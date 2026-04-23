El centro de Miami tendrá cierres viales por la realización de la Lexus Corporate Run: cuáles son las calles

La carrera anual "Lexus Corporate Run" se realizará este jueves en el centro de Miami y se aplicarán varios cierres viales para asegurar seguridad y el recorrido de los participantes. La maratón se realizará en el Bayfront Park. Video: Instagram @thecorporaterun

La carrera atlética corporativa Lexus Corporate Run se realizará este jueves en el centro de Miami, con varias calles cerradas para garantizar la seguridad y el recorrido de los participantes en el Bayfront Park. La carrera/caminata de 3.1 millas (5 km) arrancará a las 18:45 y tanto la salida como la meta estarán ubicadas en ese parque, de acuerdo al medio local Telemundo.

Según los organizadores del evento deportivo, este año se espera la participación de unas 18,000 personas. Antes del inicio, se implementarán cierres de calles.

Cambios en el tránsito y cierres de calles

Los ajustes en el tráfico comenzarán desde las 15:00 del jueves. En Biscayne Boulevard, el tránsito en dirección norte se desviará a dos carriles en dirección sur a partir de la calle SE 1, continuando hacia el norte hasta la calle NE 4, donde los vehículos podrán reincorporarse a los carriles habituales en dirección norte.

El cierre total de Biscayne Boulevard entre la calle SE 3 y la calle NE 6 se aplicará desde las 18:00 y permanecerá vigente hasta aproximadamente las 23:00. Además, habrá cierres progresivos de vías en el centro de Miami entre las 18:00 y las 20:00.

La carrera/caminata de 3.1 millas (5 km) arrancará a las 18:45 y tanto la salida como la meta estarán ubicadas en ese parque. Foto: Instagram @thecorporaterun

Cómo se lleva a cabo la carrera de Lexus Corporate Run

Los principiantes y caminantes participan en el evento, tomándose el tiempo que necesiten para completar el recorrido de 5 km, mientras que los corredores competitivos tienen la oportunidad de destacar entre sus compañeros y quizás liderar a su equipo corporativo hacia la victoria.

Recorrido de la carrera

El recorrido de la Lexus Corporate Run contempla las siguientes calles:

Hacia el sur por Biscayne Boulevard mediante los carriles en dirección norte hasta la calle SE 3.

mediante los carriles en dirección norte hasta la calle SE 3. Giro en U a la calle SE 2.

Hacia el oeste por la calle SE 2.

Hacia el norte por North River Drive .

. Al este por la calle NW 5.

Al norte por la avenida NW 6.

Al este por la calle NW 6.

Al sur por la avenida NW 5.

Al este por la calle NW 5.

Al norte por la avenida NW 4.

Al este por la calle NW 6.

Al sur por NW 3 Court.

Al este por la calle NW 3.

Finalmente, al sur por Biscayne Boulevard utilizando los carriles en dirección norte, con llegada en la calle NE 2.

Dónde colocar el dorsal del corredor

El dorsal debe situarse en la parte delantera del torso y mantenerse visible durante toda la carrera. Debe no doblar ni arrugar el dorsal para asegurar una correcta medición del tiempo.

No portar el dorsal puede derivar en la descalificación tanto del corredor como de su empresa del evento Corporate Run.

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