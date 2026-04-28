Trump cuestionó al canciller de Alemania por sus críticas a la estrategia en Irán: “No sabe de lo que está hablando”

El presidente Donald Trump ofrece un discurso en el jardín sur de la Casa Blanca (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó este martes las declaraciones del canciller de Alemania, Friedrich Merz, quien aseguró que Irán está “humillando” a Estados Unidos durante las negociaciones sobre el conflicto en Oriente Medio.

“El canciller de Alemania, Friedrich Merz, piensa que está bien que Irán tenga un arma nuclear. ¡No sabe de lo que está hablando! Si Irán tuviera un arma nuclear, el mundo entero sería rehén”, escribió Trump en sus redes sociales.

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“Estoy haciendo algo con Irán, ahora mismo, que otras naciones, o presidentes, deberían haber hecho hace mucho tiempo”, agregó el mandatario.

Trump remarcó que la seguridad internacional solo puede garantizarse mediante una política decidida de presión y sanciones, en contraste con la línea adoptada por el gobierno alemán.

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“No es de extrañar que Alemania esté tan mal, tanto económicamente como en otros aspectos”, expresó el mandatario republicano, al tiempo que señaló los costos de la debilidad estratégica de Berlín frente a amenazas como la de Teherán.

Trump arremete contra Merz por sus críticas a las negociaciones con Irán

Las diferencias se amplificaron tras las críticas de Merz sobre la conducción de la guerra contra Irán, quien admitió estar “desilusionado” por la falta de resultados rápidos y la ausencia de una estrategia clara por parte de Washington y Tel Aviv.

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“En lo que respecta a Irán, me siento desilusionado, y sencillamente porque Estados Unidos e Israel partían de la base de que el problema se resolvería en pocos días y hoy tenemos que constatar que no es así”, manifestó el canciller alemán en Berlín.

“Sin estrategia clara”

Friedrich Merz insistió en que Europa debe promover iniciativas propias para responder al conflicto, aunque admitió que Alemania mantiene una coordinación estrecha con Estados Unidos.

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“Nos coordinamos estrechamente con la parte estadounidense, pero también dejamos claro que tenemos nuestras propias ideas europeas”, declaró, al tiempo que mencionó los esfuerzos diplomáticos impulsados desde Berlín para buscar una salida negociada.

Merz cuestiona que EEUU tenga "una estrategia realmente convincente" para las negociaciones con Irán

Merz también advirtió sobre la falta de una hoja de ruta clara en la intervención militar occidental, y recurrió a los antecedentes en Irak y Afganistán para ilustrar los riesgos de involucrarse en conflictos sin una estrategia de salida.

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“No veo una estrategia clara. En un conflicto no solo hay que entrar, sino que se tiene que saber cómo salir. Lo que pasa cuando no se tiene en cuenta esto lo vimos en Afganistán, en Irak y ahora en Irán”, afirmó durante un acto en Marsberg.

El canciller fue especialmente crítico con el manejo iraní de las negociaciones, al señalar que “los iraníes negocian de manera habilidosa, o habilidosamente no negocian. Hacen ir a los estadounidenses a Islamabad y los dejan marchar sin resultado. Con ello el régimen iraní, y en especial la guardia revolucionaria, están humillando a toda la nación estadounidense”.

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Merz enfatizó que Alemania y sus socios europeos no fueron consultados antes del inicio de los ataques y que transmitió su escepticismo directamente a Trump después de que se iniciaran las operaciones.

En cuanto a la crisis en el estrecho de Ormuz, Merz confirmó que Alemania ha ofrecido enviar dragaminas para ayudar a restaurar el tráfico marítimo, afectado por la presencia de minas y la inseguridad causada por la escalada iraní. Destacó además la urgencia de que Europa asuma un papel más activo y autónomo en la gestión del conflicto, diferenciándose abiertamente de la estrategia estadounidense.

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Alemania ha ofrecido enviar dragaminas para ayudar a restaurar el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz

Trump, al reiterar su compromiso con la seguridad global, advirtió que la debilidad de algunos líderes europeos, como Merz, solo beneficia a Irán y refuerza el peligro de un régimen hostil y armado nuclearmente. El presidente estadounidense sostiene que solo una postura firme, sin concesiones, puede frenar las ambiciones iraníes y garantizar la estabilidad internacional.

(Con información de EFE y AFP)

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