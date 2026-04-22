Nueva York exige a Gemini y Coinbase devolver ganancias y pagar multas por apuestas no reguladas

La Fiscalía General de Nueva York demanda a Gemini y Coinbase por operar sin licencia mercados de apuestas y predicción de eventos en línea

La Fiscalía General de Nueva York inició acciones legales contra las plataformas digitales Coinbase y Gemini, acusándolas de operar mercados de predicción de eventos sin contar con la licencia exigida por la normativa estatal.

Esta acción judicial podría derivar en la obligación de devolver las ganancias, pagar compensaciones a los usuarios y afrontar sanciones que, según el escrito de la fiscalía, podrían triplicar los ingresos generados por las actividades consideradas ilícitas.

El órgano acusador sostiene que ambas empresas permitieron apostar dinero real en eventos inciertos, como partidos deportivos, elecciones y ceremonias de premiación, a individuos mayores de dieciocho años, pese a que la legislación de Nueva York fija los veintiún años como edad mínima para el juego deportivo legal.

El análisis de la fiscalía sostiene que los mercados de predicción ofrecidos por Gemini y Coinbase se ajustan a la definición legal de apuestas, pues involucran el desembolso de dinero sobre resultados que escapan al control del usuario.

De acuerdo con la nota de prensa oficial del ministerio público estatal, ambas plataformas operaban sin la autorización de la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York, lo que representa una infracción directa a la regulación vigente del sector y conlleva la evasión de obligaciones fiscales establecidas por la normativa local.

En la demanda se detalla que las compañías facilitaron el acceso a estos mercados a personas a partir de los dieciocho años, en contradicción con el marco legal que exige como requisito mínimo tener veintiún años para participar en apuestas deportivas reguladas.

Este aspecto fundamenta la acusación de exponer a usuarios jóvenes a prácticas de juego que pueden inducir a la adicción, sin implementar controles efectivos para evitar este riesgo.

En respuesta a la pregunta central que plantea el caso, la Fiscalía General de Nueva York argumenta que tanto Coinbase como Gemini habrían infringido la legislación estatal al permitir y promover apuestas en eventos deportivos y políticos sin licencia, facilitando la participación de mayores de 18 años en actividades reservadas legalmente a mayores de 21 años.

La fiscalía afirma que estas acciones vulneran la normativa sobre juegos de azar y suponen un riesgo para la salud pública, solicitando al tribunal la devolución de las ganancias, compensaciones a los afectados y multas que, de acuerdo con el escrito oficial, podrían alcanzar el triple de las sumas obtenidas por las plataformas.

Argumentaciones legales y omisión de licencia estatal

Las autoridades acusan a Gemini y Coinbase de facilitar apuestas en deportes, elecciones y premios sin cumplir con la regulación estatal vigente (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía General fundamenta su caso en que los denominados mercados de predicción ofertados por ambas plataformas constituyen una modalidad de juego prohibida, dado que se apoyan en el azar y no en la habilidad o el conocimiento del usuario.

El escrito judicial subraya que ni Coinbase ni Gemini gestionaron la autorización necesaria ante la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York, autoridad responsable de regular el sector y otorgar las licencias pertinentes para la explotación de apuestas y juegos similares.

De acuerdo con el ministerio público, esta omisión situó a las empresas fuera del marco legal, permitiendo el desarrollo de actividades de juego sin cumplir con las obligaciones fiscales, los controles de edad ni los procedimientos de verificación de identidad requeridos por la legislación estatal.

La fiscalía destaca que la ausencia de mecanismos de protección incrementa la vulnerabilidad de los usuarios jóvenes frente a prácticas que pueden derivar en trastornos de adicción.

Impacto sanitario y social de las apuestas sin control

Los informes citados alertan sobre el impacto en la salud mental y financiera de permitir apuestas sin restricciones a menores de 21 años (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

El enfoque de la acusación se amplía para incluir el impacto social y sanitario de estas prácticas. Letitia James declaró a The New York Times que los mercados de predicción de Gemini y Coinbase constituyen en realidad sistemas de apuestas ilegales, diseñados sin salvaguardias suficientes y que exponen a los jóvenes a plataformas con un alto potencial adictivo.

La demanda incorpora referencias a estudios de los Institutos Nacionales de la Salud, agencia federal de investigación médica de Estados Unidos, que advierten sobre la correlación entre la exposición temprana al juego y el aumento del riesgo de padecer ansiedad, depresión y dificultades económicas.

Se cita además un informe de la Asociación Americana de Psicología, organización profesional, que señala que un 32 % de las personas diagnosticadas con trastorno del juego ha presentado ideación suicida, cifra utilizada por la fiscalía para ilustrar la gravedad del problema.

Los documentos judiciales subrayan que, al no cumplir con las restricciones de edad y permitir el acceso a jóvenes de 18 a 20 años, las plataformas investigadas incrementaron el riesgo de que este grupo desarrolle conductas adictivas, agravando el impacto negativo tanto en la salud mental como en la estabilidad financiera de los usuarios.

Apuestas en deportes universitarios y sanciones solicitadas

La demanda detalla que tanto Coinbase como Gemini habrían ofrecido apuestas vinculadas a partidos de equipos universitarios radicados en Nueva York, una práctica expresamente prohibida por la legislación estatal.

La Fiscalía General solicita al tribunal que ordene la devolución íntegra de las ganancias obtenidas a través de estos mercados, el pago de compensaciones económicas a los usuarios afectados y la imposición de sanciones que, según el texto oficial, podrían multiplicar por tres los ingresos ilícitos de las empresas.

La causa impulsada por la fiscal Letitia James se consolida así como un precedente en la regulación de los mercados digitales de apuestas en Nueva York, poniendo en el centro del debate la protección de los usuarios jóvenes y la necesidad de controles más estrictos en plataformas tecnológicas que operan en el ámbito financiero y de entretenimiento.