Los Ángeles propone reducir la velocidad en zonas escolares a 24 kilómetros por hora

El cambio en los límites de velocidad responde a recientes accidentes viales con resultados fatales cerca de escuelas (Captura de video: NBC Los Angeles).

La ciudad de Los Ángeles analiza ampliar el límite de velocidad reducido a 24 km/h (15 mph) en las zonas escolares pertenecientes al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD). La iniciativa, que podría implementarse en más de 200 escuelas para el ciclo escolar 2026-2027, tiene como objetivo reforzar la seguridad durante los horarios de entrada y salida de los estudiantes para reducir los accidentes viales.

En la actualidad, el límite estándar en zonas escolares de Los Ángeles es de 40 km/h (25 mph); sin embargo, en numerosos centros educativos ya se aplica una restricción de 24 km/h (15 mph) durante la presencia de menores, tras una serie de incidentes recientes que resultaron en víctimas fatales.

La medida establece que, de aprobarse, el nuevo límite se aplicará de manera homogénea en los centros educativos. Asimismo, según NBC Los Angeles, el financiamiento para la señalización y los costos operativos provendrá de fondos ya asignados a través de la Medida M, un mecanismo económico para proyectos de transporte en la ciudad.

Actualmente, el límite en zonas escolares de Los Ángeles es de 40 km/h, pero muchos centros ya aplican la restricción de 24 km/h (Los Angeles Department of Transportation - LADOT).

Un antecedente trágico y un llamado a la acción

En 2023, un accidente ocurrido en las inmediaciones de la escuela primaria Hancock Park, en la zona de Mid-Wilshire de Los Ángeles, expuso la gravedad de la seguridad vial en entornos escolares.

Una mujer de 35 años falleció y su hija de seis años fue hospitalizada en estado crítico tras ser atropelladas por un conductor mientras cruzaban hacia el establecimiento. El responsable, de 30 años, luego impactó contra un edificio de apartamentos en el cruce de Ogden Drive y Colgate Avenue, informó Fox News Los Angeles.

A partir de este hecho, de acuerdo con NBC Los Angeles, se intensificaron las iniciativas que habían comenzado en 2016 para reforzar la seguridad vial en la ciudad.

La seguridad vial en entornos escolares de Los Ángeles se convirtió en prioridad tras el trágico accidente en 2023 en Hancock Park (Captura de video: NBC Los Angeles)

Colisiones de tráfico: principal causa de muerte infantil en Los Ángeles

En Los Ángeles, cada año mueren en promedio más de 75 personas por colisiones viales en las carreteras del condado. Estos siniestros constituyen la principal causa de muerte en menores de 2 a 14 años y la segunda para jóvenes de 15 a 25 años, según cifras del Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT).

Los estudiantes en edad escolar representan cerca del 20% de las víctimas fatales o gravemente heridas al desplazarse a pie o en bicicleta en la ciudad. Además, aproximadamente el 56% de los accidentes mortales o con lesiones graves se concentra en un radio de 400 metros, reportó NBC Los Angeles y LADOT.

Otras iniciativas para la seguridad escolar en Los Ángeles

Las autoridades de Los Ángeles impulsan iniciativas complementarias a la reducción del límite de velocidad para fortalecer la seguridad de los estudiantes, entre ellas destaca el programa Safe Routes to School (Rutas Seguras a la Escuela), desarrollado por el Departamento de Transporte de Los Ángeles (LADOT) en coordinación con el LAUSD.

La estrategia contempla la instalación de señalización, la mejora de pasos peatonales y la adecuación de áreas de ascenso y descenso, junto con campañas educativas orientadas a estudiantes y familias sobre seguridad vial. De acuerdo con el LADOT, la meta es crear entornos escolares más seguros y accesibles con la participación de organizaciones comunitarias y fuerzas de seguridad en la ejecución de estas acciones.

LADOT instala extensiones de acera y cruces peatonales visibles para mejorar la seguridad vial (Los Angeles Department of Transportation - LADOT).

Este programa se enmarca en una iniciativa aún más amplia en la ciudad denominada Vision Zero, cuyo objetivo es eliminar por completo las muertes causadas por accidentes de tráfico en las carreteras no incorporadas del condado de Los Ángeles antes de 2035.

Para alcanzar esta meta, las autoridades elaboraron un Plan de Acción que guía los esfuerzos para mejorar la seguridad vial en las comunidades del condado que no están integradas a ninguna ciudad.