los protege. El Concejo Municipal tiene previsto aprobar la extensión del plazo esta semana. El presupuesto final debe estar listo antes del 30 de junio.