Estados Unidos

Nueva muerte de personas por mordedura de serpiente de cascabel en California

El recuento estatal de decesos por ataques de serpientes superó el promedio habitual, en un contexto donde expertos y organismos advierten sobre la anticipación de la temporada y la intensificación de encuentros con estos reptiles

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Una serpiente de cascabel de color beige y marrón, enrollada en la arena, con la cabeza levantada y la lengua negra y bífida fuera, mostrando su cola con el cascabel
Una mujer fallece en California tras ser mordida por serpiente en una finca rural, en la tercera muerte registrada este año en el estado. (Reuters)

Una nueva mujer falleció en California tras tres mordeduras de serpiente mientras se encontraba por una finca rural en Redwood Valley, una localidad no sumada del condado de Mendocino, de acuerdo a las autoridades, citadas por el diario local Los ángeles Times.

Hasta el momento, es la tercera mujer que fallece en California durante una temporada de serpientes inusual. De acuerdo a las autoridades sanitarias federales, fallecen de media cinco personas en todo el país a causa de las mordeduras de serpientes venenosas cada año.

La temporada de serpientes se adelantó dado que hay un patrón meteorológico inusual con fuertes lluvias y un calor intenso. Si bien la Oficina del Sheriff del condado de Mendocino no brindó información sobre la especie que causó el fallecimiento de la mujer, las serpientes de cascabel son las más venenosas del condado, según el Distrito de Conservación de Recursos del condado.

Serpiente de cascabel Mohave, con cuerpo claro y patrones de diamante, enrollada sobre roca rojiza en el desierto. Su cola oscura termina en un sonajero claro
Las autoridades de Mendocino confirman que la víctima murió dos días después de recibir tres mordeduras de serpiente y ser tratada en un hospital local. (Freepik)

Luego de recibir tres mordeduras de serpiente, la mujer, cuya identidad no ha sido revelada por las autoridades, fue trasladada por su familia a un hospital, donde recibió tratamiento, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del condado de Mendocino. Su estado de salud se deterioró. Falleció a causa de sus heridas y fue declarada muerta en el hospital dos días después, según informaron fuentes de la misma oficina.

Según datos del Sistema de Control de Envenenamientos del estado de California, en los tres primeros meses de 2026 se contabilizaron setenta y siete llamadas por mordeduras de serpiente de cascabel, cuando el promedio anual oscila entre entre 290 y 390 incidentes.

Las autoridades federales sanitarias, citadas por Los Ángeles Times, indican que aunque aproximadamente ocho mil personas sufren mordeduras de serpientes venenosas cada año en Estados Unidos, solo unas cinco mueren por esa causa en un periodo equivalente. Esta mujer es la tercera persona que fallece en California en lo que va del año debido a un ataque de serpiente, superando el promedio habitual para la estación.

Las serpientes de cascabel y los riesgos locales

El Distrito de Conservación de Recursos del condado de Mendocino confirmó que las serpientes de cascabel son las únicas especies venenosas locales. Aunque no se especificó la variedad responsable, la Universidad de California, institución académica pública, identifica seis especies comunes en el estado: la del Mojave, la del Pacífico Norte, la roja, la sidewinder, la moteada y la de espalda de diamante occidental.

Estas serpientes muerden para someter a sus presas o en defensa propia, inyectando toxinas que pueden resultar letales si el tratamiento se retrasa.

Primer plano de una serpiente de cascabel enroscada en el suelo arenoso, con su cabeza visible y la lengua bífida fuera, y su cascabel a la vista.
La Universidad de California identifica seis especies de serpientes de cascabel en el estado, entre ellas la del Mojave y la de espalda de diamante occidental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La actividad de estos animales se adelantó este año: desde marzo, un mes antes del inicio tradicional de la temporada alta —que se extiende de abril a octubre— se han registrado incidentes como el ocurrido este mes en Ventura, cerca del campus de la Universidad Estatal de California en Channel Islands, donde una persona resultó con heridas leves.

El 18 de abril, en Palos Verdes Estates, una mujer sufrió una mordedura mientras recogía flores en Paseo Del Campo, según el Departamento de Policía de Palos Verdes Estates. El informe de Los ángeles Times señala que, pese al incremento de encuentros, las muertes por mordedura siguen siendo poco frecuentes.

Recomendaciones y consejos de expertos

Greg Pauly, conservador de herpetología del Museo de Historia Natural del Condado de Los ángeles, aconseja: “Deja al menos un metro de distancia con las serpientes de cascabel, y más si son ejemplares grandes. Mantén la distancia, haz unas cuantas fotos para subirlas a una plataforma científica comunitaria como iNaturalist y, a continuación, deja que tanto tú como la serpiente sigan su camino”.

Para reducir el riesgo, expertos recomiendan permanecer en sendas señalizadas, vigilar dónde se pisa y revisar troncos o rocas antes de sentarse. Si ocurre una mordedura, se debe llamar de inmediato al 911 y a la línea directa del Sistema de Control de Envenenamientos del estado de California al (800) 222-1222 para recibir asistencia profesional.

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