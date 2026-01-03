Venezuela

Así fue “Resolución Absoluta”, la operación encubierta de las fuerzas de Estados Unidos para capturar a Maduro en Venezuela

“La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa”, señaló el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

La captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, a manos de fuerzas estadounidenses en Caracas representa un hecho sin precedentes en la historia reciente de América Latina. La operación, bautizada como Resolución Absoluta, fue ejecutada tras meses de preparación y ejercicios, involucrando a más de 150 aeronaves de Estados Unidos, de acuerdo con los detalles expuestos por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, durante una conferencia de prensa celebrada junto al presidente Donald Trump.

“La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa: involucró el despegue de más de 150 aeronaves en todo el hemisferio occidental”, señaló Caine.

El general Dan Caine, jefe
El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense (REUTERS/Jonathan Ernst)

Según el alto mando, el operativo incluyó una secuencia de acciones: “Pensamos, desarrollamos, entrenamos, ensayamos, informamos, ensayamos una y otra vez, no para hacerlo bien, sino para asegurarnos de no equivocarnos”. El despliegue comenzó con bombardeos intensos dirigidos contra Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, y una base aérea, además de ataques en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Caracas.

La resistencia fue mínima. Maduro y Flores se entregaron sin ofrecer resistencia, conforme a lo relatado por Caine: “Maduro y su esposa, ambos acusados, se rindieron y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia, asistido por nuestras increíbles fuerzas armadas estadounidenses con profesionalismo y precisión, sin pérdida de vidas estadounidenses”. Minutos después, ambos fueron extraídos del país con destino a Nueva York, donde enfrentarán cargos por narcotráfico y terrorismo.

Trump publicó la primera foto
Trump publicó la primera foto de Maduro tras su detención en Caracas (@realDonaldTrump/TruthSocial)

Caine detalló también que en la operación fue alcanzado uno de los helicópteros militares de Estados Unidos, pero el aparato pudo regresar a la base. Para facilitar la incursión, la aviación estadounidense atacó las defensas antiaéreas venezolanas para que los helicópteros pudieran entrar en Caracas. Sin embargo, “uno de nuestros aparatos fue alcanzado, pero pudo seguir volando”. Caine destacó que toda la operación duró dos horas y 20 minutos.

Maduro y Cilia flores se
Maduro y Cilia flores se rindieron ante las fuerzas de Estados Unidos (AP/ARCHIVO)

El presidente Donald Trump reveló que siguió la operación “literalmente como si hubiera visto un show televisivo”. Horas después de la captura, Trump anunció que “Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”. El mandatario estadounidense adelantó que permitirá la entrada de petroleras estadounidenses al país sudamericano: “Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”.

La Casa Blanca publicó fotos
La Casa Blanca publicó fotos de Trump supervisando en directo la captura del dictador Maduro en Venezuela (@realDonaldTrump/Handout vía REUTERS)

La reacción inmediata en las calles de Caracas fue el miedo y la incertidumbre. La ciudad amaneció desierta, con filas ante supermercados y comercios que vendieron productos a través de rejas para evitar saqueos. Agentes policiales encapuchados, fuertemente armados, patrullaban la capital mientras el olor a pólvora se mantenía en varios barrios.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

Un grupo reducido de simpatizantes de Maduro se congregaron frente al palacio presidencial de Miraflores con retratos y banderas, mientras el gobierno venezolano denunciaba daños a civiles durante los bombardeos, sin presentar pruebas. El despliegue militar estadounidense en el Caribe permanece en estado de alerta, en un contexto marcado por la detención del líder venezolano y la promesa de una transición controlada por Washington.

Un ex capitán de la Guardia Nacional de Venezuela exigió al Alto Mando militar restablecer el orden democrático: “Actúen inmediatamente”

El oficial retirado Javier Nieto Quintero difundió un mensaje dirigido a los comandantes militares, en el que invocó el respeto a la Constitución, denunció más de dos décadas de abusos y distorsiones institucionales, y advirtió sobre la necesidad de evitar un mayor derramamiento de sangre y daños colaterales

Un ex capitán de la

La Casa Blanca publicó las fotos de Donald Trump supervisando en directo la operación “Resolución Absoluta”, la misión para capturar a Maduro

Las imágenes muestran al mandatario estadounidense junto a sus principales asesores, mientras monitoreaban el desarrollo de los acontecimientos

La Casa Blanca publicó las

Israel felicitó a Estados Unidos y a Trump tras la captura de Maduro: “Lideraba una red de drogas y terrorismo”

“El pueblo de Venezuela merece ejercer sus derechos democráticos. Sudamérica merece un futuro libre del eje del terrorismo y las drogas”, señaló el canciller Gideon Saar

Israel felicitó a Estados Unidos

Los países de la región que apoyan la libertad de Venezuela y los que respaldan al dictador Maduro

El operativo de Estados Unidos para capturar al líder chavista dividió a los gobiernos de América Latina

Los países de la región

El discurso completo de Donald Trump tras la detención del dictador Nicolás Maduro

El mandatario elogió la operación militar y advirtió que su país está preparado para una segunda ofensiva si es necesario

El discurso completo de Donald
Cuánto se gana con el

Cuánto se gana con el primer premio de la Lotería del Niño 2026

Trámites en enero 2026: estas son las fechas oficiales de reapertura de oficinas

"Sabemos que los ataques continuarán": lo que cuentan los venezolanos en Perú tras comunicarse con sus familias

El PP acusa al PSOE de "escudar la satrapía" de Maduro y exige reconocer a Edmundo González como presidente electo

“Sabemos que los ataques continuarán”: lo que cuentan los venezolanos en Perú tras comunicarse con sus familias

El PP acusa al PSOE

EHKS protesta en las capitales vascas contra el "golpe de Estado de la oligarquía imperialista al pueblo venezolano"

Fallece con 80 años Dimitar Penev, seleccionador búlgaro en el Mundial de 1994

Macron celebra la "liberación" de Venezuela de la "dictadura" de Maduro tras el ataque de EEUU

Una testigo declaró que la hija de Tommy Lee Jones "había consumido cocaína" horas antes de su muerte

Macron celebra la "liberación" de Venezuela de la "dictadura" de Maduro tras el ataque de EEUU

Una testigo declaró que la

Bruce Willis cambió los millones para cumplir el sueño de actuar con una estrella de Hollywood: "Pasamos mucho tiempo riéndonos"

El bautizo de Lily Phillips, la polémica estrella de OnlyFans: "Quiero reencontrarme con Dios"

La escena de "Volver al Futuro II" que está repleta de guiños, secretos y referencias que pocos notaron

El bautizo de Lily Phillips, la polémica estrella de OnlyFans: “Quiero reencontrarme con Dios”

La escena de “Volver al Futuro II” que está repleta de guiños, secretos y referencias que pocos notaron