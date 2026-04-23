Estados Unidos

El caso Nancy Guthrie llega a un momento crucial mientras todos esperan el informe forense

La inminente revelación de los resultados de laboratorio genera nerviosismo y esperanza entre quienes buscan justicia y respuestas en un proceso marcado por la incertidumbre

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Tensiones entre el FBI y el Departamento del Sheriff de Pima retrasaron el análisis del cabello al enviarlo primero a un laboratorio privado de Florida (REUTERS/Rebecca Noble)
Tensiones entre el FBI y el Departamento del Sheriff de Pima retrasaron el análisis del cabello al enviarlo primero a un laboratorio privado de Florida (REUTERS/Rebecca Noble)

Un análisis genético clave podría demorar varios meses en el caso Nancy Guthrie, según han afirmado expertos, aunque existen factores que podrían acelerar los resultados y aportar pistas sobre la desaparición de la madre de Savannah Guthrie.

El FBI recibió el cabello para pruebas de ADN después de que el Departamento del Sheriff del condado de Pima lo enviara inicialmente a un laboratorio privado en Florida, lo que generó tensiones entre las agencias y retrasó la investigación sobre el presunto secuestro ocurrido en el norte de Tucson hace más de ochenta días, informó Fox News Digital.

Actualmente, más de USD 1,2 millones de recompensa permanecen sin ser reclamados mientras las autoridades intentan determinar a quién pertenece el cabello y si se trata de un posible sospechoso, según el mismo medio.

La duración de la espera para conocer los resultados está condicionada por dificultades técnicas asociadas al análisis de una muestra sin raíz visible, explicó CeCe Moore, especialista en genealogía genética de Parabon Nanolabs, Virginia, a Fox News Digital.

Las pruebas realizadas sobre la muestra han avanzado poco, pese a que ya han transcurrido más de once semanas desde la desaparición de Nancy Guthrie, de 84 años y madre de una reconocida presentadora de televisión en Estados Unidos.

Dos imágenes infrarrojas de vigilancia muestran a una persona encapuchada, vestida con chaqueta y pantalones, caminando en un entorno oscuro
El FBI analiza un cabello hallado en la casa de Nancy Guthrie para avanzar en la investigación de su desaparición (FBI)

Según Fox News Digital, el cabello fue enviado inicialmente al laboratorio privado DNA Labs International, en Florida, decisión tomada por el sheriff local pese a que el FBI había solicitado analizarlo con su propia tecnología desde hacía dos meses.

Finalmente, la muestra fue transferida al FBI, pero la incertidumbre persiste, ya que no está claro si el cabello pertenece a la persona responsable del secuestro o a alguien cercano a la familia.

El análisis del cabello y la estrategia de identificación genética

Ben Williamson, subdirector de asuntos públicos del FBI, indicó al medio estadounidense que la agencia solicitó analizar el ADN hace dos meses utilizando la tecnología habitual, pero el sheriff local optó por enviarlo a un laboratorio privado. Williamson aseguró que cualquier avance será comunicado tan pronto como sea apropiado.

CeCe Moore señaló que, en su experiencia, estos procesos suelen requerir meses, aunque la urgencia del caso podría acelerar los resultados.

Añadió que existe un componente de azar, ya que en ocasiones se necesitan varios intentos para obtener un perfil de ADN utilizable.

Las autoridades mantienen una recompensa de más de USD 1,2 millones para quien aporte datos sobre el paradero de Nancy Guthrie (FBI/ZUMA Press Wire)
Las autoridades mantienen una recompensa de más de USD 1,2 millones para quien aporte datos sobre el paradero de Nancy Guthrie (FBI/ZUMA Press Wire)

Moore explicó que la ausencia de raíz en la muestra complica el análisis, pero tecnologías recientes permiten construir un perfil SNP con mayor rapidez, facilitando la identificación a través de genealogía genética investigativa (IGG).

Este método combina perfiles de ADN con búsqueda tradicional, cruzando datos genéticos, registros públicos y otras fuentes para generar pistas.

Tecnología forense, laboratorios y antecedentes

El laboratorio Astrea Forensics, con sede en San Francisco y reconocido por colaborar con el FBI en el caso del asesino serial de Long Island, Rex Heuermann, podría intervenir también en la investigación Guthrie, según Fox News Digital.

Pruebas similares con cabellos sin raíz permitieron, décadas después, identificar y encarcelar a Heuermann, quien recientemente aceptó su culpabilidad y enfrenta múltiples cadenas perpetuas.

La investigación de la desaparición de Nancy Guthrie emplea genealogía genética investigativa, una técnica que ha ganado relevancia internacional por su capacidad para identificar sospechosos mediante el análisis de ADN combinado con recursos genealógicos y bases públicas.

La investigación Guthrie utiliza genealogía genética investigativa, técnica clave en casos internacionales de identificación de sospechosos mediante ADN (REUTERS/Rebecca Noble)
La investigación Guthrie utiliza genealogía genética investigativa, técnica clave en casos internacionales de identificación de sospechosos mediante ADN (REUTERS/Rebecca Noble)

El resultado central depende de si la muestra corresponde o no al responsable del secuestro. Moore puntualizó a Fox News Digital que el avance del caso está atado a que el cabello pertenezca realmente al secuestrador y no a otra persona que haya visitado la vivienda o transferido accidentalmente la muestra.

Por el momento, la familia mantiene activa una recompensa de más de USD 1,2 millones para quienes aporten información relevante sobre el paradero de Nancy Guthrie. El teléfono habilitado por el FBI para recibir datos sobre el caso es 1-800-CALL-FBI.

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