La ciudad de Filadelfia ofrecerá viajes gratuitos en subte luego de los partidos del Mundial 2026

Filadelfia ofrece viajes gratuitos en la línea B de metro de SEPTA para todos los asistentes a partidos del Mundial 2026 en el Lincoln Financial Field (Imagen Ilustrativa Infobae)

Filadelfia implementará un mecanismo inédito para los aficionados que asistan a la Copa Mundial de la FIFA 2026: ofrecerá viajes gratuitos en metro de regreso a casa tras cada partido celebrado en el Lincoln Financial Field. Esta medida, anunciada días después de que Nueva Jersey hiciera público un plan tarifario restrictivo para la misma competencia, representa un giro significativo en la experiencia de los asistentes y marca una clara diferencia en la organización del evento entre ambas ciudades.

La propuesta surge de un acuerdo entre Airbnb y el comité organizador local, Philadelphia Soccer 2026, con el objetivo de facilitar los desplazamientos de los hinchas y garantizar un retorno seguro tras los encuentros. La iniciativa se centra en la línea B de SEPTA —la antigua Broad Street Line—, principal eje del transporte subterráneo que conecta el estadio con los barrios residenciales y zonas de alojamiento temporario.

El acuerdo establece que, una vez concluido cada uno de los seis partidos que se disputarán en el Lincoln Financial Field durante junio y julio, los usuarios podrán acceder sin costo a los trenes de la línea B. La gratuidad comenzará en el descanso de cada encuentro y se extenderá durante dos horas después del pitazo final. Este beneficio está diseñado para cubrir el grueso de la salida de espectadores, respondiendo tanto a necesidades logísticas como de seguridad.

La alianza entre Airbnb y Philadelphia Soccer 2026 facilita el retorno seguro y sin costo de los hinchas tras cada encuentro de la Copa Mundial de la FIFA (Imagen Ilustrativa Infobae)

La colaboración entre Airbnb y Philadelphia Soccer 2026 representa una alianza estratégica para el desarrollo de la ciudad como anfitriona del Mundial. Airbnb, plataforma líder de alojamientos temporarios, busca garantizar que quienes utilicen sus servicios cuenten con un viaje directo y gratuito entre el estadio y sus residencias. Por su parte, el comité organizador local ve en este acuerdo una oportunidad para mejorar la movilidad urbana y posicionar a Filadelfia como una sede moderna y acogedora para visitantes nacionales e internacionales.

El convenio refuerza la apuesta de Filadelfia por presentarse como una ciudad orientada al visitante, donde la infraestructura y la hospitalidad van de la mano. El acceso gratuito al metro para quienes asistan a los partidos apunta tanto a turistas como a residentes, promoviendo un ambiente festivo y seguro en los desplazamientos masivos que genera un evento de esta magnitud.

Filadelfia será el escenario de seis partidos del torneo: cinco de la fase de grupos y uno correspondiente a los octavos de final. Todos tendrán lugar en el Lincoln Financial Field, uno de los recintos deportivos más emblemáticos de la ciudad. La programación de los encuentros se distribuye entre junio y julio, periodo en el que se espera una afluencia récord de visitantes y una ocupación hotelera excepcional.

El comité organizador ha dispuesto un operativo especial para los días de partido, con el objetivo de garantizar el flujo de personas entre el estadio y los principales puntos de la ciudad. Las fechas seleccionadas y la asignación de partidos convierten a Filadelfia en uno de los centros neurálgicos del Mundial, con una agenda que combinará fútbol de alto nivel y propuestas de entretenimiento para los aficionados.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, subrayó la importancia de la industria deportiva en el estado y su impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos. En un comunicado oficial, destacó: «El deporte es un gran negocio aquí en Pensilvania y una parte fundamental de lo que hace de nuestro estado un lugar excelente para vivir y visitar». Shapiro informó que su administración ha invertido millones de dólares para asegurar el funcionamiento adecuado de los trenes de SEPTA, considerando el año excepcional que enfrentará la ciudad en materia deportiva.

La declaración del gobernador refuerza la visión estratégica del gobierno estatal respecto al deporte como motor de desarrollo económico y social. La inversión en infraestructura de transporte no solo responde a la coyuntura del Mundial, sino que busca consolidar una red eficiente y sostenible para el futuro de Filadelfia y su área metropolitana.

Durante los partidos, SEPTA desplegará un operativo especial que incluye el funcionamiento de su tradicional tren exprés deportivo, que complementará el servicio regular de la línea B. Estos trenes exprés circularán cada 10 minutos aproximadamente, facilitando la evacuación rápida y ordenada de los asistentes al estadio. La frecuencia reforzada y la gratuidad del servicio en los horarios clave forman parte de una estrategia integral para evitar aglomeraciones y mejorar la experiencia de los hinchas.

Además, SEPTA mantendrá su tarifa regular de 2,90 dólares para el resto de los traslados relacionados con los partidos, evitando incrementos especiales que sí se han dado en otras ciudades anfitrionas. La combinación de tarifas accesibles y servicios gratuitos posiciona el transporte público de Filadelfia como uno de los más competitivos y amigables para el visitante durante la Copa Mundial.

Filadelfia se posiciona como sede ejemplar de la Copa Mundial al evitar restricciones y altos precios, a diferencia de Nueva Jersey y otras ciudades anfitrionas (REUTERS/Eduardo Munoz)

A diferencia de Filadelfia, NJ Transit —el sistema de transporte público de Nueva Jersey— anunció que solo pondrá a la venta 40.000 boletos de ida y vuelta a 150 dólares cada uno para los trayectos al MetLife Stadium durante los ocho partidos programados en ese recinto. Según declaraciones de Kris Kolluri, presidente de NJ Transit, una vez agotados los boletos no se ofrecerán más opciones de transporte, limitando la capacidad y encareciendo el acceso para miles de asistentes. Este modelo tarifario ha sido objeto de controversia y críticas, en contraste con la política adoptada en Filadelfia.

La diferencia en la gestión de los servicios de transporte entre ambas ciudades refleja enfoques opuestos respecto a la accesibilidad y la movilidad durante el evento. Mientras Filadelfia prioriza el acceso universal y la seguridad de los desplazamientos, Nueva Jersey opta por un sistema restringido y de alto costo para el usuario.

Filadelfia introduce además otras diferencias notables respecto a otras sedes del Mundial en Estados Unidos. A diferencia de Boston y Nueva York, el Lincoln Financial Field no prohíbe las reuniones previas a los partidos, permitiendo que los aficionados celebren y compartan antes de ingresar al estadio. Esta disposición refuerza la imagen de una ciudad hospitalaria y flexible, dispuesta a adaptarse a la cultura futbolística internacional y a las expectativas de los visitantes.