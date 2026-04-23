Estados Unidos

El centro de Miami tendrá cierres viales por la realización de la Lexus Corporate Run: cuáles son las calles

Un encuentro masivo de corredores provocará desvíos de tráfico y restricciones desde primeras horas de la tarde, con la expectativa de gran afluencia de público en calles principales

Guardar
La carrera anual "Lexus Corporate Run" se realizará este jueves en el centro de Miami y se aplicarán varios cierres viales para asegurar seguridad y el recorrido de los participantes. La maratón se realizará en el Bayfront Park. Video: Instagram @thecorporaterun

La carrera atlética corporativa Lexus Corporate Run se realizará este jueves en el centro de Miami, con varias calles cerradas para garantizar la seguridad y el recorrido de los participantes en el Bayfront Park. La carrera/caminata de 3.1 millas (5 km) arrancará a las 18:45 y tanto la salida como la meta estarán ubicadas en ese parque, de acuerdo al medio local Telemundo.

Según los organizadores del evento deportivo, este año se espera la participación de unas 18,000 personas. Antes del inicio, se implementarán cierres de calles.

Cambios en el tránsito y cierres de calles

Los ajustes en el tráfico comenzarán desde las 15:00 del jueves. En Biscayne Boulevard, el tránsito en dirección norte se desviará a dos carriles en dirección sur a partir de la calle SE 1, continuando hacia el norte hasta la calle NE 4, donde los vehículos podrán reincorporarse a los carriles habituales en dirección norte.

El cierre total de Biscayne Boulevard entre la calle SE 3 y la calle NE 6 se aplicará desde las 18:00 y permanecerá vigente hasta aproximadamente las 23:00. Además, habrá cierres progresivos de vías en el centro de Miami entre las 18:00 y las 20:00.

La carrera/caminata de 3.1 millas (5 km) arrancará a las 18:45 y tanto la salida como la meta estarán ubicadas en ese parque. Foto: Instagram @thecorporaterun
La carrera/caminata de 3.1 millas (5 km) arrancará a las 18:45 y tanto la salida como la meta estarán ubicadas en ese parque. Foto: Instagram @thecorporaterun

Cómo se lleva a cabo la carrera de Lexus Corporate Run

Los principiantes y caminantes participan en el evento, tomándose el tiempo que necesiten para completar el recorrido de 5 km, mientras que los corredores competitivos tienen la oportunidad de destacar entre sus compañeros y quizás liderar a su equipo corporativo hacia la victoria.

Recorrido de la carrera

El recorrido de la Lexus Corporate Run contempla las siguientes calles:

  • Hacia el sur por Biscayne Boulevard mediante los carriles en dirección norte hasta la calle SE 3.
  • Giro en U a la calle SE 2.
  • Hacia el oeste por la calle SE 2.
  • Hacia el norte por North River Drive.
  • Al este por la calle NW 5.
  • Al norte por la avenida NW 6.
  • Al este por la calle NW 6.
  • Al sur por la avenida NW 5.
  • Al este por la calle NW 5.
  • Al norte por la avenida NW 4.
  • Al este por la calle NW 6.
  • Al sur por NW 3 Court.
  • Al este por la calle NW 3.
  • Finalmente, al sur por Biscayne Boulevard utilizando los carriles en dirección norte, con llegada en la calle NE 2.

Dónde colocar el dorsal del corredor

El dorsal debe situarse en la parte delantera del torso y mantenerse visible durante toda la carrera. Debe no doblar ni arrugar el dorsal para asegurar una correcta medición del tiempo.

No portar el dorsal puede derivar en la descalificación tanto del corredor como de su empresa del evento Corporate Run.

<br>

Temas Relacionados

Lexus Corporate RunMiamiTránsito UrbanoCarreras AtléticasEstados Unidos Noticias

Últimas Noticias

El inicio de la temporada agrícola en El Salvador está marcado por incertidumbre climática

La nueva etapa productiva en el país presenta desafíos debido a las irregularidades de las lluvias, la influencia del fenómeno del Niño y ajustes en el acceso a insumos, según líderes del sector agrícola salvadoreño

El inicio de la temporada agrícola en El Salvador está marcado por incertidumbre climática

Nueva York prohíbe el uso de persianas metálicas opacas en locales comerciales desde julio

Establecimientos ajustan accesos utilizando estructuras abiertas mientras la ciudad impulsa mayor visibilidad y refuerza la seguridad nocturna

Nueva York prohíbe el uso de persianas metálicas opacas en locales comerciales desde julio

Luis von Ahn: El genio guatemalteco que hace historia entre los 33 visionarios de National Geographic

El científico y empresario centroamericano recibe un prestigioso reconocimiento internacional gracias a su trabajo con Duolingo y reCAPTCHA, herramientas que han ampliado el acceso a la tecnología educativa en todo el mundo

Luis von Ahn: El genio guatemalteco que hace historia entre los 33 visionarios de National Geographic

¿Se puede trabajar con visa de turista en Estados Unidos?: reglas y consecuencias que debes conocer

Las autoridades migratorias han reforzado los controles en frontera y advierten sobre sanciones severas ante cualquier incumplimiento del estatus permitido

¿Se puede trabajar con visa de turista en Estados Unidos?: reglas y consecuencias que debes conocer

La nueva realidad de los vuelos en Los Ángeles: más cancelaciones y mayores costos para pasajeros y aerolíneas

El incremento en las cancelaciones y los elevados precios del combustible están transformando la dinámica del aeropuerto internacional de la ciudad californiana, generando incertidumbre y nuevos desafíos para quienes dependen del transporte aéreo

La nueva realidad de los vuelos en Los Ángeles: más cancelaciones y mayores costos para pasajeros y aerolíneas

TECNO

Cinco errores comunes que no debes cometer al momento de comprar un nuevo celular

Cinco errores comunes que no debes cometer al momento de comprar un nuevo celular

Así es Alexa+: el asistente de IA que llega a España para responderte de manera personalizada

Qué preguntan mis hijos a Meta AI: así funciona la nueva supervisión en Instagram y Facebook

Los electrodomésticos que más energía consumen y que deberías desconectar luego de usarlos

Cuatro minutos fatales: el tiempo que necesita un ciberdelincuente para robar tu información y dinero

ENTRETENIMIENTO

El controversial programa Elita: el historial de polémicas que vuelve a estallar tras un intento de estrangulamiento en vivo

El controversial programa Elita: el historial de polémicas que vuelve a estallar tras un intento de estrangulamiento en vivo

¿Habrá una cuarta temporada de Euphoria? Su creador revela el futuro de los personajes

La muerte del investigador de OVNIs David Wilcock reaviva teorías de conspiración sobre una cadena de desapariciones

Taylor Swift lidera el ranking histórico de Spotify: los artistas, canciones y álbumes más escuchados

Acusan a la productora de MrBeast de acoso y discriminación tras el despido de una empleada por maternidad

MUNDO

El auge de la agroecología en África redefine la producción de alimentos en el continente

El auge de la agroecología en África redefine la producción de alimentos en el continente

El papa León XIV condenó la represión letal en Irán y reclama una “cultura de paz” frente a la guerra

El precio del petróleo sube y las bolsas europeas operaron con cautela en medio de las tensiones en Medio Oriente

La UE aprobó un préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania y nuevas sanciones a Rusia

Fuerzas antipandillas se desplegarán en Haití por etapas para restaurar la seguridad y enfrentar la crisis humanitaria