La comunidad educativa de Luisiana sigue conmocionada por la pérdida de niños en el tiroteo

La reciente tragedia conmocionó a la comunidad educativa de Johnnie L. Cochran Head Start, donde varios de los niños asistían al preescolar (AP Photo/Gerald Herbert)

Un hombre mató a tiros a ocho niños en la ciudad estadounidense de Shreveport, Louisiana, la mañana del domingo 19 de abril, en lo que las autoridades describieron como el tiroteo masivo más grave registrado en el país desde enero de 2024.

El agresor, Shamar Elkins, de 31 años, era el padre de siete de las víctimas y primo de la octava, según informó la policía local al medio CNN. Tras una persecución, Elkins fue abatido por la policía y las investigaciones sobre su muerte están a cargo de la Policía Estatal de Louisiana.

La lista de víctimas fue divulgada por la oficina del forense de Caddo Parish, que identificó a los ocho niños por nombre y edad: Jayla Elkins (3), Shayla Elkins (5), Kayla Pugh (6), Layla Pugh (7), Markaydon Pugh (10), Sariahh Snow (11), Khedarrion Snow (6) y Braylon Snow (5), confirmó el forense. Las edades de los fallecidos oscilan entre los 3 y los 11 años, contradiciendo estimaciones previas que situaron la edad máxima en catorce años.

El ataque, definido como “doméstico en naturaleza” por el cabo Chris Bordelon de la policía de Shreveport en declaraciones a CNN, tuvo lugar en tres residencias distintas: dos ubicadas en West 79th Street y una en Harrison Street, según detalló Bordelon durante una conferencia de prensa transmitida por KSLA.

La masacre de Shreveport, Louisiana, dejó ocho niños muertos a manos de Shamar Elkins, en el tiroteo más grave de 2024 en Estados Unidos (REUTERS)

Bordelon precisó que la esposa del agresor, madre de la mayoría de los niños, fue la primera en ser atacada y se encuentra en estado muy grave; otra mujer, madre de una de las víctimas, también resultó con lesiones que amenazan su vida.

Tras los hechos, Elkins robó un vehículo y trató de darse a la fuga, lo que desencadenó una persecución policial que terminó con su muerte a manos de las fuerzas de seguridad, según el reporte policial.

La tragedia impactó de lleno a la comunidad educativa, particularmente al preescolar Johnnie L. Cochran Head Start, donde asistían varios de los menores. La docente Angela Hall relató ante Associated Press cómo la ausencia de Braylon Snow, recientemente cumplidos 5 años, fue notada de inmediato por sus compañeros en la habitual ronda matinal.

Hall, consternada, optó por mantener la rutina de la clase: “No estoy en condiciones de atender a mis niños ahora, siento que necesito un momento de silencio y oración”. La educadora recordó a Braylon como un “pequeño alegre” y un alumno participativo.

El testimonio de Hall da cuenta del vacío en el aula tras el fallecimiento de Braylon, quien había aprendido a escribir su nombre y mostraba una creciente independencia en clase. La docente mencionó que, días antes de la tragedia, había destacado ante la madre del pequeño sus progresos y su buena conducta.

Asimismo manifestó que, al enterarse de la noticia el domingo, se quebró emocionalmente y recurrió a la fe para intentar sobrellevar la pérdida. “Solo pido que nos dé fuerza”, expresó la maestra en Associated Press.

Las edades de las víctimas del tiroteo en Shreveport oscilaron entre los 3 y los 11 años, según la oficina del forense de Caddo Parish (Quickie)

Tiroteo masivo más letal desde 2024 y el trauma para Shreveport

Este caso eleva a 15 el número acumulado de homicidios en lo que va del año en Shreveport y el condado de Caddo, según la oficina del forense citada por CNN.

La ciudad, ubicada a 400 kilómetros al noroeste de Baton Rouge y con unos 180.000 habitantes, registra una tasa significativa de crímenes vinculados a la violencia doméstica. El concejal Grayson Boucher indicó que más del 30% de los asesinatos en la localidad tienen ese origen.

El Archivo de la Violencia Armada (Gun Violence Archive), que define un tiroteo masivo como aquel con al menos cuatro personas baleadas excluyendo al agresor, contabiliza 114 sucesos de este tipo en Estados Unidos en lo que va de 2026. Niños, familias y educadores de Shreveport fueron especialmente afectados debido a la magnitud y el carácter familiar de la tragedia.

Las autoridades locales y estatales han definido la escena como “horrible”. La consejera municipal Tabatha H. Taylor rompió en llanto durante una declaración pública el domingo: “Le pido a la comunidad, a los consejeros, a todos los especialistas en salud mental, que nos ayuden. Necesitamos acompañamiento para las familias y para nuestra ciudad”.

Por su parte, el jefe de policía de Shreveport, Wayne Smith, admitió no encontrar palabras para describir el impacto: “No logro imaginar cómo algo así puede ocurrir”.

El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Mike Johnson, representante federal por el área de Shreveport, calificó los homicidios como “una tragedia desgarradora”, transmitiendo condolencias públicas en un comunicado.

El trauma sobrepasa los límites del barrio Cedar Grove, donde ocurrió el crimen. Al respecto, el alcalde Tom Arceneaux declaró: “Estos son los momentos que dejan una huella permanente —en nuestros corazones, en nuestra mente y en nuestro sentido de seguridad—”.

Las autoridades de Louisiana confirmaron que el número de homicidios en Shreveport y el condado de Caddo asciende a 15 en 2024, con alto vínculo a violencia doméstica (Instagram)

Comunidad educativa: entre la consternación y el duelo

La reacción entre los educadores fue inmediata y visceral. La maestra Angela Hall, referente para los niños de preescolar en el Johnnie L. Cochran Head Start, relató en Associated Press su dificultad para transmitir la noticia a los integrantes de la sala: “Cada día los niños buscan a sus amigos ausentes para darles la bienvenida, pero hoy faltaba Braylon”.

La proximidad de la ceremonia de graduación, planeada para el mes entrante, contrasta con el luto repentino en el colegio. Hall, pianista en una iglesia baptista, había compuesto una canción para la jornada, preparando a los alumnos —incluido Braylon— para la transición al jardín de infantes. “Braylon no me daba problemas”, le dijo a la madre del menor días atrás.

Entre los testimonios recopilados por Associated Press, la historia de Hall revela la dimensión emocional de la tragedia más allá de las cifras. Y sobre la fortaleza de toda la comunidad educativa, expresó: “Los hijos de mis padres se convierten en mis propios hijos”.

La respuesta institucional incluyó llamados urgentes de apoyo psicológico, con declaraciones públicas de funcionarios locales, educadores y líderes nacionales (REUTERS/Arafat Barbakh)

El superintendente Keith Burton del sistema escolar de Caddo Parish definió el momento como una carga que recae sobre educadores y primeros respondedores, urgiendo a apoyar a los niños y familias que atraviesan el duelo.