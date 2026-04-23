Estados Unidos

Estados Unidos alerta sobre bloqueos de tarjetas bancarias en el extranjero y ofrece recomendaciones clave

La planificación financiera adecuada resulta siempre esencial para evitar inconvenientes inesperados durante estadías en el exterior

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Mujer con expresión preocupada sosteniendo una tarjeta de crédito plateada mientras la inserta en un terminal de pago electrónico en una tienda.
El Departamento de Estado de EE.UU. advierte sobre posibles restricciones al uso de tarjetas de crédito y débito en el extranjero (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Departamento de Estado de Estados Unidos, principal organismo diplomático de Estados Unidos, emitió este jueves una advertencia a quienes planean viajar al extranjero y prevén utilizar tarjetas de crédito o débito como medio principal de pago.

Indicó que muchos viajeros estadounidenses han enfrentado dificultades para acceder a sus fondos en el exterior, escenario frecuente ante la expansión de los pagos digitales y la proliferación de plataformas financieras con limitaciones geográficas.

El organismo explicó que muchas aplicaciones de transferencia no funcionan fuera de Estados Unidos, ni ofrecen soporte internacional, lo que ha provocado incidentes recurrentes.

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Las aplicaciones de transferencia digital pueden no funcionar fuera de Estados Unidos, limitando el acceso a fondos de los viajeros

Por este motivo, recomendó a los viajeros verificar antes de partir que sus tarjetas bancarias tengan habilitación internacional y consultar con sus entidades emisoras sobre eventuales restricciones o bloqueos operativos en el destino seleccionado.

El comunicado oficial señaló la importancia de tener un plan de respaldo en caso de que las tarjetas principales sean rechazadas o bloqueadas.

El departamento aconseja contar con una segunda tarjeta y, de ser posible, llevar una cantidad de efectivo en la moneda local (por ejemplo, euros o yenes si el destino lo requiere), ya que en muchas regiones no todos los comercios aceptan pagos electrónicos y eventualmente pueden presentarse fallas en la red bancaria.

En caso de enfrentar problemas para acceder a fondos durante una estadía fuera del país, existen mecanismos oficiales como las transferencias bancarias internacionales y el uso de servicios tradicionales de envío de dinero a través de bancos internacionales reconocidos por autoridades como la Autoridad de Conducta Financiera.

En situaciones de emergencia, familiares o amigos pueden solicitar asistencia en la embajada o consulado para facilitar el envío de fondos, o para tramitar, si fuese necesario,préstamos especiales para repatriación o evacuación.

El gobierno estadounidense aclaró que estos préstamos solo se conceden en situaciones extremas —como desastres naturales, crisis políticas o emergencias de salud que impidan la permanencia segura— y su aprobación depende tanto de la evaluación del consulado como del cumplimiento de los requisitos legales dispuestos por la autoridad diplomática.

La creciente dependencia de medios digitales y aplicaciones de transferencia ha llevado a que algunos viajeros desconozcan las restricciones operativas de estos sistemas fuera del territorio estadounidense, lo cual puede producir situaciones de vulnerabilidad.

El departamento subrayó que no todas las infraestructuras bancarias internacionales están integradas a los sistemas estadounidenses y que, en varios países, existen regulaciones que pueden bloquear o restringir operaciones de tarjetas emitidas en Estados Unidos por razones de seguridad o de prevención de fraude.

En destinos con infraestructura financiera limitada o sujetos a sanciones, las posibilidades de utilizar tarjetas bancarias estadounidenses pueden verse reducidas e incluso prohibidas.

La autoridad recomendó informarse sobre las condiciones concretas del país de destino en los sitios web oficiales del gobierno de Estados Unidos y de bancos centrales del país receptor, así como consultar con los bancos emisores sobre requisitos y procedimientos para operar internacionalmente.

Recomendaciones para prevenir bloqueos y contratiempos financieros

Primer plano de una mano sosteniendo una tarjeta de crédito Mastercard junto a un terminal de pago con la pantalla 'Approving Transaction' en un supermercado.
Contar con un plan de respaldo financiero, como una segunda tarjeta o efectivo en moneda local, es crucial para evitar imprevistos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El departamento sugiere tomar varias precauciones antes de viajar al extranjero para evitar bloqueos o dificultades de acceso a fondos. Entre las principales medidas figuran: confirmar con anticipación la habilitación internacional de las tarjetas, activar avisos de viaje en la entidad emisora y conocer las políticas de comisiones y tasas de cambio aplicables en operaciones fuera de Estados Unidos.

El organismo también recomienda mantener actualizada la información de contacto con la entidad financiera a fin de agilizar la resolución de imprevistos y no depender solo de plataformas digitales, cuyo soporte fuera del país está restringido.

Aconseja además compartir los datos del itinerario y las formas de contacto con familiares o personas de confianza que puedan asistir en la gestión de envíos de dinero en caso de emergencia.

Como alternativas, el departamento considera que portar cheques de viajero o efectivo adicional puede ser útil en destinos con menor digitalización de pagos o donde la red bancaria presenta restricciones. Destacó la importancia de la preparación en los medios de pago para lograr seguridad financiera durante la permanencia fuera del país.

El gobierno estadounidense recordó que los viajeros pueden inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP), que facilita la recepción de alertas y comunicados de la embajada o el consulado correspondiente ante posibles cambios en la situación de seguridad, emergencias o cualquier incidente que afecte la estadía fuera de Estados Unidos.

Procedimientos de asistencia consular en emergencias

Vista superior de múltiples pasaportes, algunos abiertos mostrando sellos y visas, con aviones de juguete y líneas punteadas sobre un mapa mundial.
En caso de emergencia, familiares pueden gestionar asistencia a través de embajadas o consulados de EE.UU. en el exterior para enviar fondosv(Imagen Ilustrativa Infobae)

Ante casos en los que ciudadanos estadounidenses se queden sin recursos en el extranjero, el departamento cuenta con protocolos de asistencia a través de embajadas y consulados.

Estos organismos pueden informar sobre los pasos para recibir fondos del exterior, coordinar con familiares en Estados Unidos y, en escenarios extremos, gestionar préstamos de emergencia con obligación de reembolso.

Acceder a estas ayudas requiere la presentación de documentación que acredite identidad y situación de emergencia, así como la evaluación del caso por parte del equipo consular.

El departamento indicó que estos préstamos solo se otorgan cuando no existen alternativas privadas y que su devolución está sujeta a las normativas vigentes de la autoridad diplomática.

Las autoridades remarcaron la necesidad de planificar los aspectos financieros del viaje internacional y de informarse sobre las restricciones de cada medio de pago.

Para consultas adicionales, los viajeros pueden dirigirse a la embajada o el consulado de Estados Unidos en el país de destino, o consultar la información actualizada en las páginas oficiales del Departamento de Estado sobre restricciones y procedimientos de emergencia.

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