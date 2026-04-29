Cómo validar un título extranjero en Estados Unidos en 2026

El Departamento de Educación de Estados Unidos confirma la ausencia de una autoridad federal central para validar títulos extranjeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Muchas personas que deciden mudarse a Estados Unidos y desean ejercer sus profesiones en el país deben cumplir con una serie de requisitos, entre ellos, revalidar el título que obtuvieron al finalizar sus carreras.

De acuerdo con el sitio del Departamento de Educación de Estados Unidos, los solicitantes deben presentar comprobantes de estudios —como copias de transcripciones y diplomas— como parte de su solicitud. La institución publicó en diciembre de 2025 un documento oficial que reafirmó: El Gobierno Federal no cuenta con una autoridad central para validar ni reconocer títulos educativos extranjeros a nivel nacional.

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Entre los puntos principales, la entidad subrayó que "la gestión de la evaluación y equivalencia de títulos foráneos recae en instituciones académicas, organismos estatales y empleadores estadounidenses, quienes determinan cómo y en qué condiciones aceptan estas credenciales", según el texto difundido por el Departamento.

Muchas personas que deciden mudarse a Estados Unidos y desean ejercer sus profesiones en el país deben cumplir con una serie de requisitos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la institución indicó en su sitio web oficial que, en la mayoría de los casos, el empleador exigirá que quienes hayan obtenido su formación fuera de Estados Unidos realicen una evaluación de sus credenciales con organismos privados para determinar su equivalencia con las estadounidenses.

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Dónde realizar la evaluación de sus credenciales

Ante la ausencia de regulación federal directa, dos asociaciones privadas establecen los estándares del sector. El Departamento mencionó una de las instituciones para la reevaluación de títulos universitarios: la asociación de evaluadores ACEI.

Qué documentación presentar para el reconocimiento del título

Según la asociación internacional AICE, los pasos a seguir para obtener el reconocimiento de un título son los siguientes:

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Certificados/declaraciones oficiales de resultados de exámenes que muestren las asignaturas/cursos cursados ​​por año académico con horas/créditos/unidades y calificaciones finales

Educación secundaria: Certificado, diploma, resultados de exámenes externos (si se otorgaron).

Educación postsecundaria/universitaria: Certificado, diploma, título (si se otorga).

Todos los estudios postsecundarios se evalúan en el orden cronológico en que se completan.

La evaluación y reconocimiento de títulos foráneos en Estados Unidos depende de instituciones académicas, organismos estatales y empleadores locales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo solicitar la evaluación de credenciales

Quienes deseen iniciar el trámite deben ingresar al formulario correspondiente a través del sitio web de la asociación internacional AICE. El proceso puede variar según el servicio elegido y la institución receptora.

Cuál es la función de la evaluación de credenciales

Una evaluación de credenciales comparará los logros académicos en el extranjero con los estándares educativos de Estados Unidos, por lo que determinará lo siguiente:

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El nombre y el nivel de su título (por ejemplo, equivalente a una licenciatura o maestría en EE. UU.)

El país y la institución donde se obtuvo

Las fechas de asistencia

El rigor académico o el estatus de acreditación de la institución.

Estas evaluaciones ayudan a las universidades, a los organismos de certificación profesional y a los empleadores a interpretar la formación académica extranjera en el contexto estadounidense.

Cifras sobre empleo y educación latina en Estados Unidos en 2026

De acuerdo con datos oficiales del Bureau of Labor Statistics (la agencia oficial de estadísticas laborales de Estados Unidos), el número de latinos empleados en Estados Unidos alcanzó 33.794.000 en marzo de 2026. Esta cifra abarca a todas las personas de origen hispano o latino ocupadas, sin importar el sector o su nivel de especialización.

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En cuanto a los latinos que ejercen en ocupaciones profesionales y afines —puestos que requieren educación superior, como médicos, ingenieros, científicos o abogados—, la cifra más reciente corresponde a diciembre de 2025, con 4.838.000 personas trabajando en estos campos. Esto representa un aumento del 10,03 % con relación al año anterior.