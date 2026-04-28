Estados Unidos

¿Cuáles son los mejores vecindarios en Nueva York para hospedarse durante la Copa Mundial 2026?

La ciudad brinda opciones tanto en Manhattan como en Queens y Brooklyn, combinando proximidad a destinos turísticos, acceso eficiente al transporte público y ambientes que van desde vibrantes hasta tranquilos según las preferencias de los visitantes

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Miles de aficionados prevén visitar Nueva York durante la Copa Mundial 2026, lo que impulsa la demanda de vecindarios con buen acceso al MetLife Stadium
Miles de aficionados prevén visitar Nueva York durante la Copa Mundial 2026, lo que impulsa la demanda de vecindarios con buen acceso al MetLife Stadium

Miles de aficionados al fútbol planean visitar Nueva York durante la Copa Mundial 2026, atraídos por la cercanía al estadio MetLife, donde se jugarán varios partidos del torneo. La ciudad, famosa por su variedad de barrios y estilos de vida, ofrece múltiples opciones de hospedaje adaptadas a distintos intereses y presupuestos. Elegir el vecindario adecuado puede marcar la diferencia en la experiencia, brindando acceso sencillo al transporte, atractivos turísticos y ambientes vibrantes o tranquilos según la preferencia.

Entre las opciones más solicitadas, Manhattan sobresale por su ubicación estratégica y la riqueza de actividades que ofrece a los visitantes. Uno de los barrios más populares es Midtown, considerado el corazón de la ciudad y un punto de partida ideal para quienes visitan Nueva York por primera vez. En Midtown, los turistas pueden disfrutar de la cercanía a icónicos destinos como Times Square, los teatros de Broadway y el Empire State Building. Además, la presencia de la estación Penn Station facilita el acceso al tren que conecta rápidamente con el estadio MetLife en días de partido. Midtown también alberga una gran variedad de restaurantes, tiendas y espacios al aire libre como Bryant Park, donde se desarrollan eventos de verano.

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Para quienes buscan un ambiente más sereno sin alejarse del centro, Tribeca representa una excelente alternativa. Este vecindario se destaca por su arquitectura histórica, sus lujosos hoteles y su privilegiada vista al Río Hudson. Tribeca combina tranquilidad con opciones gastronómicas exclusivas, siendo ideal para quienes priorizan el descanso y el confort en su estadía. La oferta de hospedaje en esta zona incluye hoteles de alta gama y restaurantes de renombre, en un contexto de calles menos concurridas que otras áreas céntricas.

Otra zona recomendable en Manhattan es Chelsea, famosa por su vibrante escena artística. Aquí se concentran numerosas galerías de arte y se encuentra el High Line, un parque elevado construido sobre una antigua vía de tren que recorre parte de la ciudad y ofrece vistas singulares del entorno urbano. Chelsea también es sede del Chelsea Market, un mercado emblemático donde los visitantes pueden degustar distintas opciones gastronómicas y descubrir tiendas originales. Este barrio atrae especialmente a quienes buscan una experiencia cultural enriquecedora y acceso a espacios verdes alternativos.

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Por último, Greenwich Village es reconocido como el epicentro musical de Manhattan. Este vecindario es la elección predilecta para los amantes de la música en vivo, ya que alberga múltiples locales donde se presentan artistas emergentes y consagrados. Sus calles conservan un aire bohemio y ofrecen una vida nocturna variada, sumando cafés, bares y pequeños teatros.

Vecindarios recomendados en Queens

La ciudad de Nueva York se hunde y las razones fueron reveladas por científicos en nuevo estudio publicado en Science Advances
Long Island City, en Queens, combina tarifas hoteleras asequibles, vistas al skyline de Manhattan y fácil acceso en transporte público al estadio MetLife

La diversidad de opciones en Queens convierte a este distrito en una alternativa atractiva para quienes desean explorar otras facetas de Nueva York. Uno de los barrios más sugeridos es Long Island City, ideal para quienes llegan por primera vez a la ciudad. Desde sus parques a orillas del East River, los visitantes disfrutan de impresionantes vistas al perfil de Manhattan y del acceso a puntos emblemáticos como el famoso letrero de Coca-Cola. La oferta hotelera en Long Island City es variada, con opciones que combinan comodidad y fácil acceso al transporte público, facilitando los traslados tanto a Manhattan como al estadio.

En la misma línea, Astoria se destaca por su amplia diversidad gastronómica y su cercanía a Manhattan. Este barrio es conocido por su fuerte presencia de la comunidad griega, lo que se traduce en una oferta culinaria especializada. Además, Astoria dispone de zonas verdes y una variada agenda de actividades culturales, lo que lo convierte en una alternativa versátil y dinámica para quienes buscan algo distinto a la experiencia tradicional del centro.

Para los viajeros interesados en la multiculturalidad, Jackson Heights es el destino ideal en Queens. Este vecindario es famoso por su alta concentración de residentes de distintas nacionalidades, lo que se refleja en la variedad de restaurantes y comercios. La experiencia en Jackson Heights permite a los visitantes sumergirse en distintas culturas sin salir de Nueva York, probando platos típicos de Asia, América Latina y otras regiones.

La elección de hospedaje en Queens ofrece ventajas como tarifas más accesibles que en Manhattan y la posibilidad de conocer ambientes menos turísticos, sin sacrificar la conectividad gracias a la red de metro y trenes.

Alternativas en Brooklyn

Entre ingenio y tenacidad: la épica construcción del Puente de Brooklyn
En Brooklyn, Williamsburg y Dumbo sobresalen por su vida nocturna, eventos al aire libre y panorámicas únicas del East River y Manhattan

El distrito de Brooklyn también cuenta con vecindarios recomendados para quienes buscan un ambiente diferente y facilidad de acceso a Manhattan. Entre las opciones más populares se encuentra Williamsburg, conocido por su amplia oferta hotelera, su vida nocturna activa y sus restaurantes innovadores. Durante el verano, el barrio cobra vida con mercados únicos y eventos al aire libre, además de ofrecer hermosas vistas a Manhattan desde la ribera del East River.

Otra alternativa es Dumbo, un punto icónico al que se puede llegar cruzando el Brooklyn Bridge o en metro. Dumbo destaca por sus panorámicas del puente y Manhattan, así como por sus rincones fotogénicos ideales para quienes disfrutan de compartir imágenes en redes sociales. El barrio combina espacios modernos con antiguos almacenes reciclados, creando un ambiente singular.

Para quienes priorizan la tranquilidad y el ambiente familiar, Park Slope es la mejor opción en Brooklyn. Este vecindario está cerca del Prospect Park y del Museo de Brooklyn, y se caracteriza por sus residencias y calles arboladas. Es ideal para quienes viajan en familia o buscan una estadía apacible, con acceso sencillo a zonas verdes y actividades recreativas.

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