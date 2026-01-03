Así fue “Resolución Absoluta”, la operación encubierta de las fuerzas de Estados Unidos para capturar a Maduro en Venezuela

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

La captura del dictador venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores, a manos de fuerzas estadounidenses en Caracas representa un hecho sin precedentes en la historia reciente de América Latina. La operación, bautizada como Resolución Absoluta, fue ejecutada tras meses de preparación y ejercicios, involucrando a más de 150 aeronaves de Estados Unidos, de acuerdo con los detalles expuestos por el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense, durante una conferencia de prensa celebrada junto al presidente Donald Trump.

“La palabra integración no alcanza para describir la enorme complejidad de una misión de este tipo, una extracción tan precisa: involucró el despegue de más de 150 aeronaves en todo el hemisferio occidental”, señaló Caine.

El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto estadounidense (REUTERS/Jonathan Ernst)

Según el alto mando, el operativo incluyó una secuencia de acciones: “Pensamos, desarrollamos, entrenamos, ensayamos, informamos, ensayamos una y otra vez, no para hacerlo bien, sino para asegurarnos de no equivocarnos”. El despliegue comenzó con bombardeos intensos dirigidos contra Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, y una base aérea, además de ataques en los estados de La Guaira, Miranda y Aragua, donde se encuentra el aeropuerto internacional de Caracas.

La resistencia fue mínima. Maduro y Flores se entregaron sin ofrecer resistencia, conforme a lo relatado por Caine: “Maduro y su esposa, ambos acusados, se rindieron y quedaron bajo custodia del Departamento de Justicia, asistido por nuestras increíbles fuerzas armadas estadounidenses con profesionalismo y precisión, sin pérdida de vidas estadounidenses”. Minutos después, ambos fueron extraídos del país con destino a Nueva York, donde enfrentarán cargos por narcotráfico y terrorismo.

Trump publicó la primera foto de Maduro tras su detención en Caracas (@realDonaldTrump/TruthSocial)

Caine detalló también que en la operación fue alcanzado uno de los helicópteros militares de Estados Unidos, pero el aparato pudo regresar a la base. Para facilitar la incursión, la aviación estadounidense atacó las defensas antiaéreas venezolanas para que los helicópteros pudieran entrar en Caracas. Sin embargo, “uno de nuestros aparatos fue alcanzado, pero pudo seguir volando”. Caine destacó que toda la operación duró dos horas y 20 minutos.

Maduro y Cilia flores se rindieron ante las fuerzas de Estados Unidos (AP/ARCHIVO)

El presidente Donald Trump reveló que siguió la operación “literalmente como si hubiera visto un show televisivo”. Horas después de la captura, Trump anunció que “Estados Unidos gobernará Venezuela hasta que podamos llevar a cabo una transición pacífica, adecuada y juiciosa”. El mandatario estadounidense adelantó que permitirá la entrada de petroleras estadounidenses al país sudamericano: “Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero para el país”.

La Casa Blanca publicó fotos de Trump supervisando en directo la captura del dictador Maduro en Venezuela (@realDonaldTrump/Handout vía REUTERS)

La reacción inmediata en las calles de Caracas fue el miedo y la incertidumbre. La ciudad amaneció desierta, con filas ante supermercados y comercios que vendieron productos a través de rejas para evitar saqueos. Agentes policiales encapuchados, fuertemente armados, patrullaban la capital mientras el olor a pólvora se mantenía en varios barrios.

Venezuela fue bombardeada este sábado por la madrugada

Un grupo reducido de simpatizantes de Maduro se congregaron frente al palacio presidencial de Miraflores con retratos y banderas, mientras el gobierno venezolano denunciaba daños a civiles durante los bombardeos, sin presentar pruebas. El despliegue militar estadounidense en el Caribe permanece en estado de alerta, en un contexto marcado por la detención del líder venezolano y la promesa de una transición controlada por Washington.