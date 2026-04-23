Estados Unidos

Un tiroteo deja un fallecido en una zona residencial de Hollywood, Los Ángeles

Las autoridades encontraron el cuerpo esta mañana en el altercado, restringieron el acceso al sector y recabaron testimonios de los vecinos.

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Un conductor murió tras un tiroteo registrado en la noche del miércoles 22 de abril de 2026 en una comunidad residencial de Hollywood, Los Ángeles, según confirmó el canal local Local 10 News. Foto: Local 10 News
Un conductor murió tras un tiroteo registrado en la noche del miércoles 22 de abril de 2026 en una comunidad residencial de Hollywood, Los Ángeles, según confirmó el canal local Local 10 News. Foto: Local 10 News

Un conductor murió tras un tiroteo registrado en la noche del miércoles 22 de abril de 2026 en una comunidad residencial de Hollywood, Los Ángeles, según confirmó el canal local Local 10 News.

El cuerpo fue hallado la mañana del jueves en Ferragut Street, donde la policía inició una investigación luego de recibir llamadas de emergencia.

Un residente del área indicó a Local 10 News que presenció el altercado y grabó a uno de los primeros agentes que llegó, quien portaba el arma. El testigo detalló que dos vehículos estaban estacionados juntos cuando empezó la discusión que precedió a los disparos. Añadió que uno de los conductores logró huir, mientras el otro quedó tendido en la vía.

La policía acordonó el sitio y recolectó pruebas mientras los agentes documentaban la escena.

La policía acordonó el sitio y recolectó pruebas mientras los agentes documentaban la escena. Foto: Local 10 News.
La policía acordonó el sitio y recolectó pruebas mientras los agentes documentaban la escena. Foto: Local 10 News.

Reacción de vecinos y operativo policial

Ferragut Street permaneció cerrada durante el procedimiento, y la oficina del médico forense retiró el cuerpo en la mañana del jueves, de acuerdo con el reporte del medio. Hasta el momento, las autoridades no han revelado información adicional sobre lo sucedido.

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