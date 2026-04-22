Estados Unidos

Condenan a un hombre por homicidio en Oregón tras más de 40 años sin justicia

La sentencia responde al asesinato de una joven ocurrido en 1983, tras décadas de investigación impulsada por evidencia genética reciente, lo que permitió identificar a la víctima y cerrar un extenso episodio judicial

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Un hombre barbudo y una mujer posan sonrientes frente a una furgoneta con franjas claras y un mural de un barco en un atardecer
Un tribunal de Oregón condenó a Marcus Sanfratello a 20 años de prisión por el homicidio de Teresa Peroni, ocurrido en 1983 y resuelto 43 años después. (National Missing and Unidentified Persons System)

Un tribunal de Oregón condenó a Marcus Sanfratello (73) a 20 años de prisión por el homicidio de su entonces pareja, Teresa Peroni (27), en un caso ocurrido en 1983 y resuelto más de cuatro décadas después gracias a la tecnología forense. La familia de Peroni recibió la noticia como el cierre de una espera de 43 años, tras la confesión de Sanfratello y la aplicación de una sentencia que exige al menos diez años de cumplimiento efectivo.

La investigación avanzó luego de que nuevas pruebas de ADN permitieran identificar los restos hallados en 1997 como pertenecientes a Peroni. Este descubrimiento motivó la reapertura del caso y, posteriormente, la detención de Sanfratello en Chico, California, seguido de su extradición a Oregón.

Las autoridades lograron así esclarecer un hecho que había quedado sin resolver durante décadas y que marcó a la comunidad de Selma, Oregón.

Qué ocurrió y quiénes estuvieron involucrados

Teresa Peroni, de 27 años, desapareció en julio de 1983 luego de asistir a una fiesta cerca de la localidad de Selma, en el sur de Oregón. Testigos la vieron por última vez cuando se adentró en el bosque acompañada por Sanfratello, quien era su novio en ese momento.

Según registros policiales citados por el diario británico The Independent, la relación atravesaba un conflicto por un tercer involucrado sentimentalmente.

Primer plano de una mujer joven con cabello oscuro y largo, ojos claros, y una ligera sonrisa, sobre un fondo liso de color ocre claro
La identificación de los restos de Teresa Peroni mediante pruebas de ADN en 2024 permitió la reapertura del caso y la detención del acusado en California. (National Missing and Unidentified Persons System)

La familia de Peroni denunció la desaparición poco después del hecho, lo que activó una búsqueda y una investigación policial que no prosperó, ya que en ese momento no existían pruebas suficientes para formular cargos. Las autoridades consideraron el caso sospechoso desde un inicio, pero la falta de evidencia frenó cualquier avance judicial.

Cuándo y cómo se resolvió el caso

En 1997, un grupo halló un cráneo humano en un terreno cercano al lugar donde se perdió el rastro de Peroni. El cráneo fue enviado a la Universidad del Norte de Texas, pero los análisis de ADN de la época no permitieron identificarlo de manera concluyente. Décadas después, en 2024, los investigadores decidieron reabrir el expediente y someter los restos a nuevas pruebas genéticas, lo que resultó determinante para confirmar la identidad de la víctima.

Un oficial de policía esposando a una persona vestida de azul y con gorra, frente a un SUV negro de la policía de Chico, visto desde atrás
El avance en la tecnología forense fue clave para que la Oficina del Sheriff del Condado de Josephine lograra esclarecer el crimen de 1983. (Josephine County Sheriff's Office)

El avance en la tecnología forense y el cruce de información con datos originales del caso permitieron a la Oficina del Sheriff del Condado de Josephine reunir la evidencia necesaria para acusar formalmente a Sanfratello. La policía lo detuvo en Chico, California, y posteriormente fue extraditado a Oregón, donde se le imputó el cargo de homicidio y, finalmente, aceptó su culpabilidad bajo la figura de homicidio en primer grado.

Por qué la justicia tardó y qué consecuencias tuvo

La ausencia de pruebas científicas claras en los años 80 impidió que el caso avanzara. El hallazgo del cráneo en 1997 no tuvo impacto inmediato por las limitaciones tecnológicas del momento.

Solo la persistencia de la familia y la decisión de reabrir el caso décadas después permitieron que la justicia actuara, dejando en evidencia la importancia de la evolución en los métodos de investigación.

El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, expresó: “Casos como este nos recuerdan por qué no debemos rendirnos”, según declaraciones recogidas por la cadena estadounidense NBC News.

Qué antecedentes tenía el acusado

De acuerdo con el diario británico The Independent, Sanfratello ya contaba con antecedentes penales antes de la resolución de este caso. En 1985, un tribunal de California lo condenó por intento de homicidio tras el apuñalamiento de su exesposa y la hija de ella.

Primer plano de un hombre caucásico de mediana edad con barba oscura y pelo largo, llevando gafas de sol negras en la frente y mirando al frente
Sanfratello presentaba antecedentes penales previos por intento de homicidio, robo y malversación, lo que agravó la valoración judicial del proceso. ( Karle Larsson)

También tenía cargos previos por robo y malversación, lo que sumó gravedad a la investigación actual y a la evaluación judicial de su perfil.

La defensa de Sanfratello, liderada por Elizabeth Baker, argumentó que el acusado buscaba resolver el proceso debido a un diagnóstico médico complejo, y que recibirá tratamiento durante su reclusión. El acuerdo judicial incluyó su declaración de culpabilidad a cambio de la reducción del cargo original de asesinato a homicidio en primer grado, según informó la fiscalía estatal.

Cómo reaccionó la familia y cuál fue el impacto social

La familia de Teresa Peroni enfrentó una espera de más de cuatro décadas antes de obtener una respuesta sobre el destino de su ser querido. El fallo judicial estableció la responsabilidad de Sanfratello por el crimen, lo que permitió a los allegados de Peroni conocer el desenlace del caso.

El proceso reafirmó el rol de la tecnología en la capacidad de las autoridades para resolver casos antiguos que habían permanecido abiertos durante años.

Las autoridades de Oregón consideran que la utilización de tecnología forense en este caso permitió avanzar pese al paso del tiempo y las dificultades iniciales.

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